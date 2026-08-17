Mở ra chặng đường mới cho sự nghiệp giáo dục ở vùng cao

Sau gần một năm thi công, công trình Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Lóng Phiêng - một trong 13 trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới của tỉnh Sơn La được đầu tư xây dựng theo chủ trương của Đảng đã đạt trên 97% khối lượng.

Gần 200 công nhân đang khẩn trương hoàn thiện các công đoạn cuối cùng để công trình sớm đưa vào sử dụng.

Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Lóng Phiêng có tổng mức đầu tư hơn 243 tỷ đồng, do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Sơn La làm chủ đầu tư.

Công trình được xây dựng trên diện tích 5ha gồm: 12 khối nhà chính, với hệ thống nhà học, nhà bộ môn, khu nội trú, nhà đa năng, nhà ăn và nhiều hạng mục phụ trợ khác. Khi đưa vào sử dụng sẽ tạo môi trường học tập hiện đại, đáp ứng nhu cầu học tập và sinh hoạt cho hơn 1.000 học sinh khu vực biên giới.

Anh Nguyễn Đức Tùng, cán bộ kỹ thuật Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên K50, tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị duy trì từ 180-200 công nhân để hoàn thiện khối lượng công việc còn lại. Mặc dù thời tiết không thuận lợi nhưng đơn vị đã có các phương án tăng ca để hoàn thiện các khu vực trong nhà. Đơn vị ưu tiên hoàn thiện những khối nhà làm việc và học tập của giáo viên, học sinh, phấn đấu hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng theo đúng kế hoạch.

Công nhân khẩn trương thi công nền sân Trường phổ thông nội trú liên cấp Trung học và Trung học cơ sở xã Lóng Phiêng. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

Đến nay, toàn bộ các khối nhà chính của công trình cơ bản hoàn thiện. Hệ thống bàn, ghế, tủ, bảng cùng nhiều trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập và sinh hoạt của giáo viên, học sinh đã được tập kết đến công trường; nhiều lớp học lắp đặt xong các thiết bị. Các hạng mục kỹ thuật như, điện, nước, mạng internet, camera an ninh… chuẩn bị hoàn tất, từng bước đưa ngôi trường mới vào trạng thái sẵn sàng vận hành.

Anh Đặng Viết Mạnh, đội thi công lắp đặt Internet, camera an ninh Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Lóng Phiêng cho hay, đơn vị nhận triển khai thiết kế, thi công hệ thống mạng LAN, wifi và camera cho 12 khối nhà chính. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, đơn vị thường xuyên tăng ca và đã đạt trên 90% khối lượng công việc. Đơn vị phấn đấu hoàn thành toàn bộ theo lịch trình, đảm bảo đúng tiêu chuẩn, chất lượng để bàn giao và đưa vào vận hành, sử dụng.

Những ngày này, đơn vị thi công đang tập trung nhân lực hoàn thiện nốt các phần việc như sơn, lát gạch sân trường, trồng cây xanh tạo cảnh quan, triển khai dọn dẹp vệ sinh các khối nhà, hoàn thiện phần nội thất. Tùy thuộc tình hình thời tiết, mỗi phần việc đều được tính toán, sắp xếp, bố trí nhân lực theo tiến độ cụ thể, ưu tiên hạng mục phục vụ trực tiếp hoạt động dạy và học. Mục tiêu là đến khi bàn giao, công trình bảo đảm đầy đủ điều kiện đưa vào sử dụng ngay trong năm học mới.

Ông Lừ Văn Quyến, giám sát kỹ thuật, Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng 488 thông tin, trong quá trình triển khai thi công, đơn vị tư vấn giám sát đã đồng hành, đôn đốc, đảm bảo chất lượng kỹ thuật các hạng mục công trình. Hiện nay, đang vào giai đoạn hoàn thiện các công đoạn cuối, đơn vị tiếp tục phối hợp cùng nhà thầu thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo công trình đưa vào sử dụng đúng kế hoạch.

Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Lóng Phiêng khi hoàn thành đưa vào sử dụng không chỉ đáp ứng nhu cầu dạy học mà còn tạo môi trường sinh hoạt, rèn luyện tập trung cho học sinh, đặc biệt những em ở xa trường, giao thông đi lại khó khăn, nhất là vào mùa mưa lũ.

Hạng mục bể bơi của Trường phổ thông nội trú liên cấp Trung học và Trung học cơ sở xã Lóng Phiêng đã cơ bản hoàn thành. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

Ngoài ra, hệ thống trường nội trú góp phần thu hẹp khoảng cách về điều kiện học tập giữa vùng thấp, vùng cao, tạo môi trường giáo dục đồng bộ, thuận lợi hơn giúp nâng cao chất lượng dạy và học.

Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Mường Hung và xã Yên Sơn cũng cơ bản hoàn thành các hạng mục. Hiện nay, chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị thi công đang tập trung tối đa nhân lực, máy móc, tổ chức tăng ca, lắp đặt trang thiết bị, hoàn thiện những hạng mục còn lại, chỉnh trang khuôn viên và vệ sinh công trình để sẵn sàng bàn giao, đưa vào sử dụng.

Mặc dù trong quá trình thi công các dự án còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc song với việc 3 trường về đích đúng kế hoạch tạo khí thế, động lực để các đơn vị đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các công trình còn lại, hướng tới mục tiêu bảo đảm cơ sở vật chất giáo dục trước thềm năm học mới.

Tại cuộc họp đánh giá tiến độ xây dựng các trường nội trú liên cấp trên địa bàn tỉnh mới đây, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La Nguyễn Đình Việt ghi nhận, đánh giá cao trách nhiệm và sự nỗ lực của chủ đầu tư, nhà thầu, chính quyền địa phương trong triển khai xây dựng 3 công trình không chỉ hoàn thành đúng tiến độ mà còn bảo đảm chất lượng, điều kiện vận hành, sẵn sàng đón học sinh trong năm học mới.

Ông Nguyễn Đình Việt yêu cầu, tất cả các đơn vị tập trung cao, đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện hạng mục còn lại; đồng thời kiểm tra, giám sát chặt chẽ chất lượng công trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mỹ quan, vệ sinh môi trường. Các công trình khi hoàn thành phải đáp ứng đầy đủ điều kiện phục vụ dạy và học, sinh hoạt của cán bộ, giáo viên và học sinh.

Năm học 2026-2027, hệ thống trường phổ thông nội trú tại 13 xã biên giới của tỉnh Sơn La có khoảng 380 lớp với hơn 13.300 học sinh; trong đó, hơn 12.000 học sinh được bố trí học nội trú và trên 1.100 học sinh bán trú.

Dự kiến ngày 22/8, tỉnh Sơn La sẽ tổ chức lễ khánh thành 3 trường tại các xã Yên Sơn, Lóng Phiêng và Mường Hung; trong đó, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở xã Yên Sơn được lựa chọn làm điểm tổ chức chính.

Đây sẽ là món quà vô cùng ý nghĩa dành cho thầy và trò vùng cao biên giới trong năm học mới 2026-2027. Qua đó, mở ra chặng đường mới cho sự nghiệp giáo dục của địa phương và tỉnh Sơn La./.

Thời điểm hoàn thành xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp giai đoạn 1 tại các xã biên giới Để bảo đảm hoàn thành xây dựng các trường giai đoạn 1, khánh thành đồng loạt vào ngày 5/9/2026, đưa vào vận hành, sử dụng ngay từ đầu năm học mới 2026-2027.