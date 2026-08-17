Hà Tĩnh: Trưởng thôn 9X với "làn gió mới" trong công tác tuyên truyền ở cơ sở

Sau khi hoàn thành việc sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố từ ngày 30/6, với địa bàn rộng, khối lượng công việc nhiều nhưng đội ngũ cán bộ cơ sở đã từng bước khắc phục khó khăn, đưa bộ máy đi vào hoạt động hiệu quả.

Tại thôn Quyết Thắng (xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh), trưởng thôn trẻ Nguyễn Tuấn Anh (sinh năm 1992) đã mang đến một làn gió mới. Bằng sức trẻ, sự tận tụy và đặc biệt là tư duy đổi mới trong ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số để tuyên truyền, anh đã từng bước đưa địa phương trở thành điểm sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

Đổi mới công tác tuyên truyền từ tư duy công nghệ số

Thôn Quyết Thắng được sáp nhập từ hai thôn cũ là Ngụ Quế và Tam Đồng. Sau sáp nhập, toàn thôn có 454 hộ dân với 1.735 nhân khẩu. Là địa bàn thuần nông sở hữu hơn 80ha đất nông nghiệp, Quyết Thắng nằm trải dài hơn 2km dọc theo dòng sông Ngàn Mọ với địa hình sâu trũng. Mỗi mùa mưa bão đến, đây luôn là vùng bị ngập sâu và kéo dài. Có những năm, nhiều khu dân cư bị chia cắt hoàn toàn suốt gần hai tuần lễ.

Tháng 11/2024, anh Nguyễn Tuấn Anh được chính quyền và nhân dân tín nhiệm bầu giữ chức trưởng thôn Tam Đồng; sau đó tiếp tục được nhân dân tin tưởng bầu làm trưởng thôn Quyết Thắng (sau sáp nhập). Tốt nghiệp Khoa Sinh học, Đại học Vinh năm 2015, từng trải qua nhiều công việc từ làm tự do, kinh doanh đến Bí thư Đoàn thanh niên thôn, anh Tuấn Anh đã tích lũy được sự nhạy bén, kinh nghiệm thực tiễn và tinh thần dám nghĩ, dám làm.

Trưởng thôn Nguyễn Tuấn Anh chia sẻ, tiếp quản một địa bàn rộng, anh xác định điều quan trọng nhất là phải gần dân, sát dân và hiểu dân. Khối lượng công việc tăng lên nhiều, ngoài thời gian xử lý thủ tục hành chính hằng ngày, anh dành hầu hết các buổi chiều và tối đến từng nhà ở địa bàn mới sáp nhập, trò chuyện, thăm hỏi, nắm bắt tâm tư nguyện vọng và hoàn cảnh kinh tế của từng hộ để thu hẹp khoảng cách giữa chính quyền và nhân dân, tạo sự đồng thuận từ những việc nhỏ nhất.

Nổi bật nhất ở trưởng thôn 9X Nguyễn Tuấn Anh chính là khả năng ứng dụng công nghệ thông tin và mạng xã hội vào công tác quản lý, tuyên truyền. Nhận thấy nếu chỉ phụ thuộc vào hệ thống loa truyền thanh truyền thống hay các cuộc họp thôn định kỳ thì rất khó tiếp cận được hết người dân, đặc biệt là lực lượng lao động trẻ đang làm ăn xa quê, anh Tuấn Anh đã chủ động xây dựng mạng lưới truyền thông đa kênh.

Anh Tuấn Anh cho biết, địa bàn rộng, lực lượng lao động trẻ lại đi làm ăn xa nhiều nên nếu chỉ tuyên truyền theo cách truyền thống thì thông tin rất khó đến được từng người. Anh nghĩ mình có lợi thế về công nghệ thì cần tận dụng vào hoạt động này. Quay một video ngắn, đăng một bài viết lên mạng xã hội vừa tốn ít thời gian mà hiệu quả lan tỏa lại gấp nhiều lần. Quan trọng nhất là thông tin phải trung thực, minh bạch và giải quyết đúng những băn khoăn thiết thực của bà con. Như vậy, người dân mới tin và đồng hành cùng chính quyền.

Anh tận dụng triệt để trang Facebook cá nhân có hơn 16.000 lượt theo dõi (đạt khoảng 1,8 triệu lượt tiếp cận/tuần) và lập ra Fanpage "Trưởng thôn tập sự" thu hút tới 2,8 triệu lượt tiếp cận mỗi tuần. Trên các nền tảng này, anh không đăng tải những văn bản khô khan mà tự quay, dựng các video ngắn mang tính thực tế cao, gần gũi và dễ hiểu.

