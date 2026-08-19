TP Hồ Chí Minh: Bóc thành công khối u não xuất huyết lớn cho trẻ sơ sinh

Ngày 19/8, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh thông tin, các bác sỹ của bệnh viện vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật vi phẫu kéo dài 5 giờ, bóc tách hoàn toàn khối u não mạch máu xuất huyết với kích thước lớn cho bé trai mới 1 tháng tuổi.

Trước đó, thai phụ 27 tuổi ngụ thành phố Cần Thơ trong quá trình mang thai tuần thứ 33 đã được các bác sỹ phát hiện thai nhi bị giãn não thất bất thường.

Thai phụ được chuyển đến khám và chụp MRI thai tại Bệnh viện Cần Thơ với chẩn đoán thai nhi có khối u não mạch máu bị xuất huyết.

Đây là khối u có kích thước lớn, chứa nhiều dị dạng mạch máu phức tạp và đang tiến triển xuất huyết. Tình trạng này đe dọa trực tiếp đến tính mạng thai nhi và nguy cơ dẫn đến thai lưu rất cao.

Trước tiên lượng nặng, thai phụ được chuyển khẩn cấp lên Bệnh viện Từ Dũ, Thành phố Hồ Chí Minh để theo dõi thai kỳ kỹ hơn. Nhận định nguy cơ thai nhi sẽ tử vong nếu tiếp tục kéo dài thai kỳ, các bác sỹ Bệnh viện Từ Dũ đã đề nghị phương án sinh mổ chủ động để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé.

Sau khi chào đời an toàn, bé trai T.B.A lập tức được hồi sức tại Bệnh viện Từ Dũ và chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố khi mới 8 ngày tuổi với cân nặng 3,3kg.

Tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, các bác sỹ đã tiến hành chụp lại MRI để đánh giá chi tiết tổn thương. Kết quả cho thấy có một khối u não kích thước 35×35 mm, tăng sinh mạch máu nhiều. Máu tụ tạo thành nang xuất huyết lớn với đường kính từ 70 đến 90 mm. Bệnh nhi bị thiếu máu nặng và lập tức được tích cực truyền máu, điều trị hồi sức nâng cao tổng trạng.

Sau 3 tuần điều trị tích cực, sức khỏe bệnh nhi dần ổn định, huyết động đạt chỉ số an toàn, đủ điều kiện đáp ứng cuộc phẫu thuật lấy khối u.

Các bác sỹ đã tiến hành phẫu thuật bóc tách khối u mạch máu với kỹ thuật cao như sử dụng kính hiển vi độ phóng đại lớn để quan sát rõ ranh giới tổn thương, phẫu tích tỉ mỉ bằng dụng cụ vi phẫu chuyên dụng nhằm đảm bảo an toàn tối đa và lấy sạch hoàn toàn tổn thương mà không làm ảnh hưởng đến chức năng của não bộ.

Ca mổ kéo dài gần 5 giờ liên tục, êkíp phẫu thuật đã lấy hết toàn bộ khối u, không ghi nhận bất kỳ biến chứng nghiêm trọng nào trong và sau phẫu thuật.

Tiến sỹ, bác sỹ Đặng Đỗ Thanh Cần, Khoa Ngoại Thần kinh-Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cho biết, đây là cuộc phẫu thuật rất lớn trên trẻ sơ sinh.

Hiện tại, bé trai T.B.A đã tỉnh táo, bú tốt và cử động tay chân linh hoạt. Bệnh nhi đang trong giai đoạn phục hồi hậu phẫu tiến triển thuận lợi và dự kiến sẽ được xuất viện trong vòng một tuần tới./.

Phẫu thuật cắt khối u phổi 16cm và tạo hình phế quản với kỹ thuật hiện đại Sau khi đánh giá vị trí khối u, mức độ xâm lấn và chức năng hô hấp còn lại, người bệnh được các bác sỹ chỉ định phẫu thuật tạo hình phế quản (Sleeve) cắt thùy trên phổi trái kết hợp vét hạch.