Nghệ An khẩn trương hỗ trợ 18 hộ dân bị sạt lở đất tại xã Mỹ Lý

Ngày 25/8, ông Lương Văn Bảy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Lý, cho biết mưa lớn kéo dài đã gây ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng tại xã biên giới Mỹ Lý, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của hàng chục hộ dân.

Trước nguy cơ mất an toàn cao, chính quyền địa phương đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó và khắc phục hậu quả.

Khẩn trương bảo đảm an toàn cho người dân vùng sạt lở

Theo thống kê sơ bộ, mưa lớn gây sạt lở đã ảnh hưởng trực tiếp đến 18 hộ gia đình tại hai bản Xiêng Tụ (13 hộ), Xiêng Tụ (5 hộ). Trong đó, có 14 nhà bị ảnh hưởng dưới 30%, 3 nhà bị ảnh hưởng từ 30% đến dưới 50% và 1 nhà bị sạt lở nghiêm trọng với mức độ ảnh hưởng dưới 70%.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, đồng thời lên phương án di dời đối với những hộ dân bị thiệt hại nặng.

Bên cạnh thiệt hại về nhà ở, hệ thống hạ tầng giao thông và công trình dân sinh trên địa bàn xã Mỹ Lý cũng bị tàn phá nặng nề. Mưa lũ đã làm sạt lở taluy dương 3 điểm trên tuyến giao thông từ bản Xiêng Tụ đi bản Xằng Trên với tổng chiều dài khoảng 50m; tuyến Hòa Lý đi Phá Chiếng bị sạt lở 2 điểm dài 15m.​

Đáng chú ý, tuyến đường từ bản Xằng Trên đi bản Xốp Dương (cũ) bị sạt lở tới 5 điểm dài khoảng 70m, đặc biệt tại khu vực khe Huồi Má Nậu, mặt đường đã bị lũ quét cắt đứt hoàn toàn, gây chia cắt cục bộ.

Trên tuyến Quốc lộ 16, xuất hiện điểm sạt lở khoảng 10m. Ngoài ra, lũ quét đã làm đổ 1 cột điện tại bản Huồi Pún và xói lở nghiêm trọng mố cầu sắt dân sinh tại bản Xốp Lợt, khiến kết cấu cầu bị xê dịch, hư hỏng nặng, ông Lương Văn Bảy cho biết thêm.

Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Lý đã thành lập các đoàn công tác trực tiếp xuống hiện trường, huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ các hộ dân sơ tán tài sản, giằng chống nhà cửa và khắc phục bước đầu.

Hiện, chính quyền xã đang tiếp tục túc trực 24/24 giờ, theo dõi sát sao diễn biến thời tiết để kịp thời báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An nhằm có phương án chỉ đạo, hỗ trợ khắc phục kịp thời, đảm bảo an toàn tối đa cho nhân dân.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, ảnh hưởng sản xuất và giao thông

Ông Nguyễn Trường Thành, Chi cục trưởng Chi cục thủy lợi tỉnh Nghệ An cho biết, từ đêm 22/8 đến ngày 25/8, trên địa bàn xuất hiện mưa diện rộng phổ biến từ 60-160 mm, có nơi cao hơn như Nông Trường 1/5: 269,6mm; Thác Muối: 216,4mm; Nông Trường 3/2: 190,6 mm.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An, mưa lớn đã ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp tại nhiều địa phương. Toàn tỉnh bước đầu ghi nhận 284,16 ha lúa bị ảnh hưởng, tập trung tại Châu Tiến, Nam Đàn, Phúc Lộc, Vinh Phú và Nghĩa Lộc.

Diện tích hoa màu bị ảnh hưởng là 55,3 ha; cây ăn quả tập trung 5,53 ha; rừng hiện có 0,02ha và ao hồ nhỏ 1,68 ha. Tại xã Tam Thái, 2 lồng bè nuôi thủy sản bị ảnh hưởng.

Nước lũ dâng cao, chảy xiết cuốn trôi nhiều đất đá dưới lòng suối, làm ngập toàn bộ diện tích bãi bờ hai bên, chia cắt bản Na Ngân thành hai khu vực biệt lập. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

Về nhà ở, có 2 nhà bị tốc mái tại xã Quế Phong và Nghĩa Lộc, 4 nhà tại xã Yên Hòa bị ảnh hưởng do sạt lở. Đến nay chưa ghi nhận thiệt hại về người. Mưa lớn cũng gây ảnh hưởng đáng kể đến giao thông.

Trên các tuyến quốc lộ và đường tỉnh có 8 vị trí ngập nước gây ách tắc giao thông. Một tuyến đường đô thị bị ngập từ 20-30 cm, khiến phương tiện di chuyển khó khăn, 11 điểm giao thông bị sạt lở, ách tắc, trong đó xã Mường Típ có 10 điểm, xã Phúc Lộc 1 điểm.

Tại xã Tam Thái, 3 cầu công vụ phục vụ thi công các cầu mới thay thế cầu tràn tại các bản Khổi, Xóng Con và Xốp Nặm bị ngập, gây chia cắt. Đường vào bản Na Ngân, xã Nga My bị sạt lở, việc đi lại gặp khó khăn, hiện chỉ có thể tiếp cận bằng đường bộ.

Mưa lớn cũng làm hư hỏng 35 m kênh, mương tại xã Nghĩa Lộc, một đập tại xã Tam Thái bị hư hỏng, sạt lở; bờ sông Rộ, xã Kim Bảng xảy ra sạt lở.

Trước diễn biến thời tiết còn phức tạp, tỉnh Nghệ An đang tập trung huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng; tiêu nước, chống ngập, bảo vệ sản xuất nông nghiệp và kiểm tra các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập sâu. Các địa phương tiếp tục rà soát, thống kê để xác định đầy đủ mức độ thiệt hại.

Theo dự báo, trong ngày và đêm 25/8, Nghệ An tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông; khu vực vùng núi phổ biến 20-40mm, cục bộ trên 60mm, trong khi trung du và đồng bằng ven biển phổ biến 30-60mm, có nơi trên 80mm.

Trước tình hình này, các địa phương được yêu cầu chủ động ứng phó, không để bị động, bất ngờ trước nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.

Trước diễn biến của mưa lũ, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trong đó khẩn trương huy động các nguồn lực tại chỗ để hỗ trợ kịp thời các hộ dân bị ảnh hưởng bởi mưa, lũ; triển khai tiêu nước, chống ngập úng để bảo vệ sản xuất nông nghiệp, hạn chế ngập úng tại khu đô thị; đánh giá cụ thể thiệt hại, báo cáo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh./.

Nghệ An: Mưa lũ chia cắt bản Na Ngân, gần 740 người bị “cô lập kép” Mưa lớn kéo dài làm nước suối Nậm Ngân dâng nhanh, chia cắt các cụm dân cư ở bản Na Ngân, trong khi tuyến đường độc đạo ra trung tâm xã sạt lở hàng chục điểm, khiến gần 740 người bị cô lập.