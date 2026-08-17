Chương trình Chia sẻ cùng thầy cô 2026: Vinh danh 200 giáo viên vùng khó

Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026 sẽ mở rộng quy mô, tuyên dương 200 giáo viên tiêu biểu thay vì khoảng 60 đến 80 giáo viên như các năm trước.

Đây là thông tin được Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam - đơn vị tổ chức chương trình - cho biết tại buổi họp báo chiều nay, 17/8.

Đối tượng xét tuyên dương năm nay là các giáo viên đang công tác tại các trường/điểm trường thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (theo Quyết định số 60/QĐ-BDTTG ngày 29 tháng 01 năm 2026 và Quyết định số 104/QĐBDTTG ngày 27 tháng 02 năm 2026 của Bộ Dân tộc Tôn giáo về Công bố danh sách thôn, xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III giai đoạn 2026-2030).

Điều kiện là giáo viên có thời gian giảng dạy từ 3 năm trở lên, có thành tích tiêu biểu trong giảng dạy, có tinh thần bền bỉ vượt khó, tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng giáo dục tại địa phương. Ban tổ chức ưu tiên các giáo viên đang công tác tại các xã khu vực I, II, III, gắn bó lâu năm, giáo viên trẻ tình nguyện, giáo viên là người dân tộc thiểu số hoặc có sáng kiến ứng dụng công nghệ/sáng tạo trong giảng dạy.

Trong số 200 giáo viên được chọn tuyên dương sẽ có 34 thầy giáo, cô giáo tiêu biểu xuất sắc nhất sẽ được vinh danh tại Hà Nội. Các giáo viên tiêu biểu khác sẽ được Ban Tổ chức phối hợp với tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các tỉnh, thành phố vinh danh tại địa phương.

Thời gian nhận hồ sơ đề cử tham gia chương trình từ các tỉnh, thành phố từ ngày 17/8 đến 15/9/2026.

Ban tổ chức thông tin về chương trình. (Ảnh: Vietnam+)

Chương trình tuyên dương Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026 dự kiến diễn vào tháng 11/2026 - nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), tại Thủ đô Hà Nội.

Theo ban tổ chức, năm 2026 bước sang năm thứ 12 triển khai, Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” đánh dấu bước chuyển mình quan trọng, dịch chuyển từ vinh danh, trao tặng sang đồng hành, tiếp sức toàn diện. Theo đó, chương trình sẽ có thêm nhiều hoạt động.

Cụ thể, với hoạt động “Ngày tựu trường,” ban tổ chức sẽ trực tiếp đến các điểm trường có thầy cô được tuyên dương những năm trước, hòa mình cùng thầy cô và các em nhỏ trong ngày khai trường đặc biệt, cùng tạo nên một khởi đầu năm học mới đong đầy tiếng cười, sự ấm áp và ngập tràn hy vọng.

Với hoạt động School tour "Lớp học reo vui" - Hành trình tri ân, dự kiến được tổ chức vào tháng 9-10/2026, ban tổ chức cùng các đại sứ, tình nguyện viên và đơn vị đồng hành sẽ trực tiếp ghé thăm các điểm trường để mang ngày hội tựu trường ấm áp đến với thầy cô và học sinh, chung tay "thay áo mới" cho những lớp học đã cũ. Không dừng lại ở việc trao tặng hộp công cụ giảng dạy, học bổng, khóa học Tiếng Anh online hay những phần quà thiết thực, hành trình còn mang đến các công trình hỗ trợ đời sống, tiếp thêm sức mạnh cả về vật chất lẫn tinh thần cho người thầy nơi vùng khó.

Ban tổ chức tuyên dương các giáo viên trong chương trình năm 2025. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Hoạt động triển lãm “Lớp học reo vui” dự kiến tổ chức vào tháng 10 – 11/2026, tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Không gian triển lãm dự kiến mở ra một cầu nối đưa những lớp học vùng cao đến gần hơn với cộng đồng khi tái hiện những khoảnh khắc, những câu chuyện gieo chữ thầm lặng của thầy cô và nụ cười rạng rỡ của học trò nơi biên giới, hải đảo.

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cũng sẽ tổ chức cuộc thi TikTok "Tri ân thầy cô - Chia sẻ cùng thầy cô”. Cuộc thi tạo các video clip ngắn dành cho các tập thể, cá nhân trên nền tảng TikTok với nội dung ý nghĩa, sáng tạo để gửi lòng biết ơn, tri ân và chia sẻ với các thầy giáo, cô giáo của mình nhân dịp chào mừng kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) nhằm lan tỏa thông điệp tốt đẹp về tình thầy trò.

Các video clip tham dự cuộc thi được đăng tải trên tài khoản TikTok cá nhân từ tháng 10 đến tháng 11/2026, kèm theo 4 hashtag #trianthayco #chiasecungthayco #hoilhtnvn #thienlong.

Lễ trao giải dự kiến sẽ được tổ chức vào cuối tháng 11/2026 với 1 giải Nhất trị giá 10 triệu đồng; 1 giải Nhì trị giá 5 triệu đồng; 1 giải Ba trị giá 3 triệu đồng; 5 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

Bên cạnh đó, năm nay, ban tổ chức sẽ thực hiện “liên minh xã hội hóa”, huy động nhiều lực lượng đồng hành để chung sức hỗ trợ thầy cô và các nhà trường.

Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2015, đã tuyên dương 64 thầy, cô giáo cắm bản dạy học ở các điểm trường lẻ tại các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ. Kể từ đó đến nay, Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” đã trở thành một sự kiện thường niên, được các thầy giáo, cô giáo và các thế hệ học sinh và xã hội đón đợi vào dịp kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

Không chỉ tôn vinh, tri ân các thầy cô, chương trình còn là dịp để các thầy cô giáo ở khắp mọi miền Tổ quốc chia sẻ những câu chuyện vượt khó để bám trường, bám lớp, dìu dắt nhiều thế hệ học sinh - một hành trình làm nghề đầy tự hào của mình. Thông qua chương trình cũng kêu gọi sự chung tay, góp sức của cả xã hội đối với công tác giáo dục ở vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn.

Sau 11 năm tổ chức, Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” đã tuyên dương, tri ân 656 giáo viên tiêu biểu, xuất sắc và 34 hành trình chia sẻ với thầy giáo, cô giáo./.

Bộ GD-ĐT tặng bằng khen cho 80 giáo viên tiêu biểu các xã vùng biên giới Các thầy cô giáo được tuyên dương là những các giáo viên đang công tác tại 248 xã, phường, đặc khu vùng biên giới, vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.