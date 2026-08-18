Singapore-Việt Nam hợp tác về chăm sóc và điều trị mắt chất lượng cao

Ngày 18/8, NSQ Capital - Quỹ đầu tư tư nhân tập trung vào lĩnh vực y tế có trụ sở tại Singapore, công bố quan hệ hợp tác đầu tư chiến lược với Hệ thống Mắt quốc tế Ánh Sáng.

Quan hệ hợp tác đánh dấu một giai đoạn phát triển mới giữa hai bên. Trong giai đoạn hợp tác mới, cả hai bên sẽ tập trung vào mở rộng mạng lưới, đầu tư vào công nghệ y tế tiên tiến hiện đại, phát triển đội ngũ bác sỹ, thúc đẩy chuyển đổi số và tăng cường năng lực quản trị tổ chức. Những định hướng này nhằm củng cố năng lực chuyên môn và mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc mắt chất lượng cao tới nhiều người bệnh hơn trên toàn quốc.

Đây cũng là một trong những nội dung nhằm thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về “Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia” đóng vai trò hết sức quan trọng đối với mọi lĩnh vực, trong đó có ngành Y tế. Việc triển khai Nghị quyết 57 đối với ngành Y tế được kỳ vọng sẽ tạo ra những chuyển biến tích cực, toàn diện, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân và thúc đẩy nhanh tiến trình xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế, xây dựng hệ thống y tế hiện đại, hiệu quả, thân thiện và ngày càng phục vụ người dân tốt hơn.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Rajpal Singh - Đại sứ Singapore tại Việt Nam nhấn mạnh: “Mối quan hệ giữa Việt Nam và Singapore được vun đắp vững chắc qua nhiều thập kỷ dựa trên nền tảng của sự tin cậy và tôn trọng lẫn nhau. Bên cạnh những dấu ấn hợp tác sâu rộng vốn đã rất quen thuộc trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, quốc phòng, hai quốc gia còn chia sẻ một mối quan hệ hợp tác đặc biệt chặt chẽ và đầy tiềm năng trong lĩnh vực y tế.”

Thời gian qua, các bệnh viện hàng đầu của Singapore đã ký kết nhiều biên bản hợp tác chiến lược với các đối tác Việt Nam nhằm đẩy mạnh học hỏi chuyên môn, đào tạo nhân lực và nghiên cứu y khoa. Minh chứng rõ nét là trong năm qua, Hệ thống Y tế SingHealth cùng Đại học Y Hà Nội (HMU) đã chính thức ra mắt Trung tâm Hợp tác Khu vực tại Hà Nội, tập trung sâu rộng vào các lĩnh vực trọng điểm như sức khỏe tâm thần và điều trị bệnh không lây nhiễm. Song song với đó, đội ngũ điều dưỡng Việt Nam cũng liên tục được nâng cao trình độ chuyên môn tại Singapore thông qua chương trình Học bổng Điều dưỡng châu Á.

Đại diện hai bên ký kết hợp tác. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đại sứ Singapore tại Việt Nam chỉ rõ, sự kiện này tiếp tục mở ra một dấu mốc quan trọng trong hợp tác y tế song phương, khẳng định mối quan hệ giữa hai nước Singapore và Việt Nam luôn là những đối tác bổ trợ cùng nhau hành động vì mục tiêu chung mang lại sức khỏe và tương lai cho nhân dân hai nước.

“Quyết định đầu tư vào một hệ thống bệnh viện mắt quốc tế của NSQ mang một ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Bởi đôi mắt vốn là món quà vô giá mà chúng ta vẫn xem là điều hiển nhiên. Thế nhưng, với không ít người dân tại Việt Nam cũng như khắp khu vực Đông Nam Á, cơ hội tiếp cận dịch vụ chăm sóc mắt chất lượng cao vẫn là một điều xa vời. Đó chính là khoảng cách vô hình mà sự hợp tác này với mục tiêu quyết tâm thu hẹp và xóa bỏ," ông Rajpal Singh cho hay.

Đại sứ Singapore tại Việt Nam đánh giá, đây không đơn thuần là đầu tư tài chính, mà còn là sự đồng hành toàn diện về tri thức và chuyên môn. NSQ sẽ mang tới những kinh nghiệm quý báu để nâng tầm thương hiệu, tối ưu hóa quy trình vận hành, chuẩn hóa quản trị lâm sàng và đặc biệt là đào tạo thế hệ bác sỹ nhãn khoa kế cận cho Việt Nam. Trong thời gian tới là chương trình tu nghiệp lâm sàng thực địa cho đội ngũ y bác sỹ, đến việc thiết lập các tiêu chuẩn quản trị và chất lượng y tế tiệm cận với những chuẩn mực quốc tế khắt khe nhất.

Tiến sỹ Vũ Thị Thanh - Giám đốc bệnh viện cho hay, sự hợp tác này là một phần trong mối quan hệ ngày càng sâu rộng giữa Việt Nam và Singapore. Singapore đã xây dựng được uy tín vững chắc về chất lượng y tế, đổi mới sáng tạo và năng lực quản trị y tế hiệu quả. Thông qua hợp tác sẽ giúp bệnh viện củng cố năng lực chuyên môn, tiếp tục đầu tư vào con người và công nghệ, mở rộng phạm vi hoạt động, và mảng dịch vụ nhãn khoa chất lượng cao với chi phí hợp lý đến nhiều người bệnh hơn trên khắp Việt Nam.

Tiến sỹ Shawn Ng - Đối tác quản lý NSQ Capital nhấn mạnh ngành y tế Việt Nam đang trải qua một giai đoạn chuyển mình đầy triển vọng. Nhận thức về chăm sóc sức khỏe ngày càng cao, nhu cầu đối với các dịch vụ chuyên khoa ngày càng tăng, cùng với những tiến bộ về công nghệ và nhu cầu của người dân về dịch vụ y tế chất lượng cao đang tạo ra những cơ hội lớn để nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ y tế trên toàn quốc. Sự hợp tác giúp những doanh nghiệp y tế để mở rộng các dịch vụ tốt hơn, chất lượng chăm sóc cao hơn và kết quả điều trị tốt hơn cho người bệnh./.

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