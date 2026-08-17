Sân bay Long Thành sẽ tổ chức 3-4 đợt tuyển dụng đến cuối năm

Theo Ban Quản lý Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành), từ đầu năm 2026 đến nay sân bay Long Thành tổ chức 4 đợt tuyển dụng, qua đó tiếp nhận hơn 220 nhân sự mới đến làm việc-đưa tổng nhân sự làm việc tại cảng lên khoảng 400 người.

Dự kiến từ nay đến cuối năm 2026, sân bay tiếp tục tổ chức 3 đến 4 đợt tuyển dụng, đồng thời tiếp nhận thêm khoảng 200 nhân sự.

Sau khi được tuyển dụng, người lao động sẽ trải qua các khóa đào tạo nội bộ và tái đào tạo định kỳ để đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực. Đặc biệt, tới đây khi sân bay vận hành thử nghiệm, người lao động sẽ diễn tập các tình huống nhằm trang bị kỹ năng làm việc; làm quen với hệ thống xử lý hành lý tự động, cổng kiểm soát tự động, thiết bị soi chiếu thế hệ mới.

Dự kiến định biên nhân sự (số lượng nhân sự) của sân bay Long Thành là hơn 1.030 người. Để đảm bảo nhân lực vận hành dự án vào cuối năm nay, hiện Ban Quản lý Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang tổ chức tuyển dụng 11 vị trí việc làm như: nhân viên lái xe và vận hành trang thiết bị mặt đất; nhân viên bảo trì, sửa chữa trang thiết bị kỹ thuật; nhân viên kiểm tra, giám sát sân đỗ; nhân viên vệ sinh khu bay. Trong những tháng cuối năm 2026, sân bay Long Thành tiếp tục tổ chức các đợt tuyển dụng lao động.

Theo Ban Quản lý Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, các vị trí việc làm tại sân bay Long Thành đều có đều yêu cầu tốt nghiệp trung học phổ thông, trình độ chuyên môn từ trung cấp kỹ thuật đến đại học trở lên; tiếng Anh trình độ tối thiểu từ TOEIC 300 hoặc tương đương trở lên. Tất cả các vị trí việc làm đều có thu nhập không dưới 13 triệu đồng/người/tháng.

Thực tế các đợt tuyển dụng lao động tại sân bay Long Thành cho thấy, hầu hết người lao động đạt tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, tuy nhiên chưa đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ và thiếu kỹ năng.

Trong khi đó sân bay Long Thành định hướng trở thành cảng hàng không trung chuyển của khu vực, lượng khách quốc tế đến đây chiếm đa số. Do đó, người làm việc tại dự án phải có trình độ ngoại ngữ cao và kỹ năng giao tiếp đa văn hóa tốt.

Sân bay Long Thành đang tăng tốc triển khai các hạng mục trọng điểm như: nhà ga hành khách, hệ thống giao thông nội cảng, đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay.

Theo kế hoạch, tháng 12 năm nay dự án sẽ khai thác thương mại. Hiện nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hàng không ở Việt Nam cũng đang tiến hành tuyển lao động vào làm việc tại sân bay Long Thành./.

Nhiều khoảng trống về nhân lực vận hành sân bay Long Thành Sân bay Long Thành đòi hỏi đội ngũ nhân lực không chỉ giỏi chuyên môn mà còn thành thạo công nghệ, ngoại ngữ và xử lý tình huống, trong khi nhiều vị trí đặc thù chưa có sẵn trên thị trường.