Điều trị tích cực cho ba chiến sỹ bị ngạt khí khi chữa cháy rừng

Ngày 18/8, các y, bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Hà Giang đang tích cực theo dõi, điều trị cho ba chiến sỹ bị ngạt khí trong quá trình chữa cháy rừng tại phường Hà Giang 1 (tỉnh Tuyên Quang).

Nhờ được đưa đến bệnh viện cấp cứu và điều trị kịp thời, đến nay, cả ba chiến sỹ đã qua cơn nguy hiểm.

Ba chiến sỹ bị thương khi làm nhiệm vụ gồm: Binh nhất Nguyễn Quốc Trung, Binh nhất Phan Duy Hình và Hạ sỹ Cù Chí Kiên thuộc phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Tuyên Quang.

Ngay sau khi tiếp nhận các trường hợp bị ngạt khí, đội ngũ y, bác sỹ Bệnh viện Đa khoa khu vực Hà Giang đã khẩn trương thăm khám, triển khai các biện pháp cấp cứu và điều trị cần thiết.

Các bệnh nhân được theo dõi chặt chẽ tại Khoa Hồi sức tích cực. Nhờ sự phối hợp kịp thời giữa lực lượng làm nhiệm vụ tại hiện trường và đội ngũ y tế, sức khỏe của ba chiến sỹ hiện cơ bản ổn định, đã qua cơn nguy hiểm. Các y, bác sỹ tiếp tục theo dõi sát diễn biến sức khỏe và thực hiện các biện pháp điều trị, chăm sóc cần thiết.

Trước đó, tối 17/8, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Tuyên Quang nhận được tin báo xảy ra cháy tại khu rừng sản xuất của bà Lê Thị Lương, thuộc phường Hà Giang 1.

Nhận định đám cháy xảy ra tại khu vực đồi rừng có nhiều cây cỏ, thực bì dễ bắt lửa và tiềm ẩn nguy cơ lan rộng, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực Hà Giang đã khẩn trương điều động 4 xe chữa cháy cùng 40 cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường.

Khu vực xảy ra cháy có địa hình đồi dốc, phạm vi rộng. Do đám cháy bùng phát vào ban đêm, tầm nhìn hạn chế, khói dày đặc nên việc tiếp cận hiện trường, vận chuyển thiết bị và triển khai các đường vòi chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Ngay khi có mặt, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhanh chóng tổ chức trinh sát, xác định hướng phát triển của đám cháy, đồng thời triển khai nhiều mũi tiếp cận. Cán bộ, chiến sỹ tập trung khoanh vùng, ngăn cháy lan và kéo các đường vòi qua địa hình đồi dốc để phun nước trực tiếp vào những khu vực đang cháy.

Mặc dù phải làm việc trong điều kiện đêm tối, khói nóng và nồng độ khí độc cao, các cán bộ, chiến sỹ vẫn bám sát hiện trường, liên tục triển khai các biện pháp dập lửa, không để đám cháy lan sang những khu vực rừng lân cận.

Trong quá trình trực tiếp tiếp cận khu vực cháy, Binh nhất Nguyễn Quốc Trung, Binh nhất Phan Duy Hình và Hạ sỹ Cù Chí Kiên có biểu hiện ngạt khí. Lực lượng tại hiện trường đã nhanh chóng đưa ba chiến sỹ ra khỏi khu vực nguy hiểm, tổ chức sơ cứu và chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Sau hơn 2 giờ nỗ lực, đến khoảng gần 22 giờ ngày 17/8, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra hiện trường, xử lý các điểm còn âm ỉ, đề phòng lửa bùng phát trở lại.

Nguyên nhân vụ cháy, diện tích rừng bị ảnh hưởng và thiệt hại liên quan đang được các lực lượng chức năng phối hợp thống kê, xác minh, làm rõ.

Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người dân nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy tại các khu vực đồi, rừng; không tùy tiện đốt thực bì, đốt rác hoặc sử dụng nguồn lửa bất cẩn.

Khi phát hiện cháy hoặc nguy cơ xảy ra cháy rừng, người dân cần báo ngay cho chính quyền địa phương và lực lượng chức năng để tổ chức xử lý kịp thời./.

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