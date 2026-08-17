Fed có thể chưa thay đổi lãi suất trong cuộc họp vào tháng 9

Số liệu công bố mới đây cho thấy doanh số bán lẻ tại Mỹ lần đầu tiên sụt giảm sau 9 tháng, làm tăng khả năng Cục Dự trữ liên bang (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất vào tháng tới, trong khi thị trường đã tính đến khả năng lãi suất tại châu Âu và Nhật Bản sẽ tăng.

Theo Goldman Sachs, các thị trường đang đánh giá khả năng Fed tăng lãi suất quá cao, dù lạm phát tại nền kinh tế lớn nhất thế giới hạ nhiệt.

Ông Jan Hatzius, chuyên gia kinh tế trưởng của ngân hàng đầu tư này, cho rằng khả năng Fed tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 9 là "rất thấp" do doanh số bán lẻ yếu hơn, số liệu việc làm gây thất vọng và lạm phát đang chậm lại.

Dựa trên các dự báo kinh tế khả thi nhất, Goldman Sachs nhận định nhiều khả năng tình hình lạm phát sẽ tiếp tục cải thiện hơn là xấu đi trong thời gian còn lại của năm.

Theo dữ liệu do Bloomberg tổng hợp, các nhà giao dịch đã lùi thời điểm dự kiến cho đợt tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm tiếp theo của Fed sang tháng 1/2027, thay vì kỳ vọng chắc chắn vào một đợt tăng trong tháng 12/2026 như một tuần trước đó. Mặc dù kỳ vọng thắt chặt đã giảm bớt, Goldman Sachs cho rằng xu hướng điều chỉnh này vẫn còn dư địa để tiếp tục.

Các chuyên gia phân tích của ngân hàng Bank of America có quan điểm cứng rắn hơn về khả năng Fed tăng lãi suất so với nhận định chung của thị trường. Họ dự báo sẽ có 4 đợt tăng lãi suất trong khoảng thời gian từ tháng 9 năm nay đến tháng 7 năm sau, đưa lãi suất chính sách lên mức 2%.

Trong phiên 17/8 tại châu Á, đồng USD giảm giá so với nhiều đồng tiền, do các nhà giao dịch đang có những nhận định mới về triển vọng chính sách.

Trong khi đó, đồng yen tăng giá nhẹ khi ngày càng nhiều nhà giao dịch cho rằng rằng các nhà hoạch định chính sách Nhật Bản sẽ đẩy nhanh tốc độ tăng lãi suất.

Số liệu mới công bố cho thấy tăng trưởng kinh tế của Nhật Bản thấp hơn kỳ vọng không tác động nhiều đến thị trường./.

Cánh cửa tăng lãi suất tháng 9 của Fed đang hẹp lại? Dự báo về lãi suất của đa số quan chức Fed dựa trên quan điểm rằng mức lãi suất hiện tại đủ để hạn chế nền kinh tế và đưa lạm phát trở lại mức 2%.

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