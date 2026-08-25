Xuyên đêm cứu 4 thuyền viên gặp nạn trên biển Kiên Hải

Ngày 25/8, Ban Chỉ huy Quân sự đặc khu Kiên Hải (tỉnh An Giang) cho biết đêm 24/8 do ảnh hưởng bão số 4 gây ảnh hưởng, thiệt hại đến người dân, cán bộ, chiến sỹ Ban Chỉ huy Quân sự đặc khu Kiên Hải cùng các lực lượng đã xuyên đêm tổ chức cứu nạn, đưa 4 thuyền viên trên sà lan bị chìm vào bờ an toàn, khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục nhiều thiệt hại do giông lốc gây ra.

Cụ thể, vào khoảng 21 giờ 15 phút ngày 24/8, Ban Chỉ huy Quân sự đặc khu Kiên Hải nhận được thông tin sà lan BN-2785 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vận tải thủy Hoàng Hà chở khoảng 1.700 tấn sắt xây dựng các loại, gặp nạn tại khu vực bãi đá thuộc ấp 2, đặc khu Kiên Hải. Do sóng to, gió lớn, phương tiện bị chìm, 4 thuyền viên gặp nguy hiểm.

Ngay khi nhận được thông tin, cán bộ, chiến sỹ Ban Chỉ huy Quân sự đặc khu Kiên Hải nhanh chóng phối hợp với Trạm Biên phòng Hòn Tre, Hải đoàn 28 Công an và ngư dân địa phương triển khai lực lượng cứu nạn.

Khoảng 25 cán bộ, chiến sỹ và người dân được huy động, trong đó có 5 dân quân thường trực của đặc khu tham gia.

Đến khoảng 2 giờ ngày 25/8, sau gần 5 giờ nỗ lực, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận được vị trí phương tiện gặp nạn, cứu thành công 4 thuyền viên gồm thuyền trưởng Hoàng Văn Thừa, máy trưởng Phạm Văn Biên và hai thủy thủ Dương Văn Tuấn, Trần Bá Duy, sau đó đưa về Trung tâm Y tế đặc khu Kiên Hải để theo dõi, chăm sóc sức khỏe. Hiện sức khỏe của cả 4 người đã hồi phục và dần ổn định. Thiệt hại của vụ chìm sà lan ước khoảng 11 tỷ đồng.

Không chỉ tham gia cứu người trên biển, trong suốt đêm 24 và sáng 25/8, cán bộ, chiến sỹ, lực lượng dân quân thường trực Ban Chỉ huy Quân sự đặc khu Kiên Hải tiếp tục phối hợp công an và các lực lượng tại chỗ cơ động đến những khu vực bị ảnh hưởng bởi giông lốc, giúp người dân khắc phục hậu quả.

Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 24/8, gió giật mạnh làm tốc mái một căn nhà tại Tổ 11, ấp 2, Hòn Tre, và khoảng 6 giờ ngày 25/8, tại Tổ 3, ấp Bãi Bấc, giông lốc cũng làm cây ngã đè lên mái nhà của một hộ dân.

Lực lượng dân quân thường trực cùng công an và lực lượng tại ấp, với tổng số 14 người, nhanh chóng có mặt hỗ trợ gia đình khắc phục, chằng chống lại mái nhà, hạn chế thiệt hại phát sinh./.

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