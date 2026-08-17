Công nghệ

WhatsApp thử nghiệm cảnh báo lừa đảo bằng trí tuệ nhân tạo

Tính năng có tên “Scam Alert” (Cảnh báo lừa đảo) sẽ hiển thị biểu ngữ cảnh báo khi AI phát hiện một cuộc trò chuyện đang diễn ra có thể liên quan đến âm mưu gian dối.

Thanh Phương
Biểu tượng của ứng dụng WhatsApp trên màn hình điện thoại. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Biểu tượng của ứng dụng WhatsApp trên màn hình điện thoại. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Meta đã bắt đầu thử nghiệm tính năng mới trên WhatsApp sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để cảnh báo người dùng về các cuộc trò chuyện có dấu hiệu lừa đảo. Tính năng hiện được triển khai giới hạn và người dùng có thể lựa chọn bật hoặc không sử dụng.

Theo thông tin công bố trên chuyên trang công nghệ The Verge ngày 16/8, tính năng có tên “Scam Alert” (Cảnh báo lừa đảo) sẽ hiển thị biểu ngữ cảnh báo khi AI phát hiện một cuộc trò chuyện đang diễn ra có thể liên quan đến âm mưu gian dối. Người dùng sau đó có thể lựa chọn chặn liên hệ, báo cáo tài khoản hoặc tiếp tục cuộc trò chuyện.

Trong trường hợp cảnh báo được đưa ra không chính xác, người dùng có thể đánh dấu cuộc trò chuyện là đáng tin cậy để tắt cảnh báo đối với riêng cuộc trò chuyện đó.

WhatsApp cũng cho phép người dùng chia sẻ 5 tin nhắn gần nhất trong cuộc trò chuyện với nền tảng nhằm hỗ trợ cải thiện độ chính xác của công cụ.

Động thái trên được Meta triển khai sau khi công ty hồi đầu năm giới thiệu một công cụ tự động phát hiện hành vi lừa đảo trên WhatsApp, tập trung vào việc nhận diện các yêu cầu kết nối thiết bị đáng ngờ./.

(TTXVN/Vietnam+)
#WhatsApp #Cảnh báo lừa đảo #Trí tuệ nhân tạo
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