Campuchia đạt bước tiến trong cuộc chiến chống lừa đảo trực tuyến

Chính phủ Campuchia đã đạt được những bước tiến đáng kể trong chiến dịch trấn áp trên toàn quốc nhằm vào các mạng lưới lừa đảo sử dụng công nghệ, cụ thể là triệt phá hàng trăm trung tâm lừa đảo, truy tố hàng nghìn nghi phạm và trục xuất hàng chục nghìn người nước ngoài không có giấy tờ hợp lệ liên quan đến các hoạt động phi pháp.

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, trong chiến dịch quy mô lớn diễn ra từ tháng 7/2025 đến tháng 6/2026 dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet, các cơ quan chức năng nước này đã kiểm tra gần 30.000 địa điểm nghi vấn, đóng cửa hoàn toàn 737 trung tâm lừa đảo trực tuyến bất hợp pháp, tiến hành điều tra 195 sòng bạc, đồng thời thu hồi giấy phép của 19 sòng bạc và đình chỉ hoạt động tạm thời đối với 30 sòng bạc khác.

Tổng cộng 268 vụ án lớn liên quan đến 2.773 nghi phạm đã được chuyển sang tòa án, trong đó hơn 2.200 nghi phạm đã bị tạm giam chờ xét xử. Ngoài ra, 21.100 người nước ngoài không có giấy tờ hợp lệ thuộc 38 quốc tịch, liên quan đến các mạng lưới lừa đảo, đã bị trục xuất qua các cửa khẩu quốc tế và sân bay.

Phát biểu tại cuộc họp báo về tiến độ chiến dịch trấn áp, Phó phát ngôn viên Bộ Nội vụ Campuchia Touch Sokhak cho biết kết quả này thể hiện quyết tâm của chính phủ trong việc đấu tranh chống lừa đảo trực tuyến và đảm bảo Campuchia không trở thành nơi trú ẩn an toàn hay địa bàn rửa tiền cho tội phạm công nghệ cao.

Ông khẳng định các cơ quan thực thi pháp luật, dưới sự chỉ đạo của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Sar Sokha, sẽ tiếp tục có biện pháp mạnh tay đối với các hoạt động lừa đảo bất hợp pháp.

Kết quả điều tra của Cục Phòng chống Tội phạm Công nghệ cao thuộc Cảnh sát Quốc gia Campuchia cho thấy các trung tâm lừa đảo trực tuyến hoạt động như những mạng lưới tội phạm có tổ chức thay vì các vụ lừa đảo đơn lẻ thông thường.

Các trung tâm này thường có đội ngũ quản lý cấp cao và trưởng nhóm chịu trách nhiệm giao chỉ tiêu, giám sát nhân viên và thu thập thông tin nạn nhân một cách có hệ thống.

Các nhóm tội phạm cũng sử dụng Internet tốc độ cao, công nghệ VoIP, các ứng dụng nhắn tin mã hóa và nhiều công nghệ khác để che giấu danh tính và vị trí của mình.

Các thủ đoạn phổ biến bao gồm lừa đảo đầu tư tiền mã hóa, lừa đảo tình cảm và các mô hình cho vay trực tuyến bất hợp pháp nhắm vào nạn nhân cả trong và ngoài Campuchia. Trung tướng Sok Nithya, Cục trưởng Cục Phòng chống Tội phạm Công nghệ cao, cho biết cơ quan chức năng đã tăng cường năng lực kỹ thuật và phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ Internet để truy vết các mạng lưới tội phạm và triệt phá các trung tâm chỉ huy của chúng.

Một thay đổi lớn trong chiến dịch này là việc tập trung triệt phá toàn bộ chuỗi tội phạm và truy bắt những kẻ cầm đầu, thay vì chỉ nhắm vào các nhân viên cấp thấp.

Theo báo cáo, một số nghi phạm cấp cao đã bị bắt giữ và dẫn độ về Trung Quốc để truy tố, bao gồm Trần Chí - nhà sáng lập Prince Holding Group, Lưu Nhân - nhà sáng lập Jinbei Group và Lý Hùng - cựu chủ tịch Huione Group.

Campuchia cũng đã tăng cường khung pháp lý của mình. Tháng 4/2026, Luật Phòng chống lừa đảo sử dụng công nghệ đã chính thức được ban hành, quy định các hình phạt nghiêm khắc đối với những kẻ cầm đầu và tổ chức các mạng lưới lừa đảo trực tuyến mà hành vi của chúng dẫn đến tra tấn, giam giữ trái phép hoặc tử vong; các hình phạt bao gồm tù chung thân và mức phạt tiền lên tới 1 tỷ riel (khoảng 250.000 USD).

Luật này cũng quy định việc bảo vệ những người bị ép buộc hoặc bị buôn bán để làm việc tại các trung tâm lừa đảo, công nhận họ là nạn nhân thay vì tội phạm.

Campuchia cũng đang tăng cường hợp tác quốc tế nhằm đấu tranh với nạn lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia thông qua việc chia sẻ thông tin, trao đổi chuyên môn kỹ thuật và nâng cao năng lực cho các cán bộ thực thi pháp luật.

Trong khi đó, Thủ tướng Hun Manet nhấn mạnh Campuchia không phải là nơi trú ẩn cho tội phạm công nghệ, đồng thời mô tả chiến dịch trấn áp trên toàn quốc này là nỗ lực nhằm “dọn dẹp nhà cửa” và khôi phục uy tín quốc tế của đất nước./.

Campuchia mạnh tay trấn áp tội phạm lừa đảo trực tuyến Thủ tướng Campuchia Hun Manet vừa ra chỉ thị nghiêm khắc yêu cầu cơ quan chức năng và lực lượng liên quan tiếp tục mạnh tay trấn áp tội phạm lừa đảo trực tuyến ở quốc gia Đông Nam Á này.