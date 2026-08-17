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Hà Nội công bố danh sách thí sinh trúng tuyển lớp 10 Trường Đặng Trần Đức

Theo công bố của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, điểm trúng tuyển thấp nhất là 19,25 điểm. Học sinh nộp hồ sơ nhập học tại trường từ 8 giờ ngày 18/8 đến 17 giờ ngày 22/8.

Phạm Mai
Thí sinh dự thi lớp 10 tại Hà Nội. (Ảnh: TTXVN)
Thí sinh dự thi lớp 10 tại Hà Nội. (Ảnh: TTXVN)

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố danh sách thí sinh trúng tuyển vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2026-2027 của Trường Trung học phổ thông Đặng Trần Đức.

Theo đó, thí sinh có mức điểm cao nhất là 24,5 điểm, mức điểm thấp nhất là 19,25 điểm.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lưu ý đối với các học sinh trúng tuyển nộp hồ sơ nhập học tại Trường Trung học phổ thông Đặng Trần Đức từ 8 giờ ngày 18/8 đến 17 giờ ngày 22/8 tại ngõ 2 Nam Dư, phường Vĩnh Hưng, thành phố Hà Nội.

Trước đó, ngày 10/8, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông báo tuyển 540 chỉ tiêu vào lớp 10 Trường Trung học phổ thông Đặng Trần Đức năm học 2026-2027. Đây là trường công lập mới xây, vừa được đưa vào hoạt động.

Đối tượng xét tuyển là học sinh đã tham dự Kỳ tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027 của thành phố Hà Nội, đủ điều kiện xét tuyển theo quy định nhưng không trúng tuyển vào các nguyện vọng đã đăng ký./.

(Vietnam+)
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