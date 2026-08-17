Giá dầu thô giằng co khi đàm phán Mỹ-Iran bế tắc

Giá dầu thô thế giới biến động giằng co trong phiên 17/8, khi những bế tắc trong đàm phán Mỹ-Iran làm dấy lên lo ngại về căng thẳng kéo dài tại khu vực Trung Đông.

Tuy nhiên, việc chưa ghi nhận các đợt gián đoạn nguồn cung nghiêm trọng mới trên thực địa đã kìm hãm đà tăng, khiến giá "vàng đen" quay đầu giảm nhẹ so với mức đầu phiên.

Theo đó, giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 24 xu xuống mức 89,28 USD/thùng vào lúc 14 giờ 20 phút ngày 17/8 (giờ Việt Nam), sau khi có thời điểm tăng 1% lên 89,40 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 67 xu xuống mức 81,74 USD/thùng.

Hồi tuần trước, giá cả hai loại dầu tiêu chuẩn này đều đã tăng hơn 5% sau các vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu của tập đoàn năng lượng Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) và nhà máy lọc dầu của tập đoàn năng lượng Saudi Aramco.

Giới chuyên gia phân tích nhận định giá dầu thô hiện đã phục hồi gần như hoàn toàn từ mức đáy hồi đầu tháng 8/2026. Nguyên nhân là những hy vọng về một giải pháp hòa bình lâu dài đã mờ nhạt, buộc thị trường phải định giá lại các chi phí bù đắp rủi ro địa chính trị.

Cuối tuần qua, phía Iran tuyên bố chưa đưa ra quyết định nối lại đàm phán với Mỹ. Trong khi đó, phía Mỹ cũng phát đi thông điệp kêu gọi người dân chấp nhận việc giá xăng nhích lên trong bối cảnh xung đột tiếp diễn.

Mặc dù vậy, giới quan sát đánh giá dư địa tăng giá của dầu thô từ nay trở đi là khá hạn chế, trừ khi xuất hiện những bằng chứng rõ ràng về sự leo thang quân sự mới tại eo biển Hormuz, đặc biệt là các thiệt hại vật chất đối với tàu chở dầu hoặc cơ sở hạ tầng năng lượng.

Trên thực địa, lưu lượng giao thông qua eo biển Hormuz đã sụt giảm nghiêm trọng vào cuối tuần qua sau hàng loạt sự cố hàng hải.

Dữ liệu theo dõi tàu biển cho thấy chỉ có 5 tàu chở hàng hóa đi qua eo biển này trong ngày 15/8 và không có tàu nào được ghi nhận trong ngày 16/8, giảm mạnh so với con số 31 tàu của cuối tuần trước đó.

Sự đình trệ này diễn ra sau khi Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cáo buộc phía Iran đã tiến hành hoạt động quân sự nhằm vào con tàu thứ ba của tập đoàn ADNOC đi qua eo biển vào hôm 14/8, tiếp nối hai sự cố tương tự xảy ra trước đó một ngày./.

Giá dầu châu Á nhích nhẹ khi căng thẳng tại Trung Đông vẫn tiếp diễn Giá dầu thô Brent ít biến động và duy trì ở mức dưới 89 USD/thùng, sau khi tăng 6% vào tuần trước, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ (WTI) của Mỹ dao động quanh mức 83 USD/thùng.