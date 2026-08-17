ASEAN và Trung Quốc xác định hướng hợp tác trọng điểm trong lĩnh vực AI

Ngày 17/8, Ủy ban Hợp tác công nghiệp Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) công bố “Báo cáo phát triển hợp tác Trung Quốc-ASEAN về phát triển trí tuệ nhân tạo (AI),” trong đó đề xuất các định hướng thúc đẩy hợp tác AI giữa Trung Quốc và các nước ASEAN.



Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, báo cáo cho rằng Trung Quốc và ASEAN có nền tảng tương thích vững chắc để tăng cường hợp tác trong lĩnh vực AI.

Trung Quốc sau nhiều năm phát triển đã hình thành năng lực hỗ trợ tương đối hoàn chỉnh trong chuỗi công nghiệp, tích lũy kinh nghiệm triển khai các ứng dụng AI trên quy mô lớn và có thế mạnh nghiên cứu, phát triển các giải pháp cho từng lĩnh vực.

Trong khi đó, ASEAN có thị trường người dùng rộng lớn và môi trường đa ngôn ngữ đa dạng. Do đó, hai bên có mức độ bổ trợ về cung-cầu cao, tạo dư địa đáng kể cho hợp tác và phát triển.



Báo cáo nhận định quá trình chuyển đổi số tại khu vực đang được đẩy nhanh, tạo điều kiện mở rộng việc đưa công nghệ thông minh của Trung Quốc vào các nước ASEAN cũng như triển khai các dự án ứng dụng AI.

Một số địa phương trọng điểm của Trung Quốc đang dựa trên lợi thế riêng để thúc đẩy các hình thức hợp tác AI với ASEAN theo hướng chuyên biệt và khác biệt. Trong đó, Thượng Hải phát huy lợi thế là trung tâm hàng hải quốc tế và đầu mối mở cửa, triển khai hợp tác với nhiều nước ASEAN trong các lĩnh vực như cảng thông minh và quản trị số đô thị.



Báo cáo đề xuất Trung Quốc căn cứ vào trình độ phát triển và đặc điểm của từng nước ASEAN để triển khai hợp tác theo hướng phân loại, có trọng tâm. Đối với Singapore và Malaysia, hai bên có thể tập trung vào nghiên cứu và phát triển công nghệ cao, xây dựng tiêu chuẩn chung và hợp tác ươm tạo đổi mới sáng tạo.

Đối với Việt Nam, Thái Lan và Indonesia, trọng tâm được đề xuất là thúc đẩy ứng dụng AI trong sản xuất thông minh, nông nghiệp thông minh và các lĩnh vực thực tiễn khác. Đối với Lào, Campuchia, Myanmar và Timor Leste, báo cáo đề xuất ưu tiên hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, phổ cập công nghệ và đào tạo nhân lực.



Chủ tịch Ủy ban Hợp tác công nghiệp RCEP Hứa Ninh Ninh cho rằng việc tăng cường hợp tác AI giữa Trung Quốc và ASEAN là biện pháp quan trọng nhằm thực hiện các định hướng hợp tác chiến lược song phương và phát huy sức sống của kinh tế số khu vực.

Theo ông Hứa Ninh Ninh, việc công bố báo cáo góp phần xác định rõ các hướng hợp tác trọng điểm trong lĩnh vực AI, thúc đẩy hợp tác thực chất về kỹ thuật số, thu hẹp khoảng cách phát triển số trong khu vực và hỗ trợ xây dựng cộng đồng chung vận mệnh Trung Quốc-ASEAN.



Hợp tác AI giữa Trung Quốc và ASEAN đang có xu hướng chuyển từ trao đổi công nghệ và triển khai các dự án riêng lẻ sang hợp tác có tính cơ chế, hệ thống và hướng tới ứng dụng thực tiễn.

Trọng tâm hợp tác dự kiến tiếp tục mở rộng sang nghiên cứu và phát triển công nghệ, sản xuất thông minh, nông nghiệp, quản trị đô thị, đào tạo nhân lực, xây dựng tiêu chuẩn và quản trị AI.



Việc Trung Quốc thúc đẩy xây dựng các trung tâm hợp tác AI hướng tới ASEAN, đồng thời tăng cường đào tạo và hỗ trợ năng lực cho các nước đang phát triển, cho thấy AI đang trở thành một lĩnh vực mới trong hợp tác kinh tế, khoa học-công nghệ Trung Quốc-ASEAN./.

Trung Quốc sẵn sàng tăng cường hợp tác với ASEAN Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho biết Trung Quốc sẽ tiếp tục ủng hộ việc xây dựng Cộng đồng ASEAN và việc theo đuổi sự thống nhất và tự cường của hiệp hội.

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