Fanpage "Trưởng thôn tập sự" thu hút tới 2,8 triệu lượt tiếp cận mỗi tuần.

Một câu chuyện điển hình cho hiệu quả của việc đổi mới tuyên truyền là bài toán xử lý nạn phun thuốc cỏ cháy trên đồng ruộng. Nhận thấy thói quen diệt cỏ bằng hóa chất độc hại gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và sức khỏe cộng đồng, anh Tuấn Anh đã trực tiếp ra đồng quay video phân tích tác hại của thuốc cỏ cháy. Video ngắn gọn nhưng trực quan sinh động này đã nhanh chóng lan truyền, thu hút hơn 1,5 triệu lượt xem cùng hàng nghìn lượt chia sẻ. Kết hợp với việc chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, chỉ sau một thời gian ngắn, tình trạng phun thuốc cỏ cháy trên địa bàn thôn Quyết Thắng đã hoàn toàn chấm dứt.

Tạo được niềm tin trong nhân dân

Anh Tuấn Anh còn duy trì các nhóm Zalo như “Zalo cộng đồng”, “Zalo kết nối bình yên”, giúp thông tin từ chính quyền, các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước đến với người dân nhanh hơn. Đặc biệt là trong mùa bão lũ, các kênh số này phát huy tác dụng tối đa khi cập nhật liên tục tình hình mực nước, cảnh báo thiên tai và phương án sơ tán.

Mạng xã hội trở thành “cầu nối” hiệu quả để huy động nguồn lực xã hội hóa xây dựng các công trình hạ tầng trong điều kiện ngân sách địa phương còn hạn chế. Nhờ sự minh bạch và lan tỏa qua trang cá nhân, anh Tuấn Anh đã kêu gọi nguồn hỗ trợ lớn từ con em xa quê để xây dựng các tuyến đường điện chiếu sáng, cổng chào của thôn, góp phần làm thay đổi diện mạo quê hương.

Đánh giá về người trưởng thôn trẻ, ông Nguyễn Trọng Quế - Bí thư Chi bộ thôn Quyết Thắng khẳng định, Tuấn Anh là một cán bộ năng nổ, có lợi thế lớn về tiếp cận công nghệ thông tin. Địa bàn rộng, nhân khẩu đông nhưng đồng chí đã ứng dụng công nghệ hiệu quả. Nhờ đó, việc đưa các chủ trương, chính sách đến với bà con được nhanh hơn. Nhất là trước mùa mưa lũ, việc Tuấn Anh chủ động xây dựng các phương án sơ tán dân, dự báo tình hình thời tiết và tuyên truyền qua nhóm Zalo, Facebook đã giúp Chi ủy, Ban Chỉ huy thôn chủ động hơn trong công tác ứng phó.

Ông Trần Văn Thỏa (người dân thôn Quyết Thắng) chia sẻ: "Ban đầu khi mới sáp nhập, chúng tôi lo lắng khi một thanh niên trẻ như Tuấn Anh phải gánh vác địa bàn rộng, khối lượng công việc nhiều. Tuy nhiên qua thực tế công việc, Tuấn Anh đã chứng minh được năng lực. Cách làm việc hiện đại của trưởng thôn trẻ đã tạo được niềm tin trong nhân dân, giúp các phong trào an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa được triển khai thuận lợi."

Song song với nhiệm vụ xã hội, anh Nguyễn Tuấn Anh còn là hình mẫu thanh niên phát triển kinh tế gia đình khi làm chủ một cơ sở kinh doanh đồ điện dân dụng. Cùng với sự đồng hành của người vợ là giáo viên mầm non, gia đình nhỏ của anh luôn là hậu phương vững chắc.

Những nỗ lực của trưởng thôn trẻ Nguyễn Tuấn Anh đang từng ngày khẳng định: Chuyển đổi số không phải điều xa xôi, mà bắt đầu chính từ những tư duy đổi mới, dám nghĩ dám làm của người cán bộ cơ sở vì lợi ích của nhân dân./.

Quảng Ngãi: Kỳ vọng vào những Trưởng thôn “GenZ” ở vùng sâu, vùng xa Những trưởng thôn trẻ không chỉ đại diện cho sức trẻ, nhiệt huyết, sự cống hiến cho công việc, mà còn là “luồng gió mới” mang theo nhiều kỳ vọng của bà con, giúp đời sống ngày càng được cải thiện.