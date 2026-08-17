Phát hiện vụ lợi dụng hàng ký gửi để vận chuyển ma túy trái phép xuyên quốc gia

Đội Kiểm soát Hải quan, Chi cục Hải quan khu vực IX cho biết đơn vị đã phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ một người nước ngoài liên quan đến vụ vận chuyển ma túy lớn từ Lào vào Việt Nam.

Lực lượng chức năng đã thu giữ 2kg ma túy tổng hợp dạng đá và 2 bánh heroin được ngụy trang trong hàng hóa.

Cụ thể, vào lúc 20 giờ 30 phút ngày 5/8, trong quá trình kiểm tra phương tiện vận tải đường bộ nhập cảnh từ Lào qua Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị), cán bộ Hải quan sử dụng thiết bị soi chiếu phát hiện hình ảnh bất thường trong một kiện hàng ký gửi.

Kiểm tra kiện hàng, lực lượng chức năng phát hiện các đối tượng sử dụng bình nước nóng và linh kiện điện tử làm vỏ bọc để ngụy trang, cất giấu ma túy.

Nhận định vụ việc có dấu hiệu vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực IX giao Đội Kiểm soát Hải quan chủ trì truy xét, phối hợp với Hải quan Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an tỉnh Quảng Trị, Chi cục Điều tra chống buôn lậu và Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị truy tìm người nhận hàng.

Sau nhiều ngày truy xét qua nhiều địa bàn, đến ngày 9/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, các lực lượng chức năng đã phối hợp bắt quả tang Izuchukwu Calistus Odionye (sinh năm 1983, quốc tịch Nigeria) khi đối tượng nhận kiện hàng có cất giấu ma túy.

Tang vật thu giữ được gồm 2kg nghi ma túy tổng hợp dạng đá và 2 bánh nghi heroin được ngụy trang trong hàng hóa.

Tại cơ quan chức năng, đối tượng khai nhận số hàng trên là ma túy, được thuê nhận tại Thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục vận chuyển ra Hà Nội. Vụ việc đang được các lực lượng chức năng điều tra, mở rộng./.

Công an Lai Châu phá chuyên án ma túy, bắt 2 đối tượng và thu giữ 8 bánh heroin Đây là đường dây có tổ chức, thủ đoạn tinh vi, các đối tượng lợi dụng địa hình rừng núi hiểm trở vận chuyển, giao nhận ma túy; sử dụng mạng xã hội liên lạc, tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.