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Hà Nội: 4 ôtô va chạm liên hoàn trên cầu Nhật Tân, một xe lật ngửa

Sau vụ va chạm liên hoàn, đến khoảng 17 giờ 20 phút, giao thông trên cầu Nhật Tân cơ bản được khôi phục, các phương tiện đã có thể lưu thông qua khu vực nhưng tốc độ còn chậm.

Trung Nguyên

Chiều 17/8, cán bộ, chiến sỹ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên quan phân luồng giao thông, xử lý vụ tai nạn liên hoàn giữa 4 ôtô trên cầu Nhật Tân.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 29 phút cùng ngày, tại khu vực gần cột đèn chiếu sáng số SS1B-E32 trên cầu Nhật Tân, thuộc địa phận phường Hồng Hà (Hà Nội), xảy ra vụ va chạm liên hoàn giữa 4 ôtô lưu thông cùng chiều, theo hướng từ đường Võ Chí Công đi đường Võ Nguyên Giáp. Vụ tai nạn khiến một ôtô bị lật ngửa, cả 4 phương tiện hư hỏng nhưng không gây thiệt hại về người.

Vụ việc xảy ra tại làn dành cho ôtô, khiến các phương tiện lưu thông theo hướng từ trung tâm thành phố đi sân bay Nội Bài bị ùn ứ kéo dài.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với Công an phường Hồng Hà và các đơn vị liên quan tổ chức phân luồng, hướng dẫn phương tiện, khám nghiệm hiện trường và giải quyết vụ việc.

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn tài xế cho thấy, không trường hợp nào vi phạm. Theo ghi nhận ban đầu, khu vực xảy ra tai nạn không có bất cập về tổ chức giao thông.

Đến 16 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng lần lượt di chuyển các phương tiện gặp nạn, giải phóng lòng đường.

Đến khoảng 17 giờ 20 phút, giao thông trên cầu Nhật Tân cơ bản được khôi phục, các phương tiện đã có thể lưu thông qua khu vực nhưng tốc độ còn chậm.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 đang phối hợp với Công an phường Hồng Hà điều tra nguyên nhân, giải quyết vụ tai nạn theo quy định./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Tai nạn #Giao thông #Cầu Nhật Tân #Đường bộ #ATGT-bt TP. Hà Nội
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