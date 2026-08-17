Cơ hội đào tạo nhân lực khoa học-công nghệ chất lượng cao cho Việt Nam

Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh hội nhập quốc tế toàn diện và tích cực triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, việc chủ động chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực công nghệ cốt lõi như Trí tuệ nhân tạo (AI), vi điện tử và bán dẫn đã trở thành nhiệm vụ chiến lược hàng đầu.

Thực hiện định hướng đó, bên cạnh các điểm đến du học truyền thống ở phương Tây, Khu Hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) đang nổi lên như một điểm đến giáo dục đại học ngày càng thu hút sự quan tâm của học sinh và phụ huynh Việt Nam nhờ vị trí địa lý thuận lợi, văn hóa tương đồng và môi trường học thuật mang tính quốc tế cao.

Một trong những lựa chọn hàng đầu của sinh viên quốc tế tại đây là Đại học Khoa học và Công nghệ Hong Kong (HKUST) - trường được xếp thứ 33 toàn cầu trong Bảng xếp hàng QS World University Rankings 2027 và thứ 6 theo Bảng xếp hạng QS Asia University Rankings 2026, đồng thời sở hữu ngành Khoa học Máy tính, bao gồm các lĩnh vực trọng điểm như Học máy đứng vị trí số 1 tại Hong Kong.

Đánh giá về định hướng đào tạo đáp ứng sự biến đổi nhanh chóng của thế giới, Giáo sư Emily M. Nason, Giám đốc Tuyển sinh Đại học HKUST, cho biết nhà trường tập trung trang bị cho sinh viên nền tảng chuyên môn vững chắc kết hợp kiến thức liên ngành, kỹ năng phân tích chuyên sâu và tư duy toàn cầu.

Theo Giáo sư Nason, HKUST đặc biệt chú trọng ba nhóm kỹ năng cốt lõi cho sinh viên: khả năng phân tích các vấn đề phức tạp; tư duy toàn cầu thông qua việc học hỏi và làm việc trong môi trường đa văn hóa hàng đầu châu Á; cùng tính thực tiễn cao thông qua các dự án nghiên cứu, thực tập và giải quyết tình huống thực tế. Đây được xem là chìa khóa nuôi dưỡng những tài năng tương lai có khả năng thích ứng linh hoạt.

Hiện HKUST có khoảng 40 sinh viên Việt Nam đang theo học chương trình cử nhân tại trường, tập trung nhiều ở các ngành khoa học, kinh doanh, kỹ thuật và khoa học xã hội.

Giáo sư Nason đánh giá cao năng lực học thuật xuất sắc, tinh thần cởi mở, khả năng hòa nhập nhanh chóng và tính chủ động của sinh viên Việt Nam, đồng thời khẳng định đây là những nhân tố sở hữu tiềm năng phát triển mạnh mẽ trong sự nghiệp tương lai.

Về chính sách tuyển sinh và học bổng, Giám đốc Tuyển sinh HKUST cho biết nhà trường chấp nhận Bằng Tốt nghiệp Trung học Phổ thông của Việt Nam với kết quả học tập tốt bên cạnh các chứng chỉ quốc tế như IB hay GCE A-Level.

Dù toàn bộ chương trình được giảng dạy bằng tiếng Anh và yêu cầu chuẩn đầu ra ngoại ngữ nghiêm ngặt, nhà trường không bắt buộc sinh viên phải biết tiếng Trung.

Giáo sư Emily M. Nason đang trao đổi với sinh viên Việt Nam Phạm Thanh Hải Bình.

Đáng chú ý, HKUST áp dụng nhiều chính sách học bổng dựa trên thành tích học tập (được xét duyệt tự động mà không cần nộp đơn riêng), học bổng tài năng ngoài học thuật và học bổng dành riêng cho các học sinh đạt giải tại các kỳ thi Olympic quốc tế hoặc châu Á. Thực tế cho thấy hầu hết sinh viên Việt Nam trúng tuyển vào HKUST đều nhận được các mức học bổng hỗ trợ.

