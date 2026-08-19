Hưng Yên kiểm điểm các địa phương chưa khám, chữa bệnh miễn phí cho dân

Thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về "một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân," Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 6/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về "việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân," thời gian qua, tỉnh Hưng Yên đã triển khai hoạt động này tại nhiều, xã phường, được nhân dân đồng tình, đánh giá cao.

Tuy nhiên, theo Công văn 789-CV/TU ngày 18/8/2026 của Tỉnh ủy Hưng Yên, trên địa bàn tỉnh vẫn còn 6 xã, phường gồm xã Tân Tiến, Châu Ninh, Bình Thanh, Tây Thái Ninh, Quang Lịch và phường Sơn Nam có tỷ lệ 0% và 26 xã, phường có tỷ lệ dưới 1% trong thực hiện khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí cho người dân.

Về việc này, ông Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên chỉ đạo các xã, phường khẩn trương xác định rõ nguyên nhân; kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Các xã, phường có giải pháp cụ thể, quyết liệt khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế, đẩy nhanh tiến độ, tạo chuyển biến rõ nét về kết quả thực hiện; không để xảy ra tình trạng chậm tiến độ, tỷ lệ khám thấp kéo dài, ảnh hưởng đến kết quả chung của tỉnh; báo cáo Thường trực Tỉnh ủy trước ngày 20/8/2026.

Để khẩn trương khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế, tạo chuyển biến rõ nét mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu trong việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân, ông Trần Quốc Toản yêu cầu, các xã, phường phải coi việc khám sức khỏe cho người dân là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Các địa phương đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng, hoàn thành việc khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn tỉnh hoàn thành trước ngày 30/11/2026.

Các địa phương, ngành chuyên môn khẩn trương rà soát, nắm chắc số người dân chưa được khám; phân loại theo từng nhóm đối tượng, địa bàn và nguyên nhân chưa tham gia; phân công cụ thể cán bộ, đảng viên, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội tham gia tuyên truyền, vận động, bảo đảm người dân được thông tin đầy đủ về quyền lợi, thời gian, địa điểm và điều kiện tham gia khám. Địa phương phối hợp với ngành y tế tổ chức các đợt khám phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân tham gia; đồng thời đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe và tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử, bảo đảm đúng đối tượng, đủ nội dung, chất lượng, an toàn và hiệu quả.

Tỉnh Hưng Yên sẽ đưa kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị vào nội dung đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ chính trị hằng năm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu. Tỉnh sẽ kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; đồng thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, bất cập trong quá trình thực hiện.

Theo Đảng ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên, đến ngày 29/7, toàn tỉnh đã thực hiện khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc đạt 40,8%; trong đó, trẻ em dưới 6 tuổi đạt 64,1%; từ 6 đến 18 tuổi đạt 43,7% và đối tượng trên 18 tuổi đạt 40,0%.

Ghi nhận tại phường Trần Lãm (Hưng Yên) từ ngày 21-23/7, gần 1.400 thương binh, bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam và người có công trên địa bàn được khám sức khỏe tổng quát; khám các chuyên khoa nội, ngoại, mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt; đồng thời thực hiện các kỹ thuật cận lâm sàng cần thiết nhằm phát hiện sớm các bệnh lý thường gặp ở người cao tuổi. Toàn bộ kết quả khám được cập nhật lên hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, theo dõi và chăm sóc sức khỏe lâu dài cho người có công.

Trước đó, trong tháng 6/2026, xã Vũ Thư (Hưng Yên) đã có các đoàn y, bác sĩ đến tận nhà khám sức khỏe cho người cao tuổi, người có bệnh nền, gia đình chính sách, người có công… tại các thôn: Vô Ngại, Dũng Thúy Hạ, Trà Động và Dũng Thượng. Việc làm này được nhân dân đồng tình, đánh giá cao./.

Siết giám định, kiểm soát chặt chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế Những tháng cuối năm, BHXH Việt Nam sẽ tăng cường giám định, kiểm soát chi phí khám chữa bệnh BHYT, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và xử lý kịp thời các bất cập nhằm sử dụng hiệu quả Quỹ Bảo hiểm y tế.