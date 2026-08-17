Tiền hoàn thuế của người Mỹ tăng 43 tỷ USD trong mùa khai thuế 2026

Theo báo cáo mới của Cơ quan Kiểm toán Chính phủ Mỹ (GAO), người nộp thuế Mỹ nhận được tổng cộng khoảng 296 tỷ USD tiền hoàn thuế trong mùa khai thuế năm 2026, tăng 43 tỷ USD, tương đương 17%, so với năm trước.

Mức hoàn thuế trung bình cũng tăng khoảng 333 USD, tương đương 11%. GAO cho biết sự gia tăng một phần liên quan đến các khoản khấu trừ và miễn thuế mới được áp dụng trong năm nay theo Đạo luật To Đẹp (OBBBA), trong đó có các quy định miễn thuế đối với tiền tip và một phần thu nhập từ làm thêm giờ.

Các chính sách này là một phần trong chương trình cắt giảm thuế của Tổng thống Donald Trump, nhằm giảm nghĩa vụ thuế đối với người lao động và các hộ gia đình. Tổng thống Trump trước đó dự báo người dân sẽ nhận được những khoản hoàn thuế đáng kể khi các quy định mới bắt đầu có hiệu lực.

Nhà Trắng cho rằng số tiền hoàn thuế tăng là dấu hiệu cho thấy chính sách thuế mới đang đưa thêm tiền trở lại túi người dân. Phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt lập luận rằng người Mỹ nên được giữ lại nhiều hơn từ thu nhập do chính họ tạo ra.

Các chuyên gia và giới hoạch định chính sách ủng hộ cải cách thuế của chính quyền Tổng thống Trump cho rằng việc giảm thuế có thể thúc đẩy tiêu dùng, đầu tư và tăng trưởng tiền lương.

Tuy nhiên, các khoản hoàn thuế lớn cũng phản ánh số thuế đã được khấu trừ trong năm cao hơn nghĩa vụ thuế thực tế của người dân, do đó không đồng nghĩa hoàn toàn với việc thu nhập khả dụng của hộ gia đình tăng tương ứng.

Số liệu trên được công bố trong bối cảnh chính sách thuế của Tổng thống Trump tiếp tục là vấn đề tranh luận giữa hai đảng tại Quốc hội, đặc biệt về tác động của các khoản giảm thuế đối với ngân sách liên bang và tình hình tài chính dài hạn của Mỹ./.

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