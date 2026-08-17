Tháo gỡ vướng mắc lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, hạ tầng và quy hoạch

Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 429/TB-VPCP ngày 17/8/2026 kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại Hội nghị tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, hạ tầng và quy hoạch.

Thông báo nêu: Lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, hạ tầng và quy hoạch có vai trò hết sức quan trọng đối với nền kinh tế, liên quan, tác động, ảnh hưởng rất rộng đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; ảnh hưởng đến việc thu hút đầu tư của doanh nghiệp nước ngoài và năng lực cạnh tranh hàng hóa của Việt Nam…

Theo Kết luận số 18-KL/TW ngày 2/4/2026, để đáp ứng tăng trưởng kinh tế hai con số, yêu cầu tăng trưởng bình quân khu vực công nghiệp-xây dựng phải đạt 12,3 (%); Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) đạt từ 11-12 (%); chi phí logistics so với GDP đến năm 2030 giảm còn 12-15 (%)…

Do vậy, lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, hạ tầng và quy hoạch cần có những giải pháp đột phá mạnh mẽ hơn, tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế, chính sách, cắt giảm tối đa chi phí tuân thủ, cải cách thủ tục, hành chính; tạo điều kiện để các doanh nghiệp phát huy vai trò tiên phong, dẫn dắt, qua đó tạo động lực tăng trưởng mới, nâng cao năng suất, giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Tuy nhiên, một số bộ, cơ quan, địa phương có lúc, có nơi còn chưa chủ động, sáng tạo, thiếu quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; một bộ phận cán bộ còn chưa thực sự đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, còn đùn đẩy, thiếu trách nhiệm; cơ chế, chính sách, pháp luật chưa theo kịp yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới; sự phối hợp giữa các bộ, ngành, các địa phương đôi khi chưa chặt chẽ, hiệu quả.

Xử lý đến cùng từng vướng mắc, khó khăn

Chính phủ nhất quán quan điểm hỗ trợ doanh nghiệp không chỉ là việc ban hành thể chế, chính sách về quy hoạch, công nghiệp, xây dựng, hạ tầng mà phải bảo đảm thực thi thống nhất và xử lý đến cùng từng vướng mắc, khó khăn của các doanh nghiệp trên tinh thần tuân thủ pháp luật, công bằng, minh bạch và khẩn trương.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương giải quyết dứt điểm các vấn đề thuộc thẩm quyền; bảo đảm việc trả lời kiến nghị phải rõ ràng, thực chất, xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, tránh viện dẫn quy định pháp luật chung chung; chủ động đề xuất phương án xử lý, báo cáo cấp có thẩm quyền đối với các nội dung liên quan cơ chế, chính sách hoặc vượt thẩm quyền.

Thực hiện quyết liệt 6 nhóm nhiệm vụ

Các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục giải quyết kịp thời các nhiệm vụ, kiến nghị đề xuất của doanh nghiệp và các cơ quan liên quan đã được Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chỉ đạo tại Thông báo số 394/TB-VPCP ngày 21/7/2026, với tinh thần "khẩn trương-quyết liệt-hiệu quả-không né tránh-không đùn đẩy" để tiếp tục "Tháo gỡ điểm nghẽn-Khơi thông nguồn lực-Thúc đẩy tăng trưởng," với 6 nhóm nhiệm vụ:

- Tiếp tục tập trung xây dựng hoàn thiện thể chế làm nền tảng cho kiến tạo phát triển, cải cách thực chất, mạnh mẽ hơn nữa thủ tục hành chính.

- Khơi thông các nguồn lực về vốn, đất đai và đầu tư; bảo đảm dòng tiền cho sản xuất kinh doanh.

- Giảm chi phí cho doanh nghiệp, mở rộng thị trường và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế.

- Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực và xây dựng lực lượng doanh nghiệp Việt Nam lớn mạnh cả về số lượng, quy mô, chất lượng, hiệu quả.

- Phát huy vai trò của từng khu vực doanh nghiệp, tăng cường liên kết thực chất giữa doanh nghiệp trong nước và giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài.

- Nâng cao hiệu lực tổ chức thực hiện và kỷ luật hành chính.