Đưa ra lời khuyên cho các ứng viên Việt Nam, Giáo sư Nason nhấn mạnh bên cạnh việc nỗ lực đạt kết quả học tập cao để đáp ứng yêu cầu đầu vào, học sinh cần rèn luyện tinh thần cởi mở và tư duy toàn cầu.

Lãnh đạo tuyển sinh HKUST cũng khuyến khích học sinh Trung học Phổ thông tham gia các chương trình dự bị đại học hoặc trại hè của trường để sớm trải nghiệm thực tế môi trường học tập tại đây.

Đánh giá về những giá trị nhận được sau 5 năm theo học chương trình song bằng Kỹ thuật và Quản lý tại HKUST, sinh viên Phạm Thanh Hải Bình khẳng định giá trị lớn nhất của việc du học chính là cơ hội tiếp cận tư duy, văn hóa và phương pháp giải quyết vấn đề trong môi trường quốc tế.

Với thế mạnh về kỹ thuật và kinh doanh, HKUST đề cao tính ứng dụng khi tích hợp 70-80% dự án thực tế, thuyết trình và bài tập nhóm vào giảng dạy.

Bên cạnh đó, sinh viên nhà trường luôn chủ động tích lũy kinh nghiệm qua các kỳ thực tập ngay từ năm nhất để chuẩn bị cho sự nghiệp tương lai.

Với 5 năm đảm nhiệm vai trò đại sứ sinh viên HKUST, Hải Bình cho biết thêm, Hong Kong là điểm đến du học lý tưởng nhờ vị trí địa lý gần Việt Nam, văn hóa tương đồng, chi phí di chuyển thuận tiện và là trung tâm kết nối với các nền kinh tế lớn tại Châu Á.

Sự gia tăng số lượng du học sinh Việt Nam tại Hong Kong là minh chứng cho hợp tác giáo dục ngày càng đi vào chiều sâu giữa hai bên.

Đánh giá về xu hướng này, Giáo sư Emily M. Nason nhận định các hoạt động kết nối như sáng kiến "Study in Hong Kong" hay việc Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam lần đầu tiên thiết lập gian hàng quốc gia tại Hội nghị APAIE đã mở ra những không gian hợp tác mới.

Các chương trình trao đổi sinh viên giữa HKUST và các trường đại học Việt Nam đang góp phần tích cực vào việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực thế mạnh tương đồng như AI và vi điện tử.

Nhìn nhận về cơ hội hợp tác sâu rộng hơn, Bà Lê Đức Hạnh, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Hong Kong, khẳng định với mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Hong Kong cùng chính sách trọng dụng nhân tài của Việt Nam, việc các tri thức, nhân tài Việt Nam sang học tập và làm việc tại Hong Kong không chỉ thúc đẩy hợp tác giáo dục đào tạo mà còn tạo đòn bẩy quan trọng cho phát triển khoa học công nghệ và nghiên cứu khoa học của đất nước.

Với môi trường học thuật chuẩn quốc tế, định hướng đào tạo gắn liền thực tiễn cùng sự chủ động trong kết nối hợp tác giáo dục, Hong Kong đang từng bước khẳng định vai trò cầu nối tri thức, tạo nền tảng vững chắc cho các tài năng trẻ Việt Nam hội nhập toàn cầu, góp phần thiết thực vào sự nghiệp phát triển khoa học-công nghệ của đất nước trong giai đoạn mới./.

Việt Nam tham gia thảo luận về đào tạo nhân sự cho ngành công nghiệp hạt nhân Đại diện của Việt Nam, Tiến sỹ Trần Chí Thành đã chia sẻ về hợp tác khoa học và kỹ thuật giữa Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam với các viện nghiên cứu, doanh nghiệp và trường đại học Nga.