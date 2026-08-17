Lịch thi đấu chi tiết lượt về bán kết ASEAN Cup 2026

Bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 đã khép lại với những chiến thắng thuyết phục thuộc về hai ứng viên cho chức vô địch là Thái Lan và Việt Nam.

Ở trận đấu trên sân Jalan Besar, đội tuyển Thái Lan tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng bằng chiến thắng 3-1 trước đội tuyển Singapore.

Teerasak Poeiphimai (cú đúp) và Seksan Ratree là những người đã lập công để mang niềm vui trọn vẹn về cho người hâm mộ đội bóng xứ chùa Vàng.

Cùng với Thái Lan, đương kim vô địch Việt Nam chơi tốt để giành chiến thắng 2-0 ngay trên sân Kuala Lumpur của đội tuyển Malaysia.

Xuân Son phá vỡ bế tắc cho Việt Nam bằng bàn mở tỷ số ở phút 45+5 trong khi bàn còn lại đến từ tình huống phản lưới nhà của Faris Danish ở phút 85.

Những chiến thắng này giúp cho Thái Lan và Việt Nam giành ưu thế lớn trước khi bước vào trận lượt về bán kết ASEAN Cup 2026.

HLV Kim Sang-sik nói gì sau chiến thắng của Việt Nam tại Malaysia? Huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn khá thận trọng khi cho rằng thử thách vẫn còn phía trước và toàn đội cần chuẩn bị kỹ lưỡng hơn cho trận lượt về bán kết ASEAN Cup 2026.

Theo lịch thi đấu, trận lượt về bán kết giữa Thái Lan và Singapore sẽ diễn ra vào lúc 20g ngày 18/8 trên sân vận động Rajamangala (Bangkok).

Trong khi đó, trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia được tổ chức trên sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) vào lúc 20g ngày 19/8./.

Lịch thi đấu lượt về bán kết ASEAN Cup 2026 20g ngày 18/8 Thái Lan-Singapore

(Lượt đi Thái Lan thắng 3-1) 20g ngày 19/8 Việt Nam-Malaysia (Lượt đi Việt Nam thắng 2-0)