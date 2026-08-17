Thí điểm dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất

Thành phố Đồng Nai chính thức thông qua danh mục 8 khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm trên địa bàn. Đây là những dự án đầu tiên thực hiện theo Nghị quyết số 171/2024/QH15, ngày 30/11/2024 của Quốc hội về "thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất."

Hội đồng Nhân dân thành phố Đồng Nai thông qua danh mục gồm 8 khu đất với tổng diện tích 302,51ha thí điểm thực hiện. Trong số đó, diện tích đất trồng lúa là 204,8ha, gồm 107,89ha đất chuyên trồng lúa và 96,91ha đất trồng lúa nước còn lại.

Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai, quá trình rà soát, đánh giá để thí điểm, các dự án đáp ứng các điều kiện về phạm vi khu đất, thửa đất thực hiện dự án phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện hoặc quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị; phạm vi khu đất, thửa đất thực hiện dự án phù hợp với chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương đã được phê duyệt.

Dự án được thực hiện tại khu vực đô thị hoặc khu vực được quy hoạch phát triển đô thị; tổng diện tích đất ở trong các dự án thí điểm (bao gồm đất ở hiện hữu và đất dự kiến chuyển mục đích sử dụng đất thành đất ở) không vượt quá 30% của phần diện tích đất ở tăng thêm trong kỳ quy hoạch (so với hiện trạng sử dụng đất ở) theo phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai trong quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030 đã được phê duyệt.

Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai cho biết, 8 dự án này phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố phân bổ cho địa bàn xã, phường theo chỉ tiêu sử dụng đất tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021- 2030; phù hợp với quy hoạch được lập theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; đồng thời, các khu đất có trong Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Hội đồng Nhân dân thành phố Đồng Nai đã ban hành nghị quyết thông qua danh mục gồm 8 khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm trên địa bàn thành phố Đồng Nai năm 2026; đồng thời, giao Ủy ban Nhân dân thành phố có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện, định kỳ hằng năm đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố theo quy định.

Ủy ban Nhân dân thành phố chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ, dữ liệu, tài liệu, số liệu và các nội dung liên quan đến các khu đất đề xuất thí điểm thực hiện dự án; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, Hội đồng nhân dân thành phố về việc lựa chọn những dự án đã đảm bảo đầy đủ các điều kiện, tiêu chí theo quy định của pháp luật để đưa vào danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm; trong đó, phải thực hiện đúng các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán đối với các dự án (nếu có).

Theo kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2026-2030, thành phố Đồng Nai đặt mục tiêu hoàn thành khoảng 424.200 căn nhà ở thương mại trong các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, tương đương với khoảng 57,1 triệu m2 sàn; hoàn thành 60.364 căn trở lên trong các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, tương đương với khoảng 3,68 triệu m2 sàn trở lên.

Giai đoạn 2026-2030, thành phố Đồng Nai dự kiến kêu gọi đầu tư mới nhà ở thương mại khoảng 60,9 triệu m2 sàn để hoàn thành đưa vào sử dụng; khoảng 36,5 triệu m2 sàn trong giai đoạn 2028-2030.

Đối với nhà ở xã hội, đầu tư mới khoảng 23.949 căn trở lên để hoàn thành khoảng 1,74 triệu m2 sàn trở lên trong giai đoạn 2028-2030.Nhu cầu nguồn vốn phát triển nhà ở giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn thành phố khoảng 627.548 tỷ đồng; trong đó, nhà ở thương mại khoảng 544.223 tỷ đồng, nhà ở xã hội khoảng 43.374 tỷ đồng./.

'Luồng xanh' thủ tục tạo động lực phát triển nhà ở xã hội ở Đồng Nai Thành phố Đồng Nai ưu tiên nguồn lực, xử lý các vướng mắc, tạo đột phá trong phát triển nhà ở xã hội, từng bước đảm bảo nhu cầu về nhà ở cho người dân, đặc biệt là công nhân, người thu nhập thấp.