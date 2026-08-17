“Những cung đường sắt hôm nay thấm đẫm mồ hôi, máu của thế hệ cha ông”

Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam (VNR) đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình, xã Vụ Bản tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày hy sinh của cán bộ, chiến sỹ thanh niên xung phong Đại đội 895, công nhân đường sắt và dân quân tại Ga Núi Gôi (20/8/1966-20/8/2026) vào sáng 17/8.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Quốc Vượng, Phó Tổng Giám đốc VNR cho biết cách đây 6 thập kỷ, ngày 20/8/1966 (tức ngày 5/7 năm Bính Ngọ 1966), mảnh đất Ga Núi Gôi đã ghi vào lịch sử một bản hùng ca bi tráng. Trong những năm tháng chiến tranh chống Mỹ cứu nước ác liệt nhất, Ga Núi Gôi là một "yết hầu" giao thông quan trọng trên tuyến đường sắt Bắc-Nam.

Đối mặt với những trận bom đạn, biển lửa nhằm cắt đứt mạch máu giao thông chi viện cho miền Nam, thanh niên xung phong Đại đội 895 cùng cán bộ, công nhân viên đường sắt và dân quân địa phương đã dũng cảm bảo vệ đoàn tàu quân sự, hàng hóa và mạch máu giao thông. Những khẩu hiệu "sống bám cầu, bám đường, chết kiên cường dũng cảm", "địch phá ta sửa ta đi, tiến lên địch phá ta cứ đi" đã trở thành mệnh lệnh từ trái tim.

Trong những năm tháng chiến tranh ấy, hàng vạn thanh niên xung phong đã sát cánh cùng cán bộ công nhân đường sắt, có mặt tại những trọng điểm bom đạn, ngày đêm san lấp hố bom, sửa chữa đường, cứu tàu, cứu hàng, bảo đảm giao thông thông suốt. Thanh niên xung phong và công nhân đường sắt đã cùng chung một tuyến đầu, giữ vững mạch máu giao thông, góp phần đưa sức người, sức của từ hậu phương ra tiền tuyến.

Trong những trận chiến ác liệt đó, 23 đồng chí đã anh dũng hy sinh, hàng trăm người bị thương, mang di chứng chiến tranh suốt đời. Sự hy sinh ấy mãi là biểu tượng của lòng quả cảm, trách nhiệm và cống hiến, là niềm tự hào của lực lượng thanh niên xung phong ngành Đường sắt Việt Nam và quê hương chúng ta.

“Những cung đường sắt hôm nay thấm đẫm mồ hôi, tuổi trẻ và máu xương của các thế hệ thanh niên xung phong và công nhân đường sắt đi trước. Vì vậy, tri ân các Anh hùng liệt sỹ, các thế hệ thanh niên xung phong cũng chính là gìn giữ lịch sử, truyền thống của ngành Đường sắt Việt Nam,” ông Vượng nhấn mạnh.

Tri ân các Anh hùng liệt sỹ, các thế hệ thanh niên xung phong cũng chính là gìn giữ lịch sử, truyền thống của ngành Đường sắt Việt Nam. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Với bề dày 145 năm xây dựng và phát triển, ngành Đường sắt luôn coi trọng việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa gắn liền với sự trưởng thành của ngành. Đây chính là động lực thiêng liêng để thế hệ hôm nay tiếp bước cha anh, không ngừng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, bảo đảm an toàn giao thông và tích cực tham gia vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam tin tưởng Ga Núi Gôi sẽ trở thành một "địa chỉ đỏ", góp phần gìn giữ ký ức lịch sử, giáo dục truyền thống cách mạng và lòng yêu nước cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Với phương châm "phát huy truyền thống-nỗ lực tự cường-hợp tác hiệu quả-tinh gọn đột phá-kiến tạo tương lai", hiện VNR đang tập trung thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo trì và khai thác an toàn, hiệu quả hệ thống đường sắt hiện hữu với 3.222km, 303 khu ga, bảo đảm giao thông vận tải thông suốt, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân và phát triển kinh tế-xã hội.

VNR cũng chủ động tham gia xây dựng các tuyến đường sắt mới, chuẩn bị đầy đủ nguồn lực, khoa học công nghệ, năng lực quản trị và các điều kiện cần thiết để sẵn sàng tiếp nhận, quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì các tuyến đường sắt hiện đại trong tương lai.

“VNR quyết tâm biến những cung đường huyết mạch nhuốm máu của cha anh năm xưa thành những tuyến đường hòa bình, rực rỡ sắc hoa hôm nay, đó cũng là cách thiết thực nhất để thực hiện thắng lợi các mục tiêu sản xuất kinh doanh, bảo đảm an toàn giao thông, góp phần xây dựng ngành Đường sắt hiện đại, bền vững, xứng đáng với sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân,” ông Vượng khẳng định.

Các cựu thanh niên xung phong, cán bộ, công nhân viên đường sắt và thân nhân liệt sỹ thắp hương tưởng nhớ những đồng chí đã hy sinh để bảo vệ đoàn tàu quân sự, hàng hóa và mạch máu giao thông tại Ga Núi Gôi. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Tại buổi lễ, đại diện thanh niên xung phong Đại đội 895 cũng đã chia sẻ về những thời khắc kiên cường dũng cảm chiến đấu và sự hy sinh anh dũng của các thanh niên xung phong, công nhân đường sắt ngày ấy để giữ đường, giữ tàu, khắc phục sửa chữa những cung đường ray bị địch thả bom tàn phá nhằm cắt tuyến đường chi viện cho miền Nam./.

Miễn phí vé tàu cho thân nhân đưa các liệt sỹ trở về quê hương Từ năm 2024-2026, ngành đường sắt đã miễn phí vé tàu cho 194 thân nhân liệt sỹ, góp phần vận chuyển 97 hài cốt liệt sỹ trở về quê hương trên những chuyến tàu Bắc-Nam và các tuyến đường sắt quốc gia.