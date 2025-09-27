Việt Nam tham gia thảo luận về đào tạo nhân sự cho ngành công nghiệp hạt nhân

Ngày 26/9, trong khuôn khổ Tuần lễ Nguyên tử Thế giới lần thứ nhất tại Moskva, một phiên thảo luận về đào tạo nhân sự cho ngành công nghiệp hạt nhân thông qua mạng lưới giữa các trường đại học và doanh nghiệp đã được tổ chức.

Tham gia phiên thảo luận, có đại diện của các nước Zimbabwe, Indonesia, Tunisia, cũng như đại diện của các trường đại học hàng đầu Nga và Tập đoàn năng lượng hạt nhân quốc gia Nga Rosatom.

Đại diện Việt Nam, Tiến sỹ Trần Chí Thành - Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam - đã tham dự và chia sẻ ý kiến.

Tại phiên thảo luận, bà Tatyana Terentyeva - Phó Tổng Giám đốc phụ trách nguồn nhân lực của Tập đoàn Rosatom nhấn mạnh sứ mệnh cung cấp năng lượng sạch cho thế giới, với khoảng 30 nhà máy điện hạt nhân lớn đang được xây dựng tại Nga và trên toàn thế giới.

Theo bà Tatyana, những mục tiêu đầy tham vọng này không thể đạt được nếu không đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao. Để đạt được điều này, Rosatom đã tạo ra một hệ sinh thái đổi mới, hỗ trợ một cách liền mạch cho nhân viên tương lai qua tất cả các cấp học và vào các doanh nghiệp của Rosatom.

Trong hơn 15 năm qua, tập đoàn này đã trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực phát triển chuyên môn và đào tạo các chuyên gia có trình độ cao. Bà Tatyana khẳng định Rosatom sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và các phương pháp hay nhất với các đối tác quốc tế.

Ông Vladimir Shevchenko - Hiệu trưởng trường Đại học Nghiên cứu hạt nhân quốc gia Nga MEPhI - cho rằng để giải quyết thành công những thách thức của ngành công nghiệp hạt nhân hiện đại, điều quan trọng là phải tiếp tục phát triển các quy trình hội nhập giữa các trường đại học và ngành công nghiệp, hỗ trợ hợp tác quốc tế và đảm bảo nguồn lực giáo dục chất lượng cao.

Đại diện của Việt Nam, Tiến sỹ Trần Chí Thành đã chia sẻ về hợp tác khoa học và kỹ thuật giữa Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam với các viện nghiên cứu, doanh nghiệp và trường đại học Nga.

Theo Tiến sỹ Trần Chí Thành, quan hệ đối tác với các trường đại học Nga tạo ra nền tảng cho việc trao đổi kinh nghiệm, duy trì tiêu chuẩn đào tạo chuyên môn cao và đảm bảo sự kế thừa cho các thế hệ nhà khoa học và kỹ sư.

Vào mỗi mùa Hè, các nhóm sinh viên Việt Nam đều đến thực tập tại một nhà máy điện hạt nhân của Nga, qua đó củng cố kiến thức thông qua các quy trình công nghệ thực tế.

Tại phiên thảo luận, nhiều ý kiến cũng đã đề cập đến tầm quan trọng đặc biệt của cộng đồng thanh niên đối với sự phát triển của ngành công nghiệp hạt nhân, nhấn mạnh hoạt động sinh viên là một công cụ quan trọng để thúc đẩy nghề nghiệp và thu hút tài năng trẻ vào ngành công nghệ đặc biệt này./.

Việt Nam tham dự Tuần lễ Nguyên tử thế giới lần thứ nhất tại Moskva Diễn đàn tạo cơ hội để tìm hiểu, nắm bắt năng lực không chỉ của Nga mà còn của các nước trong phát triển ngành công nghiệp hạt nhân, gặp gỡ đối tác, tìm kiếm khả năng hợp tác.