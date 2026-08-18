Cứu sống bệnh nhi người Lào bị uốn ván rốn sơ sinh

Ngày 18/8, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 2 thông tin, đơn vị vừa cấp cứu thành công một bệnh nhi có quốc tịch Lào bị uốn ván rốn sơ sinh, diễn biến nặng, nguy cơ đe dọa tính mạng.

Đến nay, sức khỏe bệnh nhi đã ổn định, dự kiến ngày 19/8, bệnh nhi sẽ được xuất viện.

Trước đó, ngày 11/7, bệnh nhi 5 ngày tuổi được gia đình đưa từ nhà ở tỉnh Attapeu (Lào) đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi (tỉnh Quảng Ngãi) để cấp cứu.

Theo người nhà bệnh nhân, sau sinh, trẻ bắt đầu có biểu hiện sốt, khó thở và tình trạng ngày càng nặng. Sau đó, bệnh nhi được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 2 trong tình trạng nặng để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Bác sỹ Hà Anh Đức, Trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 2 thông tin, bé gái nhập viện trong tình trạng nặng, tiên lượng dè dặt, cần được điều trị hồi sức sơ sinh tích cực và theo dõi sát trong thời gian dài.

Đây là một ca bệnh đòi hỏi sự phối hợp liên tục giữa điều trị, hồi sức và chăm sóc. Bệnh nhi đã được đưa vào phòng hồi sức tích cực của sơ sinh thở máy và nuôi dưỡng trong thời gian hơn 1 tháng.

Bệnh nhi là con của một gia đình có quốc tịch Lào, chưa có giấy tờ tùy thân và không có bảo hiểm y tế. Gia đình gặp nhiều khó khăn về kinh tế, trong khi tình trạng bệnh nặng khiến quá trình điều trị kéo dài, cần sử dụng nhiều thuốc, thiết bị và phương tiện hồi sức chuyên sâu.

Do đó, Khoa Nhi đã đề xuất hỗ trợ bệnh nhi thông qua Tổ Công tác xã hội của Bệnh viện, phối hợp với Khoa Nhi vận động các tổ chức, cá nhân và mạnh thường quân chung tay hỗ trợ gia đình trong quá trình điều trị. Đến nay, tổng số tiền vận động hỗ trợ cho bệnh nhi hơn 100 triệu đồng; chi phí điều trị đến nay khoảng 80 triệu đồng.

Nguồn hỗ trợ không chỉ góp phần giảm áp lực tài chính mà còn giúp gia đình bệnh nhi có thêm điều kiện để đồng hành bé trong suốt chặng đường điều trị kéo dài.

Việc điều trị thành công cho bệnh nhi người Lào đã góp phần vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác y tế giữa Việt Nam và Lào./.

Đưa vào cấp cứu kịp thời bệnh nhi bị xuất huyết tiêu hóa nặng từ đảo Cát Bà Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Bộ đội Biên phòng, các y bác sỹ Trung tâm y tế đặc khu Cát Hải, cháu H. đã được đưa về Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cấp cứu kịp thời.