HLV Kim Sang-sik nói gì sau chiến thắng của Việt Nam tại Malaysia?

Đội tuyển Việt Nam tiếp tục nối dài mạch trận ấn tượng bằng chiến thắng 2-0 ngay trên sân của Malaysia ở trận lượt đi bán kết ASEAN Cup 2026.

Kết quả này giúp "các chiến binh Sao vàng" có được lợi thế lớn trong cuộc cạnh tranh tấm vé góp mặt ở chung kết.

Sau trận đấu, huấn luyện viên Kim Sang-sik bày tỏ sự hài lòng với kết quả dù phải thi đấu trên sân khách đầy khó khăn, đồng thời gửi lời chúc mừng tới các cầu thủ vì đã nỗ lực hết mình.

Tuy nhiên, ông Kim cũng thừa nhận đội tuyển đã gặp khó khăn trong việc thích nghi với điều kiện mặt sân và những vấn đề về chiến thuật trong hiệp một.

Ông nhấn mạnh: "Chúng tôi coi như mới chỉ kết thúc hiệp 1 của cuộc đối đầu này. Dù đang dẫn 2-0, toàn đội cần sớm hồi phục và chuẩn bị kỹ lưỡng hơn về mặt chiến thuật để có màn trình diễn tốt hơn nữa tại trận lượt về."

Huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng dành lời khen ngợi đặc biệt cho thủ môn Lê Giang Patrik vì sự nhiệt huyết và khả năng chỉ huy hàng phòng ngự trong trận đấu này.

Cùng tham gia họp báo, tiền đạo Xuân Son bày tỏ niềm hạnh phúc khi ghi bàn, tái khẳng định giấc mơ được khoác áo đội tuyển quốc gia.

Anh cũng thừa nhận mặt cỏ nặng đã gây ra nhiều khó khăn cho các cầu thủ trong việc triển khai lối chơi, tuy nhiên khẳng định mình luôn “kiên nhẫn chờ đợi thời cơ và nỗ lực hết sức trong vòng cấm.”

Bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Tan Cheng Hoe thừa nhận sức mạnh của đội tuyển Việt Nam nhưng vẫn giữ tinh thần lạc quan.

Ông nhận định: “Việt Nam có khả năng chuyển trạng thái rất nguy hiểm. Chúng tôi đã đánh mất sự tập trung ở những chi tiết nhỏ trong những phút cuối, dẫn đến bàn thua."

Dù thất bại, huấn luyện viên Tan Cheng Hoe đánh giá cao trải nghiệm mà các cầu thủ trẻ có được, đặc biệt trong việc cảm nhận áp lực và chấp nhận rằng sai lầm là một phần của cuộc chơi.

"Chúng tôi chưa thua cả cuộc chiến, mới chỉ thua một trận đánh. Vẫn còn 90 phút tại Hà Nội. Chúng tôi cần phân tích những điểm yếu, hồi phục tốt và sẵn sàng thách thức Việt Nam ngay tại sân nhà của họ," vị huấn luyện viên này hướng đến trận lượt về.

Trận bán kết lượt về giữa Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra sau đây 3 ngày tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội./.

Thắng Malaysia 2-0 ngay trên sân khách, tuyển Việt Nam 'đặt chỗ' ở chung kết ASEAN Cup Bàn thắng của Xuân Son trong hiệp một cùng pha phản lưới nhà của hậu vệ Malaysia ở cuối hiệp hai mang về lợi thế lớn cho đội tuyển Việt Nam ở trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026.