Tăng cường biện pháp quản lý, giám sát thiết bị bay không người lái

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản 8252/VPCP-CN ngày 17/8/2026 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc về việc tăng cường biện pháp quản lý, giám sát đối với thiết bị bay không người lái.

Liên quan đến việc ngày 12/8/2026, các Báo Dân trí, Tuổi trẻ và Một Thế giới có các bài viết về "sự cố thiết bị bay không người lái xâm nhập vùng trời làm gián đoạn hoạt động bay tại sân bay Tân Sơn Nhất," Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc có ý kiến như sau:

Các Bộ: Công an, Quốc phòng, Xây dựng, Tài chính, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các cơ quan có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ khẩn trương nghiên cứu, xử lý kiến nghị báo chí nêu trên theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền các nội dung vượt thẩm quyền để bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội và bảo đảm an toàn, an ninh hàng không, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ.

Điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong việc sử dụng thiết bị bay không người lái

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các cơ quan liên quan:

Điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các hành vi vi phạm trong việc sử dụng thiết bị bay không người lái và các vật thể khác làm ảnh hưởng tới hoạt động bay tại các cảng hàng không, sân bay trong thời gian vừa qua.

Khẩn trương nghiên cứu, triển khai ngay các phương án đối phó với hành vi sử dụng thiết bị bay không người lái xâm nhập bất hợp pháp vào các khu vực trọng yếu, khu vực cấm bay và các cảng hàng không, sân bay, không để xảy ra các sự cố tương tự trong thời gian tới.

Hoàn thiện Quy chế hoạt động của Ủy ban Quốc gia về An ninh hàng không và tạo thuận lợi hàng không; đề xuất tổ chức cuộc họp của Ủy ban trong thời gian sớm nhất để phân công nhiệm vụ cụ thể của các bộ, ngành và thống nhất các phương án, giải pháp phòng ngừa, xử lý các sự cố liên quan đến thiết bị bay không người lái và các vật thể khác trong thời gian tới.

Công bố công khai vùng, khu vực cấm bay đối với các thiết bị bay không người lái

Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các cơ quan liên quan:

Tăng cường các biện pháp quản lý cơ sở nghiên cứu, thiết kế, sản xuất thiết bị bay không người lái trong nước; quản lý, giám sát việc sử dụng thiết bị bay không người lái thông qua việc cấp phép điều khiển phương tiện bay và cấp phép phương tiện bay; rà soát, yêu cầu khai báo đối với các tổ chức, cá nhân sở hữu thiết bị bay không người lái, phấn đấu đến năm 2030 toàn bộ phương tiện bay không người lái trong nước được định danh số, cấp phép điện tử và giám sát hành trình theo thời gian thực.

Công bố công khai vùng, khu vực cấm bay đối với các thiết bị bay không người lái để các tổ chức, cá nhân sở hữu thiết bị bay không người lái biết, thực hiện.

Nghiên cứu, rà soát, bổ sung, hoàn thiện các điều kiện, quy định về nhập khẩu, tạm nhập tái xuất thiết bị bay không người lái

Bộ Công Thương, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các cơ quan liên quan tăng cường các biện pháp quản lý, kiểm soát nguồn đầu vào trong hoạt động nhập khẩu, tạm nhập tái xuất thiết bị bay không người lái; nghiên cứu, rà soát, bổ sung, hoàn thiện các điều kiện, quy định về nhập khẩu, tạm nhập tái xuất thiết bị bay không người lái, bảo đảm quản lý chặt chẽ, kiểm soát được nguồn gốc, chủng loại, mục đích sử dụng và các vấn đề liên quan đến an ninh, an toàn trong quá trình sử dụng thiết bị.

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp các bộ, ngành liên quan xây dựng quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật-công nghệ trong sản xuất, sửa chữa, bảo dưỡng, thử nghiệm thiết bị bay không người lái; nghiên cứu, quy định các giải pháp, công nghệ đồng bộ khu vực, vùng cấm bay vào trong thiết bị bay không người lái nhằm tự động ngăn chặn triệt để các thiết bị bay không người lái xâm nhập vào khu vực cấm bay.

Tiếp tục tập trung hoàn thiện Đề án "Khai thác, quản trị và bảo vệ không gian tầm thấp" trình Bộ Chính trị thông qua; trên cơ sở đó tham mưu Đảng ủy Chính phủ tổ chức triển khai hiệu quả bảo đảm mục tiêu làm chủ thiết kế hệ thống, các công nghệ lõi liên quan đến thiết bị bay không người lái.

Bộ Xây dựng đẩy nhanh tiến độ xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, trong đó rà soát kỹ các nội dung quy định về hành vi vi phạm và chế tài xử lý trong các hoạt động liên quan đến hoạt động bay trái phép của phương tiện bay không người lái, bảo đảm khả thi, hiệu quả, phù hợp thực tiễn.

Phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trong quá trình ngăn ngừa, xử lý các hành vi sử dụng thiết bị bay không người lái xâm nhập bất hợp pháp vào các khu vực trọng yếu, khu vực cấm bay và các cảng hàng không, sân bay.

Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân tự ý sản xuất, kinh doanh, sở hữu, sử dụng bất hợp pháp thiết bị bay không người lái

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cũng yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước tại địa phương; chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, rà soát trên địa bàn xác định tổ chức, cá nhân tự ý sản xuất, kinh doanh, sở hữu, sử dụng bất hợp pháp thiết bị bay không người lái, có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng trong quá trình ngăn ngừa, xử lý các hành vi sử dụng thiết bị bay không người lái và các vật thể khác xâm nhập bất hợp pháp vào các khu vực trọng yếu, khu vực cấm bay và các cảng hàng không, sân bay trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường tuyên truyền đến tổ chức, cá nhân và mọi người dân sử dụng các thiết bị bay không người lái về các vùng, khu vực cấm bay, các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng loại phương tiện này./.

Lập tổ công tác phát hiện, ứng phó với UAV tại các sân bay trên cả nước Ngoài các giải pháp công nghệ, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam nhấn mạnh đến công tác tuyên truyền cần giúp người dân hiểu rõ rằng việc điều khiển UAV, thả diều không đúng quy định gần sân bay.