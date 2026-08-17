Gần 20% dân số Thành phố Hồ Chí Minh đã được khám sức khỏe miễn phí

Sau gần 3 tháng triển khai khám sức khỏe toàn dân, Thành phố Hồ Chí Minh đã khám sức khỏe được cho 2,6 triệu người, đạt khoảng 19,6% dân số.

Đáng chú ý, đến nay đã có 3 địa phương đạt tỷ lệ trên 50% dân số và 36/168 phường đạt trên 30%.

Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến ngày 17/8, toàn thành phố ghi nhận 2.590.623 người được khám sức khỏe, khám sàng lọc và cập nhật dữ liệu sức khỏe, đạt khoảng 19,6% dân số.

Riêng tuần từ ngày 10 đến 16/8, có hơn 400.000 lượt người được khám, tiến độ chương trình tiếp tục được duy trì ở mức cao.

Số liệu thống kê cho thấy có 36/168 phường, xã, đặc khu đã đạt tỷ lệ từ 30% dân số trở lên.

Phường Phước Thắng vẫn là địa phương dẫn đầu với 71,79% dân số được khám sức khỏe. Tiếp theo là đặc khu Côn Đảo với 61,13%; xã An Nhơn Tây 56,25%; xã Thạnh An 48,52%.

Nhiều địa phương khác cũng đã vượt mốc 40% như Nhuận Đức, Long Hải, An Thới Đông, Xuân Thới Sơn, Long Sơn, Tân Tạo, Phước Thành, Bình Mỹ và Bình Khánh.

Một tín hiệu tích cực khác là đến nay toàn Thành phố không còn địa phương nào có tỷ lệ dưới 7%. Tuy nhiên, vẫn còn 12 địa phương đạt tỷ lệ dưới 10%, gồm: phường Tân Hòa 7,94%; phường Bến Thành 8,04%; xã Thường Tân 8,26%; phường Tân Sơn 8,31%; phường An Nhơn 8,39%; phường Vĩnh Hội 8,70%; phường Cầu Ông Lãnh 9,35%; phường Bàn Cờ 9,68%; phường Phú Lợi 9,71%; phường Vĩnh Tân 9,76%; phường Bình Dương 9,90% và phường Phú Thạnh 9,96%.

Ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết khoảng cách giữa các địa phương đang từng bước được thu hẹp. Đây cũng là động lực để 12 địa phương còn dưới 10% tăng tốc trong những tuần tới, trước mắt sớm vượt mốc 10%, sau đó tiếp tục bám sát mức bình quân chung của Thành phố.

Bên cạnh tiếp tục triển khai khám sức khỏe trong cộng đồng, trong giai đoạn tiếp theo cần chuyển trọng tâm sang hai nhóm dân số lớn là học sinh và người lao động. Đây là những nhóm có điều kiện thuận lợi để tổ chức khám tập trung tại trường học, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Đến nay, Thành phố đã có 515.673/2,6 triệu học sinh được khám sức khỏe, đạt 19,83%. Thành phố cũng đã khám sức khỏe được cho 336.560/6,5 triệu người lao động, đạt 5,18%.

Đối với học sinh, thời điểm bắt đầu năm học mới là cơ hội thuận lợi để tăng tốc. Đối với người lao động, trước mắt cần ưu tiên nhóm lao động chính thức tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và khu công nghiệp.

Các địa phương cần chủ động phối hợp với doanh nghiệp và cơ sở y tế, đưa hoạt động khám sức khỏe đến nơi làm việc, tổ chức linh hoạt theo ca, ngoài giờ khi cần thiết để tạo thuận lợi cho người lao động tham gia. Nếu mỗi trường học, mỗi cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp cùng tăng tốc, tiến độ khám sức khỏe toàn thành phố sẽ có bước chuyển mạnh trong những tháng cuối năm 2026.

Lãnh đạo Sở Y tế cho rằng trong những tuần tới, 168 phường, xã, đặc khu cần tiếp tục tập trung vào ba nhiệm vụ chính, đó là tăng tốc tại những địa phương còn có tỷ lệ thấp, đẩy mạnh khám sức khỏe học sinh trong năm học mới và mở rộng nhanh việc khám sức khỏe cho người lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và khu công nghiệp./.

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