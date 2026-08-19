Quảng Trị: Kịp thời cấp cứu thuyền viên bị tai nạn nghiêm trọng trên biển

Ngày 19/8, thông tin từ Đồn Biên phòng Nhật Lệ (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết, lực lượng đơn vị vừa phối hợp với các thuyền viên trên tàu cá QB-91435TS kịp thời cứu cho một thuyền viên bị tai nạn lao động nghiêm trọng trên biển, qua đó góp phần ổn định tình trạng sức khỏe ngư dân trước khi đưa vào bờ cấp cứu.

Cụ thể, khoảng 7 giờ 30 phút ngày 19/8, Đồn Biên phòng Nhật Lệ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị tiếp nhận tin báo từ tàu cá QB-91435TS về việc một thuyền viên bị tai nạn lao động nghiêm trọng trên biển, cần hỗ trợ cấp cứu khẩn cấp.

Tàu cá QB-91435TS do ông Nguyễn Hùng (sinh năm 1983, trú tại tổ dân phố 1 - Bảo Ninh, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị) làm thuyền trưởng, cùng 6 thuyền viên đang khai thác thủy sản tại vị trí 17°39'52" vĩ độ Bắc, 106°54'30" kinh độ Đông, cách cửa Nhật Lệ khoảng 17 hải lý về phía Đông Nam.

Trong quá trình lao động, thuyền viên Nguyễn Văn Hải (sinh năm 1972, trú tại thôn Hải Ninh, xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị) không may bị tời cuốn. Vụ tai nạn khiến ngón tay cái của bàn tay phải bị đứt lìa, các ngón tay còn lại bị dập nát, nạn nhân mất nhiều máu, tình trạng nguy kịch.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, thuyền trưởng Nguyễn Hùng đã cho tàu nhanh chóng quay vào bờ, đồng thời thông báo cho lực lượng Biên phòng đề nghị hỗ trợ cấp cứu.

Tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Nhật Lệ đã khẩn trương cử tổ công tác gồm 4 cán bộ, chiến sỹ cùng nhân viên quân y và trang thiết bị y tế ứng cứu. Ngay khi tiếp cận tàu cá, tổ công tác phối hợp với các thuyền viên tiến hành sơ cứu, cầm máu cho nạn nhân.

Sau cấp cứu ban đầu, tình trạng sức khỏe của ông Nguyễn Văn Hải bước đầu ổn định. Ông tiếp tục được theo dõi trong quá trình đưa vào bờ để chuyển đến cơ sở y tế điều trị.

Việc khẩn trương triển khai lực lượng, phương tiện hỗ trợ cấp cứu thuyền viên bị nạn thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị trong công tác cứu hộ, cứu nạn trên biển. Qua đó, góp phần bảo vệ tính mạng, sức khỏe ngư dân, cùng đồng hành giúp ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển./.

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