Truy tố ông Lê Thanh Thản vụ 519 căn hộ không được cấp sổ đỏ

Ông Lê Thanh Thản bị truy tố tội “Lừa dối khách hàng” trong vụ 519 căn hộ CT6 Kiến Hưng không đủ điều kiện cấp sổ đỏ. Số tiền thu lợi bất chính hơn 531 tỷ đồng

Ngày 17/8, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội ban hành cáo trạng truy tố ông Lê Thanh Thản, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh, về tội “Lừa dối khách hàng” liên quan Dự án CT6 Kiến Hưng.

Ông Thản bị cáo buộc chỉ đạo xây dựng sai quy hoạch, quảng cáo không đúng pháp lý để bán 519 căn hộ cho khách hàng. Các căn hộ này không đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất.

Số tiền thu lợi bất chính được xác định hơn 531 tỷ đồng, tổng giá trị 519 căn hộ hơn 2.047 tỷ đồng. Cùng vụ án, 5 cựu cán bộ quận Hà Đông bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Hồ sơ đã được chuyển sang Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội để xét xử./.