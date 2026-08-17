Thế giới

Châu Mỹ

Tiền hoàn thuế của người Mỹ tăng 43 tỷ USD trong mùa khai thuế 2026

Tiền hoàn thuế người dân Mỹ nhận trong mùa khai thuế 2026 tăng 43 tỷ USD so với năm trước, một phần nhờ các khoản khấu trừ và miễn thuế mới trong chương trình giảm thuế của Tổng thống Trump.

Đoàn Hùng
Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Millbrae, bang California, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)
Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Millbrae, bang California, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo báo cáo mới của Cơ quan Kiểm toán Chính phủ Mỹ (GAO), người nộp thuế Mỹ nhận được tổng cộng khoảng 296 tỷ USD tiền hoàn thuế trong mùa khai thuế năm 2026, tăng 43 tỷ USD, tương đương 17%, so với năm trước.

Mức hoàn thuế trung bình cũng tăng khoảng 333 USD, tương đương 11%. GAO cho biết sự gia tăng một phần liên quan đến các khoản khấu trừ và miễn thuế mới được áp dụng trong năm nay theo Đạo luật To Đẹp (OBBBA), trong đó có các quy định miễn thuế đối với tiền tip và một phần thu nhập từ làm thêm giờ.

Các chính sách này là một phần trong chương trình cắt giảm thuế của Tổng thống Donald Trump, nhằm giảm nghĩa vụ thuế đối với người lao động và các hộ gia đình. Tổng thống Trump trước đó dự báo người dân sẽ nhận được những khoản hoàn thuế đáng kể khi các quy định mới bắt đầu có hiệu lực.

Nhà Trắng cho rằng số tiền hoàn thuế tăng là dấu hiệu cho thấy chính sách thuế mới đang đưa thêm tiền trở lại túi người dân. Phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt lập luận rằng người Mỹ nên được giữ lại nhiều hơn từ thu nhập do chính họ tạo ra.

Các chuyên gia và giới hoạch định chính sách ủng hộ cải cách thuế của chính quyền Tổng thống Trump cho rằng việc giảm thuế có thể thúc đẩy tiêu dùng, đầu tư và tăng trưởng tiền lương.

Tuy nhiên, các khoản hoàn thuế lớn cũng phản ánh số thuế đã được khấu trừ trong năm cao hơn nghĩa vụ thuế thực tế của người dân, do đó không đồng nghĩa hoàn toàn với việc thu nhập khả dụng của hộ gia đình tăng tương ứng.

Số liệu trên được công bố trong bối cảnh chính sách thuế của Tổng thống Trump tiếp tục là vấn đề tranh luận giữa hai đảng tại Quốc hội, đặc biệt về tác động của các khoản giảm thuế đối với ngân sách liên bang và tình hình tài chính dài hạn của Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)
#hoàn thuế #kinh tế Mỹ #chính sách thuế #tổng thống Trump #kỳ khai thuế Mỹ
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Người tiêu dùng lựa chọn thịt bò tại một siêu thị ở bang Maryland (Mỹ). (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Người Mỹ bắt đầu giảm mua thịt bò do giá tăng vọt

Đây là một bước ngoặt đáng chú ý đối với một thị trường mà giá đã liên tục bị đẩy lên mức kỷ lục do khối lượng đàn gia súc bị thu hẹp nhưng người tiêu dùng vẫn duy trì sức mua đủ lớn để giữ giá.

Tin cùng chuyên mục

Tập thể thành viên Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc và các cơ quan bên cạnh tham dự Ngày Gia đình ASEAN tại New York năm 2026. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Gắn kết cộng đồng, lan tỏa tinh thần ASEAN ở New York

Đây là hoạt động thường niên tăng cường tình hữu nghị, đoàn kết và tinh thần cộng đồng giữa các nước thành viên, lan tỏa hình ảnh một Cộng đồng ASEAN đoàn kết, gần gũi và “thống nhất trong đa dạng”.

Không gian đậm chất văn hóa của người Việt tại một cơ sở của chuỗi nhà hàng Linh Anh. (Ảnh: Hà Linh/TTXVN)

Ẩm thực Việt Nam khẳng định sức hút tại Canada

Từ gian bếp nhỏ đến chuỗi bốn nhà hàng, những món ăn rất đỗi bình dị của Việt Nam đã tạo nên sức hút lớn tại Canada, góp phần đưa hương vị và bản sắc Việt đến gần hơn với thực khách quốc tế.