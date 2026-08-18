Cà Mau ban hành chính sách thu hút nhân tài, mức hỗ trợ cao nhất đến 1,2 tỷ đồng

Ngày 18/8, tại Kỳ họp thứ 5, Hội đồng Nhân dân tỉnh Cà Mau khóa XI đã thông qua nhiều nghị quyết về giáo dục, đào tạo, trọng dụng và thu hút nhân tài.

Cụ thể, Nghị quyết quy định chính sách miễn phí sách giáo khoa cho học sinh, học viên tại các cơ sở giáo dục công lập và tư thục được các đại biểu thống nhất cao.

Theo Nghị quyết này, mỗi học sinh được mượn một bộ sách giáo khoa đầy đủ các môn học trong suốt quá trình học tập; thực hiện theo lộ trình: Từ năm học 2026-2027 áp dụng đối với học sinh tiểu học; từ năm học 2027-2028 áp dụng đối với cấp trung học cơ sở và năm học 2028-2029 áp dụng đối với cấp trung học phổ thông.

Đồng thời, Hội đồng nhân dân tỉnh cũng quyết nghị mức học bổng khuyến khích học tập hằng tháng cho học sinh các trường trung học phổ thông chuyên bằng 3 lần mức học phí trung học phổ thông công lập...

Hội đồng nhân dân tỉnh cũng thông qua Nghị quyết hỗ trợ sữa cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn giai đoạn 2026-2030. Cụ thể, trẻ mầm non thuộc hộ nghèo, cận nghèo, khuyết tật được cấp 5 hộp sữa loại 110 ml/tuần; học sinh tiểu học thuộc các đối tượng trên được cấp 5 hộp sữa loại 180 ml/tuần trong 9 tháng học. Đối với trẻ em dưới 11 tuổi nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội, định mức hỗ trợ là một hộp sữa loại 180 ml/ngày cả năm.

Đặc biệt, Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đào tạo cán bộ, công chức, viên chức và chính sách trọng dụng, thu hút người có tài năng trên địa bàn tỉnh được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2026, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong chiến lược nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Nghị quyết quy định toàn diện 4 nhóm chính sách cốt lõi gồm: Hỗ trợ đào tạo đại học; hỗ trợ đào tạo sau đại học; trọng dụng người có tài năng và thu hút người có tài năng. Đối tượng thụ hưởng là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác trong hệ thống chính trị tỉnh Cà Mau và các chuyên gia, nhà khoa học, người có trình độ chuyên môn cao ngoài tỉnh có nguyện vọng về cống hiến cho địa phương.

Đáng chú ý, chính sách thu hút người có tài năng áp dụng cơ chế đãi ngộ vượt trội được tuyển chọn làm việc theo nhu cầu của tỉnh được hỗ trợ 1 lần với mức rất cao.

Cụ thể, tỉnh áp dụng mức hỗ trợ một lần lên tới 1,2 tỷ đồng đối với người có học hàm Giáo sư (bằng gần 500 lần mức lương cơ sở); hỗ trợ tới 1 tỷ đồng đối với Phó Giáo sư; 500 triệu đồng đối với Tiến sỹ; 370 triệu đồng đối với Bác sỹ, Dược sỹ chuyên khoa cấp 2; 250 triệu đồng đối với Thạc sỹ; 200 triệu đồng đối với Bác sỹ, Dược sỹ chuyên khoa cấp 1 và 150 triệu đồng đối với sinh viên tốt nghiệp xuất sắc.

Bên cạnh đãi ngộ tài chính ban đầu, người được thu hút và trọng dụng còn được tỉnh cam kết bố trí vị trí việc làm phù hợp với năng lực, sở trường; tạo môi trường làm việc thông thoáng, hiện đại, trang thiết bị đồng bộ; ưu tiên xét duyệt tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh và bố trí quy hoạch, bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo, quản lý nếu đạt thành tích xuất sắc trong công tác.

Đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng nội lực, Nghị quyết đưa ra quy định hỗ trợ kinh phí đào tạo nâng cao trình độ đại học, sau đại học (Thạc sỹ, Tiến sỹ, Bác sỹ chuyên khoa) gắn liền với vị trí việc làm, quy hoạch cán bộ và nhu cầu thực tế của từng cơ quan, đơn vị, đặc biệt ưu tiên các ngành mũi nhọn như y tế, giáo dục, công nghệ thông tin, kinh tế biển và quản lý hạ tầng.

Theo lãnh đạo tỉnh Cà Mau, việc Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết này nhằm kịp thời chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với mô hình tổ chức bộ máy chính quyền địa phương tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Đây được xem là "đòn bẩy" thể chế quan trọng giúp Cà Mau giải quyết triệt để tình trạng thiếu hụt nhân lực trình độ cao, tạo nguồn cán bộ kế thừa vững vàng, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của địa phương trong giai đoạn mới./.

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