Tiếp tục tập trung xây dựng hoàn thiện thể chế làm nền tảng cho kiến tạo phát triển, cải cách thực chất, mạnh mẽ hơn nữa thủ tục hành chính. (Ảnh minh họa: Tạ Toàn/TTXVN)

Xử lý triệt để các kiến nghị của doanh nghiệp, hiệp hội

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ giao Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương theo chức năng, nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổng hợp bổ sung ý kiến kiến nghị của các Hiệp hội, doanh nghiệp; rà soát, phân loại, xử lý các kiến nghị thuộc chức năng, nhiệm vụ của từng Bộ, ngành theo 3 nhóm vấn đề: Nhóm 1 là các vấn đề xử lý ngay theo quy định hiện hành; Nhóm 2 là các vấn đề liên quan nhiều Bộ, cần trao đổi, phối hợp hướng dẫn thống nhất và Nhóm 3 là các vấn đề cần sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm. Trong đó:

Đối với nhóm 1: Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương khẩn trương xử lý, có văn bản hướng dẫn, gửi Hiệp hội, doanh nghiệp trước ngày 25/8/2026.

Đối với nhóm 2: Bộ Xây dựng và Bộ Công Thương theo chức năng, nhiệm vụ chủ trì phối hợp các Bộ, cơ quan liên quan xử lý các kiến nghị, có văn bản trả lời Hiệp hội, doanh nghiệp trước ngày 5/9/2026. Cơ quan phối hợp phải có ý kiến trong 5 ngày làm việc sau khi nhận được đề nghị phối hợp của cơ quan chủ trì. Trường hợp ý kiến còn khác nhau, cơ quan chủ trì tổng hợp, nêu rõ điểm chưa thống nhất, báo cáo cấp có thẩm quyền trong 5 ngày làm việc tiếp theo.

Đối với nhóm 3: Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương phải xác định rõ văn bản cần sửa, cấp trình và tiến độ; báo cáo lãnh đạo Chính phủ kết quả xử lý bước đầu trước ngày 15/9/2026, đồng thời thông báo cho Hiệp hội, doanh nghiệp được biết.

Đối với các vấn đề thuộc chức năng nhiệm vụ của các bộ, cơ quan liên quan, Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương khẩn trương có văn bản gửi đến các bộ, ngành xem xét xử lý theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại khoản 5 Thông báo số 394/TB-VPCP ngày 21/7/2026.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị các đồng chí Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ tập trung thực hiện quyết liệt các công việc để xử lý triệt để các kiến nghị của doanh nghiệp, hiệp hội; trước 25 hằng tháng gửi Bộ Tài chính để tổng hợp chung theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 216/NQ-CP ngày 6/8/2026.

Doanh nghiệp phải đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực

Đối với cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục phát huy tinh thần tự chủ, tự lực, đổi mới sáng tạo; chủ động nâng cao năng lực quản trị, công nghệ, chất lượng sản phẩm, hiệu quả sử dụng vốn và năng lực cạnh tranh; tuân thủ nghiêm pháp luật, nâng cao trách nhiệm xã hội, bảo vệ môi trường và xây dựng văn hóa kinh doanh; chủ động tham gia các chuỗi liên kết sản xuất, chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị trong nước và quốc tế; ưu tiên sử dụng nguyên liệu, linh kiện, dịch vụ và công nghệ trong nước.

VCCI và các hiệp hội doanh nghiệp, ngành hàng tiếp tục phát huy vai trò đầu mối tổng hợp, phản ánh kiến nghị của doanh nghiệp, gửi các Bộ, ngành, địa phương liên quan để xem xét, xử lý kịp thời; đồng thời, theo dõi, đôn đốc và tổng hợp báo cáo cơ quan có thẩm quyền đối với các kiến nghị chưa được giải quyết thỏa đáng theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 216/NQ-CP ngày 6/8/2026./.

Kết nối đa phương thức, tạo động lực mới cho hạ tầng giao thông Việt Nam Khi hạ tầng ngày càng trở thành yếu tố quan trọng quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia, những công trình được quyết định hôm nay sẽ định hình đất nước trong nhiều thập niên tới.