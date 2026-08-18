Bí ẩn đằng sau cú bay người đánh đầu của Xuân Son khiến tuyển Malaysia "ôm hận"

Phút bù giờ cuối hiệp 1, Thành Long phất đường chuyền vượt tuyến cho Tiến Anh băng lên bên cánh phải, quả tạt vừa tầm để Xuân Son bay người đánh đầu mở tỷ số trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026.

Xuân Son và bí mật đằng sau cú bật nhảy mang về bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam.

Xuân Son đã tạo nên một "tuyệt phẩm" trong trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026, qua đó tạo đà giúp đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước Malaysia ngay trên sân khách.

Xuân Son cao 1m85, và trong khoảng thời gian phong độ đỉnh cao trước chấn thương nặng ở kỳ ASEAN Cup trước, tiền đạo này đã nặng đến khoảng 90kg. Với số liệu như vậy, Xuân Son có chỉ số khối cơ thể BMI (body mass index) là 26,3, bị xếp vào nhóm... thừa cân.

Sau khi bình phục chấn thương, có nhiều thông tin Xuân Son nặng đến 100kg, mức cân nặng có thể đẩy BMI của anh vào ngưỡng báo động. Thế nhưng, cú bay người đánh đầu như "tên lửa" của Xuân Son đã đập tan mọi chỉ trích cho rằng tiền đạo của tuyển Việt Nam quá béo và nặng nề./.