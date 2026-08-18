Khoảng 23 giờ 15 phút ngày 17/8, một vụ tai nạn giao thông giữa hai xe container đã xảy ra trên tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, đoạn qua Thành phố Đồng Nai khiến một tài xế tử vong tại chỗ.

Bản tin 60s ngày 18/8/2026 gồm những nội dung sau:

Tai nạn giao thông giữa 2 container trên cao tốc qua Đồng Nai khiến một người tử vong.

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