Google gỡ bỏ gần 450 kênh YouTube tại Hàn Quốc vì liên quan đến chính trị

Theo báo cáo mới nhất do Nhóm Phân tích mối đe dọa (TAG) của Google vừa công bố, nền tảng này đã gỡ bỏ tổng cộng 449 kênh YouTube bằng tiếng Hàn trong quý 2 vừa qua do đăng tải các nội dung về chính trị.

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn “Bản tin về các hoạt động gây ảnh hưởng quý 2 năm 2026” của Google - nền tảng tìm kiếm trực tuyến hàng đầu thế giới - cho hay Google đã chấm dứt hoạt động của 22 kênh YouTube trong tháng 4, 367 kênh trong tháng 5 và 60 kênh trong tháng 6.

Số lượng kênh bị gỡ bỏ tăng mạnh trong tháng 5, thời điểm trước khi diễn ra cuộc bầu cử địa phương tại Hàn Quốc ngày 3/6.

Báo cáo trên cho biết thêm các kênh bị đóng chủ yếu đăng tải hoặc phát tán nội dung liên quan đến chính trị ở Hàn Quốc.

Việc chặn các kênh YouTube này được Google thực hiện trong khuôn khổ các biện pháp xử lý những hoạt động gây ảnh hưởng và nội dung bị xác định vi phạm chính sách của nền tảng.

Đáng chú ý, trong khoảng thời gian từ quý 2 năm 2025 - quý 1 năm 2026, Google không đóng cửa bất kỳ kênh YouTube nào thuộc nhóm nội dung tiếng Hàn, trong khi đóng 9.173 kênh liên quan đến Trung Quốc và 2.083 kênh liên quan đến Nga.

Việc số lượng kênh YouTube bằng tiếng Hàn bị gỡ bỏ tăng mạnh trong quý II vừa qua cho thấy các nền tảng công nghệ lớn đang tăng cường kiểm soát nội dung chính trị và các hoạt động được đánh giá có khả năng tác động đến môi trường thông tin và dư luận tại Hàn Quốc./.

Google ngừng hỗ trợ ứng dụng YouTube trên điện thoại thông minh đời cũ Việc tiếp tục hỗ trợ các hệ điều hành cũ của điện thoại thông minh sẽ cản trở sự phát triển các tính năng mới và làm gia tăng rủi ro về an ninh.