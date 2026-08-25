Lạng Sơn: Nước rút chậm, nhiều nơi ở Vân Nham vẫn bị cô lập

Theo Ủy ban Nhân dân xã Vân Nham, tỉnh Lạng Sơn, đến 11 giờ ngày 25/8 trên địa bàn xã có 152 nhà bị sập, 328 hộ thực hiện di dời, 8 điểm bị cô lập với 658 hộ và 2.816 khẩu.

Toàn xã có 2 ngầm tràn tại thôn Đồng Khu và thôn Tân Nhiên ngập sâu trên 0,2 mét, 13 điểm giao thông bị ngập trên đường tỉnh 242; 4 điểm sạt lở, trên 160ha lúa, hoa màu hiện vẫn đang bị ngập sâu.

Toàn xã còn 289 ngôi nhà bị ngập nước, trong đó 253 nhà bị ngập dưới 1 mét, 36 ngôi nhà bị ngập từ 1-3 mét, 15 ngôi nhà bị sạt lở đất sau nhà, 69 công trình phụ, nhà bếp bị ngập và hư hại.

Trước tình trạng nhiều thôn trong xã vẫn trong tình trạng ngập sâu, nước mới rút được khoảng 50cm, xã đã chỉ đạo các đơn vị trong xã triển khai đồng loạt công tác phòng chống lụt bão theo phương châm “4 tại chỗ”, huy động mọi nguồn lực đảm bảo giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất trên địa bàn.

Xã đã phân công cán bộ các thôn bám sát địa bàn, tổ chức tuần tra, rà soát các khu vực trọng điểm có nguy cơ sạt lở cao, các ngầm tràm, cắm biển cảnh báo và hỗ trợ nhân dân khi cần thiết, đồng thời tổ chức trực ban 24/24 giờ và tuyên truyền để người dân chủ động phòng, chống ngập lụt do mưa bão gây ra.

Theo ước tính sơ bộ đến nay, toàn xã thiệt hại ước tính gần 6 tỷ đồng.

Bà Linh Thu Hường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vân Nham cho biết Ủy ban Nhân dân xã đã chỉ đạo, bố trí lực lượng thường trực tại xã, các thôn tuần tra kiểm soát liên tục 24/24 giờ trên địa bàn xã đảm bảo thông tin kịp thời chủ động ứng phó với bão lũ.

Xã đã huy động trên 200 người là cán bộ, lực lượng vũ trang, cán bộ thôn, đội xung kích cùng hỗ trợ người dân phòng, chống lũ và khắc phục hậu quả sau lũ.

Xã đã phối hợp cùng các thôn thực hiện dọn dẹp, san gạt đất đá, cắt tỉa cây để đảm bảo cho người và phương tiện lưu thông, đồng thời huy động máy móc thiết bị thi công sẵn sàng ứng cứu khi sự cố xảy ra tránh phát sinh.

Hiện một số khu vực của xã bị cô lập từ ngày 22/8 gồm Tân Nhiên, Tân Na, Tân Thịnh, Tân Đoàn, Đồng Khu, Đồng Tâm đến nay, trong khi mức nước giảm chậm khiến các hộ bị cô lập có nguy cơ thiếu hụt nhu yếu phẩm để duy trì sinh hoạt, ăn uống.

Ủy ban Nhân dân xã cũng đề nghị các cơ quan chức năng hỗ trợ cho các hộ dân nơi đây khoảng 900 suất nhu yếu phẩm để kịp thời hỗ trợ cho bà con nhân dân.

Xã cũng mong muốn Trung ương và tỉnh hỗ trợ kinh phí để tu sửa đường giao thông, thủy lợi hư hỏng do thiên tai gây ra. Trong khi chờ sự hỗ trợ của các cấp chính quyền, Ủy ban Nhân dân xã tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trong xã chủ động lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông cho người và phương tiện nhất là tại các ngầm tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực xảy ra sạt lở đất hoặc có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không đảm bảo an toàn.

Các lực lượng trong xã đã phối hợp tổ chức tổng vệ sinh, khắc phục môi trường ngay sau khi nước rút, thu gom, xử lý rác thải, bùn đất, xác động vật, vật dụng hư hỏng, khơi thông cống rãnh, dòng chảy.

Xã cũng sẽ tổ chức tiêu độc, khử khuẩn tại khu dân cư, công trình công cộng, kiểm tra, xử lý nguồn nước sinh hoạt, giếng nước bị ô nhiễm và chủ động phòng chống dịch sau lũ.

Xã Vân Nham xác định, nước rút đến đâu, vệ sinh đến đó không để phát sinh ô nhiễm, dịch bệnh bảo đảm an toàn và sớm ổn định cuộc sống của nhân dân sau lũ./.

Lạng Sơn: Hàng trăm chiến sỹ xuyên đêm khắc phục hậu quả mưa lũ Tối 24/8, hàng trăm chiến sỹ quân đội, công an cùng lực lượng của phường Kỳ Lừa đã tổ chức khắc phục hậu quả sau bão lũ tại chợ Giếng Vuông để giúp người dân, tiểu thương sớm ổn định cuộc sống.

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