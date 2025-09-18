Công nghệ

Khởi công xây dựng trung tâm ứng dụng AI Trung Quốc-ASEAN

Trung tâm sẽ tập trung vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng AI và bồi dưỡng nhân tài AI để hỗ trợ các ứng dụng thực tế và đảm bảo tiếp cận công bằng với các công nghệ AI.

Bích Liên
Toàn cảnh Hội nghị bàn tròn cấp Bộ trưởng về trí tuệ nhân tạo ASEAN - Trung Quốc năm 2025. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)
Toàn cảnh Hội nghị bàn tròn cấp Bộ trưởng về trí tuệ nhân tạo ASEAN - Trung Quốc năm 2025. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Ngày 18/9, Trung tâm Hợp tác ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo (AI) Trung Quốc-Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã chính thức được khởi công xây dựng.

Theo thông báo tại hội nghị bàn tròn cấp bộ trưởng về AI tại Nam Ninh, thủ phủ Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, miền Nam Trung Quốc, Ủy ban Phát triển và cải cách quốc gia (NDRC) cho biết trung tâm này sẽ tập trung vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng AI, cung cấp các nền tảng nguồn mở và bồi dưỡng nhân tài AI để hỗ trợ các ứng dụng thực tế và đảm bảo tiếp cận công bằng với các công nghệ AI.

Hội nghị trên cũng đã công bố Sáng kiến "AI Plus" nhằm thúc đẩy hợp tác Trung Quốc-ASEAN và thiết lập cơ chế hợp tác AI cấp bộ trưởng giữa Trung Quốc và ASEAN.

Hội nghị nhằm tạo ra một nền tảng đối thoại cấp cao giữa Trung Quốc và các quốc gia ASEAN, tăng cường hợp tác thực tiễn trong phát triển và quản trị AI, và đảm bảo lợi ích chung từ những tiến bộ của AI./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Trí tuệ Nhân tạo #ASEAN #Trung Quốc Trung Quốc
Theo dõi VietnamPlus

Làn sóng ChatGPT - AI

Cộng đồng ASEAN

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Hội chợ Trung Quốc-ASEAN (CAEXPO) lần thứ 22 diễn ra tại Trung tâm Triển lãm quốc tế Nam Ninh, Quảng Tây (Trung Quốc). (Ảnh: TTXVN phát)

Việt Nam luôn tích cực tham gia Hội chợ CAEXPO

Cục trưởng Cục Triển lãm Quốc tế Quảng Tây đánh giá cao vai trò của Việt Nam thể hiện qua việc liên tiếp nhiều năm tham gia hội chợ với quy mô lớn nhất trong các nước ASEAN.