Phát động cuộc thi viết Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường

Cuộc thi viết Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường năm 2026 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động sáng nay, 18/8. Báo Giáo dục và Thời đại là đơn vị thường trực triển khai.

Theo thể lệ cuộc thi, nội dung tác phẩm dự thi xoay quanh những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường, những kỷ niệm, ấn tượng sâu sắc về thầy cô giáo mà tác giả kính trọng, yêu quý, hoặc những ảnh hưởng, tác động của thầy cô đến việc học tập, nhận thức, làm thay đổi cuộc sống của bản thân tác giả (hoặc người thân, bạn bè tác giả).

Bài viết về những tình huống sư phạm điển hình mà tác giả từng chứng kiến hoặc trải qua, cùng cách xử lý của thầy cô giáo, qua đó thể hiện năng lực nghề nghiệp, sự sáng tạo cũng như tình cảm dành cho học trò, cho nghề dạy học. Những tình cảm, kỷ niệm gắn bó sâu sắc với ngôi trường mà tác giả, hoặc người thân, bạn bè của tác giả từng và đang theo học.

Cuộc thi dành cho mọi công dân Việt Nam, không hạn chế số lượng tác phẩm dự thi của mỗi tác giả. Thành viên Ban Tổ chức và Ban Giám khảo của cuộc thi không được gửi tác phẩm dự thi.

Về thể loại và hình thức, các tác phẩm dự thi viết bằng tiếng Việt, thể hiện dưới hình thức văn xuôi, dung lượng tối thiểu 500 từ, gửi kèm hình ảnh, video minh họa (nếu có). Bài dự thi có thể viết tay hoặc đánh máy, trình bày rõ ràng trên một mặt giấy khổ A4, cỡ chữ 14, phông chữ Times New Roman.

Thông tin về tác giả và tác phẩm dự thi ghi rõ trên trang đầu tác phẩm dự thi. Các thông tin bắt buộc bao gồm: Họ và tên, nơi công tác, địa chỉ liên hệ, số điện thoại; đồng thời nêu rõ thông tin về nhân vật được đề cập trong tác phẩm.

Tác phẩm dự thi phải là sáng tác mới, chưa từng công bố trên bất kỳ phương tiện truyền thông, ấn phẩm, website hay mạng xã hội nào, chưa gửi tham dự bất kỳ cuộc thi nào khác, và chưa được in thành sách hay tuyển tập riêng cho tới khi cuộc thi kết thúc.

Nhà báo Triệu Ngọc Lâm, Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại phát biểu tại lễ phát động. (Ảnh: BTC)

Tác giả chịu trách nhiệm về tính chân thực, chính xác của nhân vật và nội dung trong bài viết. Những tác phẩm sao chép từ các bài đã đăng trên báo, đài, trang tin, bản tin dưới mọi hình thức sẽ không được công nhận hợp lệ.

Ban tổ chức trao 4 giải tập thể; 2 giải Nhất; 4 giải Nhì; 6 giải Ba; 10 giải Khuyến khích; 2 giải dành cho nhân vật tiêu biểu trong tác phẩm đoạt giải; cùng các giải thưởng phụ do Ban Tổ chức xem xét, quyết định tùy theo tình hình thực tế của mùa giải.

Lễ tổng kết và trao giải đồng thời là dịp kỷ niệm 15 năm tổ chức cuộc thi dự kiến được tổ chức vào tháng 11/2026.

Số lượng tác phẩm dự thi của mỗi tác giả không hạn chế. Thời hạn nhận tác phẩm dự thi: kể từ ngày phát động cuộc thi cho đến hết ngày 31/10/2026. Tác phẩm dự thi gửi về Phòng Trị sự Báo Giáo dục và Thời đại địa chỉ số 15 Hai Bà Trưng, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội; địa chỉ email: cuocthi.gdtd@gmail.com.

Phát biểu tại lễ phát động, nhà báo Triệu Ngọc Lâm, Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại cho biết năm 2026 là năm thứ 15 cuộc thi được tổ chức. Đây là dấu mốc đặc biệt, ghi dấu một hành trình đủ dài để cuộc thi trở thành sân chơi ý nghĩa, góp phần lưu giữ ký ức của nhiều thế hệ học trò trên khắp mọi miền đất nước.

“15 năm trước, khi những trang viết đầu tiên được gửi về tòa soạn, có lẽ không ai trong chúng tôi hình dung một sáng kiến bắt nguồn từ mong muốn giản dị tạo một khoảng lặng để học trò nói lời tri ân thầy cô lại có thể lớn lên và bền bỉ đồng hành cùng ngành giáo dục suốt một chặng đường dài đến vậy,” nhà báo Triệu Ngọc Lâm nói./.

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