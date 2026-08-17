“Điểm hỗ trợ xã hội số” giúp nâng cao năng lực cộng đồng tại Huế

Thành phố Huế đang tăng cường phát triển hệ thống “Điểm hỗ trợ xã hội số,” nhằm đưa kỹ năng số trở thành kỹ năng thiết yếu của mỗi người dân.

Hệ thống “Điểm hỗ trợ xã hội số” được các địa phương ở Huế xây dựng bằng những mô hình cụ thể, trong đó tiêu biểu và phát huy hiệu quả là “Nhà văn hóa số.” Mô hình “Nhà văn hóa số,” được phường An Cựu triển khai từ ngày 19/7 ở hai Tổ dân phố 22 và 24.

Đến với “Nhà văn hóa số,” người dân được hỗ trợ, hướng dẫn quy trình thực hiện các dịch vụ thiết yếu trên môi trường số như dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, sử dụng Sổ sức khỏe điện tử, Sổ bảo hiểm xã hội điện tử, cùng các dịch vụ trực tuyến khác.

Ông Lê Đức Phương, 47 tuổi, người dân địa phương chia sẻ, “Nhà văn hóa số” rất đúng với tiêu chí đặt ra khi đi vào hoạt động là dễ tìm, dễ đến, dễ sử dụng và dễ được hỗ trợ. Do đó, các tầng lớp nhân dân rất ủng hộ, nhất là người cao tuổi, người lao động có thể tiếp cận mô hình rất thuận lợi.

“Nhà văn hóa số” đang được nhân rộng ra nhiều địa phương ở thành phố Huế. Là địa phương ven biển, phường Thuận An đã triển khai mô hình “Nhà văn hóa số” tại các Tổ dân phố: Cự Lại, Hòa Duân, Hải Tiến, Thai Dương Thượng.

Theo đại diện Ủy ban nhân dân phường Thuận An, “Nhà văn hóa số” bước đầu đã phát huy hiệu quả, nhất là trong việc giảm thời gian, quãng đường đi lại cho người dân. Ngoài ra, mô hình cũng giúp giải quyết thủ tục hành chính phát sinh tại cơ sở được kịp thời hơn.

Thành phố Huế phấn đấu đến hết năm 2026 có 100% xã, phường duy trì hoạt động “Điểm hỗ trợ xã hội số”; 100% “Điểm hỗ trợ xã hội số” hoạt động tối thiểu 2 buổi/tuần; 80% hộ dân trên địa bàn từng phường, xã được phổ cập kỹ năng số; tối thiểu 30% dân số trưởng thành trên địa bàn từng phường, xã có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân.

Đầu tháng 8/2026, Ủy ban nhân dân thành phố Huế đã ban hành Kế hoạch triển khai phong trào “Hành trình số Cố đô” với khẩu hiệu: Mỗi người dân thành thạo kỹ năng số - Mỗi gia đình sử dụng dịch vụ số - Mỗi xã, phường xây dựng cộng đồng số; là hoạt động trọng tâm nhằm cụ thể hóa phong trào “Bình dân học vụ số.”

Phong trào phát huy vai trò của hệ thống “Điểm hỗ trợ xã hội số” trong việc hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng hiệu quả các nền tảng số, dịch vụ số thiết yếu; nâng cao năng lực số cộng đồng và thúc đẩy chuyển đổi số.

Ủy ban nhân dân thành phố Huế yêu cầu, các đơn vị tích cực thực hiện phong trào nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên và người dân; thúc đẩy phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về sự cần thiết học tập, nâng cao và đánh giá kiến thức, kỹ năng số.

Phong trào sử dụng hệ thống “Điểm hỗ trợ xã hội số” hiện có làm đầu mối tổ chức các hoạt động, không thành lập tổ chức mới. Các xã, phường trực tiếp quản lý vận hành “Điểm hỗ trợ xã hội số”; chủ động bố trí lực lượng hỗ trợ người dân phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương./.

Ứng dụng chuyển đổi số góp phần tạo đồng thuận xã hội Tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, công tác chuyển đổi số đã được đưa vào không gian triển lãm “Mặt trận số” “Không gian thực tế ảo."

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