Phố Wall "bắt tay" Nvidia rót hơn 500 tỷ USD tiếp sức cơn sốt hạ tầng AI

Tập đoàn sản xuất chip Nvidia của Mỹ đang huy động hơn 500 tỷ USD từ các tập đoàn đầu tư lớn của Phố Wall để tài trợ cho các doanh nghiệp xây dựng trung tâm dữ liệu và hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI), cho thấy quy mô đầu tư khổng lồ và những áp lực tài chính ngày càng lớn phía sau cơn sốt AI.



Theo thỏa thuận được công bố tuần qua, Nvidia hợp tác với 6 tập đoàn quản lý tài sản và đầu tư lớn gồm Apollo Global Management, Blackstone, BlackRock, Brookfield Asset Management, Goldman Sachs và KKR để thiết lập các nền tảng tài chính dành cho hạ tầng điện toán AI.

Nguồn vốn huy động có thể được các doanh nghiệp sử dụng để mua chip Nvidia, máy chủ, thiết bị mạng, xây dựng trung tâm dữ liệu và đầu tư hệ thống cung cấp điện.



Điểm đáng chú ý là Nvidia có thể bảo lãnh tới 25% giá trị một số khoản vay, qua đó giúp khách hàng vay vốn với lãi suất thấp hơn, trong khi phần lớn rủi ro tín dụng vẫn thuộc về các tổ chức cho vay.

Mô hình này giúp các công ty công nghệ không phải ghi toàn bộ khoản nợ lên bảng cân đối kế toán, đồng thời tạo thêm nguồn vốn để tiếp tục mở rộng đầu tư AI. Với những doanh nghiệp nhỏ hơn như CoreWeave và Nebius, vốn phải chịu chi phí vay cao do không có xếp hạng tín nhiệm ở mức đầu tư, cơ chế mới có thể mở rộng đáng kể khả năng tiếp cận nguồn vốn.

Động thái của Nvidia diễn ra trong bối cảnh các tập đoàn công nghệ lớn đang chi những khoản tiền chưa từng có cho AI. Microsoft, Amazon, Alphabet và Meta cùng các doanh nghiệp điện toán đám mây lớn dự kiến dành khoảng 720-745 tỷ USD cho đầu tư vốn trong năm 2026, tăng khoảng 77% so với năm trước.

Theo Bank of America, giới phân tích hiện dự báo tổng chi tiêu của các tập đoàn này riêng trong năm 2027 có thể lên tới 1.080 tỷ USD, hơn gấp đôi mức dự báo cách đây một năm.

Quy mô đầu tư ngày càng lớn đang gây sức ép lên dòng tiền của các tập đoàn công nghệ. Moody's cảnh báo chi tiêu cho AI có thể khiến các doanh nghiệp phải tăng vay nợ. Alphabet, công ty mẹ của Google, từng ghi nhận dòng tiền tự do âm 5,9 tỷ USD trong một quý khi chi 44,9 tỷ USD cho các dự án đầu tư.

Tuy nhiên, thỏa thuận của Nvidia cũng làm dấy lên lo ngại về rủi ro tài chính và tính bền vững của cơn sốt AI. Các nhà đầu tư đặt câu hỏi liệu những con chip trị giá hàng tỷ USD hiện nay có còn giữ được giá trị sau 5 năm, khi các thế hệ chip mới liên tục xuất hiện. Đây là vấn đề quan trọng bởi mô hình tài chính mới của Nvidia dựa trên việc coi chip AI như những tài sản hạ tầng có thể tạo doanh thu trong thời gian dài và được dùng làm tài sản thế chấp.

Một số chuyên gia cũng cảnh báo về tính chất “vòng tròn” của mô hình này: Nvidia cung cấp chip, đồng thời hỗ trợ khách hàng vay tiền để mua chính những con chip của mình. Trong khi đó, chi phí bảo hiểm rủi ro vỡ nợ đối với trái phiếu Nvidia đã tăng mạnh sau khi thỏa thuận được công bố, cho thấy thị trường tín dụng vẫn thận trọng.

Giám đốc điều hành Goldman Sachs, David Solomon, đánh giá thỏa thuận là “thời khắc bước ngoặt” của chu kỳ đầu tư AI lịch sử. Tuy nhiên, câu hỏi lớn vẫn chưa có lời giải: những con chip AI đắt giá hiện nay sẽ còn đáng giá bao nhiêu sau 5 năm. Đây có thể là yếu tố quyết định liệu mô hình huy động vốn mới của Nvidia sẽ giúp kéo dài cơn sốt AI hay làm lộ rõ những rủi ro tiềm ẩn phía sau./.

Phố Wall đặt cược lớn vào chip AI Nvidia Giới tài chính Phố Wall đang kỳ vọng chip AI của Nvidia sẽ phá vỡ quy luật mất giá nhanh của phần cứng để trở thành tài sản tạo dòng tiền dài hạn, thu hút hàng trăm tỷ USD đầu tư hạ tầng dữ liệu.