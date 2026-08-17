Bộ Xây dựng: Phải hoàn thành 2 dự án tuyến đường Hồ Chí Minh trong năm nay

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa ký công điện chỉ đạo Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (chủ đầu tư) khẩn trương khắc phục các tồn tại, đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân của Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi-Bến Nhất, Gò Quao-Vĩnh Thuận.

Nhìn nhận 2 dự án trên có kế hoạch hoàn thành vào cuối năm 2025 nhưng đã được cho phép điều chỉnh thời gian hoàn thành để nối thông đường Hồ Chí Minh trong năm 2026, tuy nhiên Bộ trưởng Trần Hồng Minh đánh giá tiến độ thi công của dự án chưa có sự bứt phá để bù lại tiến độ chậm, đặc biệt là các hạng mục có tính chất quyết định như: đắp gia tải, thi công cọc ximăng đất.

Lãnh đạo Bộ Xây dựng cũng chỉ ra nguyên nhân chậm tiến độ do Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh chưa quyết liệt đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị tổ chức thi công; lãnh đạo cấp cao của hầu hết các nhà thầu chưa có sự quan tâm thoả đáng để ưu tiên bố trí nguồn lực tài chính trong tổ chức thi công; công tác tổ chức thi công chưa khoa học, hợp lý.

Ngoài việc chủ động tìm kiếm, tập kết vật liệu về công trường tiếp tục chậm trễ, hầu hết các đơn vị nhà thầu chưa nghiêm túc trong việc thực hiện các chỉ đạo của Bộ Xây dựng, tiềm ẩn nguy cơ cao không thể hoàn thành theo tiến độ yêu cầu…

Để bảo đảm dự án hoàn thành đúng tiến độ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu Giám đốc Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh có trách nhiệm kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện hàng tuần; yêu cầu các nhà thầu có các giải pháp khắc phục ngay trong tuần kế tiếp đối với các công việc chậm.

“Đối với các nhà thầu không có chuyển biến, chậm trễ hoặc không thể khắc phục, không có khả năng hoàn thành phải khẩn trương thực hiện điều chuyển khối lượng hoặc chấm dứt hợp đồng với nhà thầu vi phạm, bổ sung nhà thầu phụ thay thế theo đúng quy định của hợp đồng; đăng tải thông tin nhà thầu vi phạm hợp đồng, thông tin nhà thầu thay thế trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định,” Bộ trưởng Trần Hồng Minh khẳng định.

Chủ đầu tư chỉ đạo các đơn vị thi công bố trí đầy đủ phương tiện vận chuyển, bãi chứa vật liệu để tập kết, đưa toàn bộ vật liệu đá cho lớp móng, mặt đường và đất đắp bao về công trường theo đúng kế hoạch.

Lãnh đạo cấp cao các nhà thầu cần có sự quan tâm thoả đáng, quyết liệt đôn đốc chỉ đạo công tác tổ chức thi công. Các nhà thầu đứng đầu liên danh phải phát huy vai trò đứng đầu liên danh, đôn đốc, hỗ trợ các nhà thầu trong liên danh đảm bảo hoàn thành toàn bộ dự án theo kế hoạch.

Bộ Xây dựng cũng đưa ra mốc tiến độ chậm nhất trước ngày 15/9/2026 phải hoàn thành toàn bộ hạng mục này, làm cơ sở tổ chức thi công các hạng mục cống hộp lớn, đắp đường đầu cầu; chậm nhất trước ngày 15/10/2026 phải hoàn thành toàn bộ các công trình cầu, đường đầu cầu để thông toàn bộ tuyến chính, phục vụ công tác tổ chức thi công móng, mặt đường và hoàn thành dự án trong năm 2026 là nhiệm vụ chính trị hàng đầu và không thể thay đổi./.

Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận có tổng chiều dài gần 52km. Trong đó, chiều dài qua tỉnh An Giang khoảng hơn 45km; qua tỉnh Cà Mau khoảng gần 7km. Dự án được khởi công vào tháng 3/2024 với tổng mức đầu tư hơn 4.100 tỷ đồng.

Các Dự án thành phần đường Hồ Chí Minh sẽ nối thông tuyến trong năm nay Đường Hồ Chí Minh là công trình quan trọng quốc gia và các đoạn tuyến của dự án đang tăng tiến độ, phục vụ nối thông tuyến trong năm nay để kết nối, đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội.