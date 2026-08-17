Khẩn trương khắc phục điểm sạt lở lớn trên Quốc lộ 24

Do ảnh hưởng của mùa mưa bão năm 2025, nhiều vị trí xung yếu trên tuyến Quốc lộ 24 nối phía Đông và phía Tây tỉnh Quảng Ngãi bị sạt lở nghiêm trọng.

Đến nay, phần lớn các vị trí đã được lực lượng chức năng xử lý, khắc phục, song tại vị trí Km 112+100 đến Km 112+200, do khối lượng đất đá lớn, công tác khắc phục vẫn đang được gấp rút triển khai trước mùa mưa bão năm 2026.

Ông Đỗ Minh Sơn, Hạt trưởng Hạt quản lý Quốc lộ 24, cho biết để khắc phục điểm sạt lở, đơn vị đã bố trí 4 máy đào, 1 máy xúc lật, 3 ôtô, 20 nhân công, liên tục đào, múc và xây lắp kè đá để ngăn chặn đất, đá sạt lở xuống mặt đường.

Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết có mưa nhiều, vị trí thi công thường xuyên có người và phương tiện lưu thông vì là tuyến đường “huyết mạch” nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình thi công.

“Dự kiến, chúng tôi sẽ tiến hành làm rọ đá có chiều dài khoảng 130m, bao trọn khu vực sạt lở từ Km 112+100 đến Km 112+200. Mặc dù điều kiện thời tiết gây ra nhiều khó khăn, song chúng tôi cũng yêu cầu đơn vị thi công bố trí đầy đủ nhân lực, vật lực, tranh thủ lúc trời tạnh ráo để triển khai các phần việc, cố gắng hoàn thành càng sớm càng tốt. Chúng tôi cũng bố trí người để điều tiết, phân luồng giao thông, tránh xảy ra tình trạng ùn ứ, ách tắc, mất an toàn cho người và phương tiện đi qua vị trí thi công,” ông Đỗ Minh Sơn cho biết thêm.

Theo quan sát của phóng viên TTXVN, tại vị trí sạt lở, mặt đường đã bị “cày xới” khá rõ, khiến việc di chuyển của các phương tiện gặp nhiều khó khăn.

Phía taluy dương, đất đá tiếp tục đổ xuống khi trời mưa, đất ngấm “no” nước. Thậm chí, trong quá trình khắc phục, xử lý, đất đá từ trên đỉnh đồi vẫn tràn xuống, gây không ít khó khăn cho đơn vị thi công.

Trước đó, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, cuối tháng 11/2025, vị trí Km 112+100 đến Km 112+200, Quốc lộ 24 đã xảy ra sạt lở lớn, với khối lượng đất đá tràn xuống mặt đường lên đến hàng nghìn m3.

Mặc dù lực lượng chức năng đã xử lý tạm thời, song số lượng đất đá trên đỉnh đồi vẫn có nguy cơ sạt lở, với khối lượng ước tính lên đến hơn 100.000m3.

Chính vì vậy, công tác khắc phục vị trí sạt lở này có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đảm bảo lưu thông thông suốt giữa phía Đông và phía Tây tỉnh Quảng Ngãi, khi mùa mưa bão năm 2026 đã chính thức bắt đầu.

Từ ngày 14/8 bắt đầu thu phí 5 dự án cao tốc đoạn từ Quảng Ngãi-Nha Trang Năm dự án thành phần đầu tư công thuộc Dự án cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 sẽ chính thức thu phí đường bộ bắt đầu từ 14h ngày 14/8.