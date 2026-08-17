ASEAN Cup 2026: Báo Indonesia ấn tượng với đội Việt Nam và Thái Lan sau bán kết

Truyền thông tại Indonesia đánh giá Việt Nam và Thái Lan đang chiếm ưu thế lớn sau khi giành chiến thắng trên sân khách ở bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026, qua đó đẩy Malaysia và Singapore vào thế khó trước trận lượt về.

Báo Indonesia cho biết Việt Nam đã đánh bại Malaysia 2-0 ngay trên sân khách. Nguyễn Xuân Son mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam, trước khi Faris Danish đá phản lưới nhà, giúp thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik tạo lợi thế đáng kể trước trận lượt về.

Một ngày trước đó, Thái Lan cũng giành chiến thắng 3-1 trên sân Singapore. Với khoảng cách 2 bàn, cả Malaysia và Singapore đều cần tạo ra cuộc "lội ngược dòng" đáng kể nếu muốn giành quyền vào chung kết.

Hai đội cần thắng với cách biệt ít nhất 2 bàn ở lượt về để đưa trận đấu vào hiệp phụ. Nếu muốn giành quyền đi tiếp ngay trong 90 phút, hai đội phải thắng với cách biệt từ 3 bàn trở lên.

Trong khi Malaysia và Singapore chịu sức ép, Việt Nam và Thái Lan vừa có phong độ tốt, vừa được lợi thế sẽ thi đấu trên sân nhà trong trận lượt về.

Truyền thông Indonesia đánh giá Thái Lan là một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch. Đội bóng xứ Chùa Vàng toàn thắng từ đầu giải và mới chỉ để thủng lưới 1 lần trong trận thắng Singapore 3-1 ở bán kết lượt đi.

Việt Nam cũng gây ấn tượng với thành tích ổn định. Đội tuyển chỉ bị Singapore cầm hòa một trận, còn lại đều giành chiến thắng.

Đáng chú ý, Việt Nam từng vượt qua Indonesia và Malaysia ngay trên sân khách trước khi tiếp tục đánh bại Malaysia ở bán kết lượt đi.

Theo đánh giá của truyền thông Indonesia, cơ hội vẫn còn đối với Malaysia và Singapore, nhưng Việt Nam và Thái Lan đang nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào chung kết./.

Người hâm mộ vỡ òa mừng tuyển Việt Nam thắng Malaysia ở ASEAN Cup 2026 Hàng nghìn người hâm mộ tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, Thành phố Hồ Chí Minh, vỡ òa trong niềm vui khi đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước Malaysia ở trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026.