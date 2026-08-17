Kênh ESPN đánh giá Xuân Son là điểm tựa đặc biệt của đội tuyển Việt Nam

Nguyễn Xuân Son một lần nữa cho thấy giá trị trong những thời điểm quan trọng khi ghi bàn mở tỷ số, góp phần giúp đội tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia 2-0 ngay tại Kuala Lumpur ở trận bán kết lượt đi ASEAN Championship 2026.

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Nam Á, kênh thể thao ESPN đưa tin, trước trận đấu, đội tuyển Việt Nam được đánh giá cao hơn về lực lượng khi bước vào bán kết với tư cách đương kim vô địch. Trong khi đó, Malaysia sử dụng đội hình tương đối thiếu kinh nghiệm, chỉ có 4 cầu thủ sở hữu hơn 20 lần khoác áo đội tuyển quốc gia khi giải đấu khởi tranh. Thế nhưng, diễn biến trên sân cho thấy Malaysia không dễ dàng bị khuất phục.

Đội chủ nhà nhập cuộc quyết tâm, chơi mạnh mẽ và tạo ra không ít khó khăn cho hàng phòng ngự Việt Nam. Malaysia có cơ hội vượt lên ở phút 35 khi Paulo Josue dứt điểm ở cự ly gần, nhưng thủ môn Patrik Lê Giang phản xạ xuất sắc cứu thua. Chỉ 2 phút sau, Daryl cũng được đặt vào vị trí thuận lợi sau pha đi bóng căng ngang của G. Pavithran, song sự chần chừ khiến cơ hội trôi qua.

Khi Malaysia đang tạo được thế trận tích cực, Xuân Son bất ngờ tạo ra khác biệt. Phút 45+5, Trương Tiến Anh thoát xuống bên cánh phải rồi thực hiện đường tạt chính xác. Xuân Son chọn vị trí tốt, bật cao đánh đầu hiểm hóc, đưa bóng vào lưới Malaysia và giúp Việt Nam bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn bàn.

Đây mới là bàn thắng thứ 3 của tiền đạo 29 tuổi này tại ASEAN Championship 2026, nhưng tiếp tục cho thấy khả năng tạo khác biệt của chân sút này ở những trận đấu quan trọng.

Cổ động viên Việt Nam phủ kín một góc sân Kuala Lumpur, Malaysia. (Ảnh: Thanh Bình/TTXVN)

Kể từ khi khoác áo đội tuyển Việt Nam năm 2024, Xuân Son đã ghi 14 bàn sau 14 trận quốc tế. Tại ASEAN Championship 2024, Xuân Son ghi 8 bàn, đồng thời giành danh hiệu Vua phá lưới và Cầu thủ xuất sắc nhất giải. Chấn thương gãy chân trong trận chung kết lượt về năm 2024 từng khiến Xuân Son phải trải qua thời gian dài điều trị. Tuy nhiên, sau khi trở lại, tiền đạo này vẫn duy trì khả năng tạo dấu ấn trong những trận cầu lớn.

ESPN cũng lưu ý rằng đội tuyển Việt Nam hiện không còn hoàn toàn phụ thuộc vào những bàn thắng của Xuân Son. Huấn luyện viên Kim Sang Sik từng cho tiền đạo này nghỉ ngơi ở vòng bảng, trong khi Việt Nam vẫn đánh bại Indonesia 3-0. Xuân Son sau đó vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn ấn định chiến thắng.

Dù vậy, khi trận đấu bước vào những thời điểm quyết định, Xuân Son vẫn là một trong những điểm tựa quan trọng nhất trên hàng công Việt Nam. Giá trị của tiền đạo này không chỉ nằm ở khả năng ghi bàn. Thể hình, sức mạnh và khả năng tranh chấp của Xuân Son giúp đội tuyển Việt Nam có một điểm đến ổn định ở tuyến trên, đồng thời tạo thêm khoảng trống để những cầu thủ như Nguyễn Hoàng Đức hay Nguyễn Đình Bắc phát huy khả năng sáng tạo và tốc độ.

Trong trận gặp Malaysia, Xuân Son liên tục phải đối đầu với các trung vệ đội chủ nhà. Rodney Celvin chỉ thi đấu 16 phút trước khi rời sân vì chấn thương, buộc Aysar Hadi vào thay và ngay lập tức phải đối mặt với sức ép từ hàng công Việt Nam.

Ở phía bên kia sân, thủ môn Patrik Lê Giang cũng trải qua một tình huống đáng chú ý. Khoảng 1 phút sau mốc một giờ thi đấu, anh bị trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp sau pha va chạm với Mohamadou Sumareh. Tuy nhiên, sau khi VAR vào cuộc, quyết định được đảo ngược và thẻ đỏ bị hủy.

Khi Malaysia vẫn hy vọng thu hẹp cách biệt, Việt Nam tung ra đòn quyết định ở phút 84. Nguyễn Quang Hải xoay người khéo léo sát vòng cấm rồi chuyền bóng vào khu vực nguy hiểm. Trong nỗ lực cản phá, Faris Danish vô tình đưa bóng vượt khỏi tầm với của thủ môn Azri Ghani, giúp Việt Nam nâng tỷ số lên 2-0.

Malaysia đã có một trận đấu đầy nỗ lực, nhưng thất bại cách biệt 2 bàn trên sân nhà khiến đội bóng này đối mặt với nhiệm vụ rất khó khăn trong trận lượt về tại Mỹ Đình.

Với đội tuyển Việt Nam, chiến thắng 2-0 mang lại lợi thế đáng kể trước trận lượt về. Còn Xuân Son một lần nữa cho thấy vai trò đặc biệt khi biết cách xuất hiện đúng thời điểm để tạo ra bước ngoặt cho đội bóng./.

Người hâm mộ vỡ òa mừng tuyển Việt Nam thắng Malaysia ở ASEAN Cup 2026 Hàng nghìn người hâm mộ tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, Thành phố Hồ Chí Minh, vỡ òa trong niềm vui khi đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước Malaysia ở trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026.

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