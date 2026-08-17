“Bản đồ” quê hương trên sân cỏ thủ đô nước Anh

Ngày 16/8, giữa quận Newham phía Đông thủ đô London của Anh, tiếng Việt là ngôn ngữ chung của tất cả những người có mặt trên sân cỏ nhân tạo tại Memorial Park. Tổng cộng 15 đội bóng của cộng đồng bước vào tranh tài tại Giải bóng đá của Hội người Việt Nam tại Vương quốc Anh-VAUK Cup-lần thứ 7.

Chỉ cần lướt qua tên các đội, cũng đủ hình dung một tấm bản đồ thu nhỏ - không chỉ của quê nhà, mà của cả hành trình xa xứ. Một số đội mang tên những miền quê Việt Nam như Hải Phòng, Sông Lam Nghệ An, Hà Tĩnh, Cửa Lò...; số khác lại mang tên những vùng đất ở Anh nơi bà con đã gắn bó như Sunbury, Stevenage, Bedford... Mỗi cái tên quy tụ những người Việt đang sinh sống quanh vùng, cùng khoác chung một màu áo.

Theo phóng viên TTXVN tại London, ông Vương Lê, đội trưởng Sunbury FC, cho biết: “Mỗi đội mang một bản sắc riêng. Hải Phòng FC đến đây với tinh thần của những người con đất Cảng, còn Cửa Lò FC mang theo tình đoàn kết của anh em miền Trung”. Với ông, sân cỏ không chỉ là nơi tranh tài mà còn là điểm hẹn của những người con xa quê: “Bóng đá là nơi những người anh em xa xứ tìm đến với nhau, tìm về một ngôi nhà chung”.

“Ngôi nhà chung” ấy, ở tầm chủ trương, chính là điều Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài gọi thành tên: cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, với hơn 6,5 triệu người tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, là “bộ phận không tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam”.

Trên sân cỏ Newham, điều để lại ấn tượng sâu sắc nhất là sự hiện diện của 4 đội bóng thiếu nhi, tranh tài trong một bảng đấu riêng. Việc đưa các cầu thủ nhí vào sân cùng với giải đấu dành cho người lớn là chủ ý của Ban tổ chức.

Ông Lê Đại Vinh, Phó Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Vương quốc Anh, cho biết: “Sau nhiều năm tổ chức, chúng tôi thấy cần lôi cuốn các cháu nhỏ vào sân chơi của cộng đồng, để các cháu được giao lưu văn hóa, giao lưu tình cảm và gắn kết với nhau ngay tại London”.

Đó là những em nhỏ phần lớn sinh ra và lớn lên giữa lòng nước Anh, với khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh đôi khi còn trôi chảy hơn tiếng mẹ đẻ. Thế nhưng, trên sân bóng của cộng đồng, các em vẫn tìm đến nhau bằng tiếng Việt.

Cầu thủ nhí Nguyễn Minh Hiếu chia sẻ: “Khi chơi, chúng con thường nói với nhau bằng tiếng Việt. Con mới về Việt Nam và con rất nhớ quê. Lớn lên, con mong được tiếp tục chơi cho câu lạc bộ của cộng đồng Việt Nam.”

Lời bộc bạch hồn nhiên ấy chạm đến một trong những nhóm nhiệm vụ được Nghị quyết 23-NQ/TW đề ra: “gìn giữ ngôn ngữ tiếng Việt, bản sắc văn hóa dân tộc, tăng cường gắn kết với quê hương, đất nước”. Đôi khi, những chủ trương lớn ấy được bắt đầu từ những điều rất giản dị, như tình yêu quê hương trong trái tim một đứa trẻ sinh ra và lớn lên nơi đất khách.

Đứng phía sau ngày hội ấy là Hội Người Việt Nam tại Vương quốc Anh, tổ chức cộng đồng bền bỉ duy trì các hoạt động gắn kết bà con qua nhiều mùa Tết Nguyên đán, Trung thu và những giải bóng đá thường niên. Duy trì những hoạt động ấy đều đặn qua từng năm đòi hỏi không ít công sức của những người đứng ra gánh vác.

Ông Lê Vinh, Phó Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Anh, trao huy chương vinh danh và khích lệ tình yêu bóng đá của các chân sút. (Ảnh: TTXVN phát)

Ông Lê Đại Vinh chia sẻ, mặc dù ai cũng bận rộn, nhưng năm nào các thành viên cũng cố gắng dành thời gian để mỗi mùa Hè, bà con có một ngày gặp gỡ, giao lưu, kết nối và cùng rèn luyện sức khỏe.

Việc giải bóng đá của Hội đã bước sang mùa thứ 7 cho thấy hoạt động đã trở thành một nếp sinh hoạt cộng đồng có tổ chức và có sự tiếp nối. Nơi đất khách, những sân chơi như vậy góp phần giữ cho cộng đồng gắn bó với nhau, đồng thời giới thiệu với bạn bè sở tại hình ảnh một cộng đồng người Việt đoàn kết, tình nghĩa và giàu bản sắc.

Nghị quyết 23-NQ/TW nêu rõ yêu cầu “nâng tầm tư duy từ vận động, tập hợp, chăm lo lên thành đồng hành, kiến tạo cơ chế…” trong công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Một giải bóng đá do chính bà con đứng ra tổ chức, tự vun đắp và duy trì qua từng năm cũng là một biểu hiện sinh động của tinh thần đồng hành ấy.

Ông Vương Lê gói ghém điều đó trong một câu nói mộc mạc: “Chúng tôi đến đây để kết nối, để nâng cao tình đoàn kết, nâng cao sức khỏe và cùng nhau phát triển, quan trọng nhất là cùng nhau phát triển”. Ở tuổi 50, vẫn ra sân thi đấu bên cạnh những cầu thủ chỉ đáng tuổi con mình, ông tìm thấy nơi đây điều lớn hơn một trận đấu: “Ở đó tôi có quê hương, có tiếng nói của người Việt.”



Bởi thế, ngày hội tranh tài trên sân Memorial Park không chỉ là một giải bóng đá. Đó còn là lời nhắc rằng, ở bất cứ nơi đâu trên thế giới có người Việt tụ hội, ở đó vẫn luôn có một mạch nguồn quê hương chưa từng vơi cạn./.

Hội người Việt tại Anh hướng tới phát triển chuyên nghiệp, bền vững Ban Chấp hành mới sẽ phát triển VAUK ngày một lớn mạnh, đoàn kết, nâng cao uy tín của cộng đồng ở sở tại, đồng thời hướng về quê hương, đóng góp vào sự phát triển của đất nước.