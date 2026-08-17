Cần Thơ khởi tố 2 “cò” trong vụ đưa lợn nhiễm tả châu Phi bán ra thị trường

Liên quan vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ” xảy ra tại cơ sở giết mổ gia súc Đặng Phú Tỷ (xã Vĩnh Viễn, thành phố Cần Thơ), ngày 17/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ cho biết vừa khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trương Văn Công (sinh năm 1984, thường trú tại xã Xà Phiên, thành phố Cần Thơ) và Hứa Hoàng Khởi (sinh năm 1984, thường trú tại xã Vĩnh Thuận Đông, thành phố Cần Thơ) về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

Theo cơ quan điều tra, Công và Khởi làm nghề môi giới mua bán lợn nhiều năm. Mặc dù nhận thức rõ việc mua bán lợn bị nhiễm bệnh là vi phạm pháp luật, hai đối tượng vẫn vì vụ lợi, cấu kết với bị can Thị Hồng Cam để thu mua lợn bệnh, lợn chết đưa đến giết mổ, bán ra thị trường.

Trước đó, ngày 12/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lưu Văn Nam (sinh năm 1981) và Thị Hồng Cam (sinh năm 1995), cùng thường trú tại xã Vĩnh Viễn, thành phố Cần Thơ, về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

Vụ án được phát hiện từ ngày 9/10/2025, khi lực lượng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Cần Thơ kiểm tra việc chấp hành quy định về an toàn thực phẩm tại cơ sở giết mổ gia súc Đặng Phú Tỷ ở xã Vĩnh Viễn.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở có 40 con lợn sống được lưu tại 14 chuồng và một con lợn đã giết mổ, đóng dấu kiểm dịch của cán bộ thú y, đang để trên xe máy chuẩn bị vận chuyển ra khỏi cơ sở. Con lợn này có tổng trọng lượng 120 kg, kết quả test nhanh dương tính với dịch tả lợn Châu Phi.

Qua kiểm tra tại chợ Vĩnh Viễn, lực lượng chức năng phát hiện hai lô thịt lợn của bà Giang Thị Hoa và ông Trương Văn Mười, do bà Cam và chồng là Trương Trung Kiên trực tiếp bán, với tổng trọng lượng 840,7 kg. Kết quả xét nghiệm 8/10 mẫu bệnh phẩm dương tính với dịch tả lợn Châu Phi.

Sau đó, Trung tâm Chẩn đoán và xét nghiệm thú y Trung ương II tiếp tục giám định 12 mẫu thu giữ tại cơ sở giết mổ và các điểm bán thịt. Kết quả xác định 10/12 mẫu dương tính với dịch tả lợn Châu Phi.

Từ kết quả điều tra, ngày 10/11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ khởi tố, bắt tạm giam Phan Ngọc Toại (sinh năm 1977), chuyên viên Trạm Chăn nuôi-Thú y khu vực XIII; Lê Quốc Nhiên (sinh năm 1979), nhân viên thú y kiểm soát giết mổ và Phạm Hồng Phúc (sinh năm 1980), viên chức Trạm Chăn nuôi-Thú y khu vực XIII; cả ba cùng thường trú tại thành phố Cần Thơ và bị điều tra về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ tống đạt các quyết định với đối tượng Hứa Hoàng Khởi. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo lời khai của các bị can, dù phát hiện lợn có dấu hiệu mắc dịch tả Châu Phi, một số cán bộ thú y vẫn cho giết mổ, đóng dấu kiểm soát để đưa thịt ra thị trường.

Cụ thể, khoảng 18 giờ ngày 5/10/2025, Hứa Hoàng Khởi mua một con lợn nái chết, trọng lượng 200 kg, với giá 3 triệu đồng. Khi đưa đến cơ sở giết mổ, Phạm Hồng Phúc nhận thấy con lợn có dấu hiệu nhiễm dịch tả lợn Châu Phi và không cho đưa vào giết mổ. Theo quy định, trường hợp này phải lập biên bản và tiêu hủy. Tuy nhiên, do có quan hệ quen biết với Cam, Phúc đồng ý để Cam chở lợn về giết mổ và bán ra thị trường.

Một trường hợp khác xảy ra ngày 7/10/2025, Lưu Văn Nam mua một con lợn nái đã chết, trọng lượng khoảng 190 kg, với giá 3 triệu đồng rồi chở đến cơ sở Đặng Phú Tỷ. Nam gọi Lê Quốc Nhiên đến đóng dấu kiểm soát thú y. Khi kiểm tra, Nhiên phát hiện lá lách con lợn bị ngả màu đen, thân thịt có mùi hôi và xác định đã nhiễm dịch tả lợn Châu Phi. Tuy nhiên, do quen biết, Nhiên vẫn đóng dấu kiểm soát giết mổ để Nam đưa thịt ra thị trường tiêu thụ.

Cơ quan điều tra cũng làm rõ việc rạng sáng 1/10/2025, một người môi giới lợn thông báo cho Thị Hồng Cam có một con lợn chết, trọng lượng khoảng 130 kg, giá 3 triệu đồng; Cam đồng ý mua và đưa đến cơ sở Đặng Phú Tỷ. Sau khi giết mổ, Phan Ngọc Toại kiểm tra và xác định con lợn có dấu hiệu dịch tả Châu Phi. Tuy nhiên, do có quan hệ quen biết với vợ chồng Cam, đồng thời được cho thịt lợn làm thức ăn, Toại vẫn đóng dấu kiểm soát giết mổ để Cam đưa thịt ra thị trường.

Công an thành phố Cần Thơ đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò, hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật./.

Điều tra nhóm đối tượng mua bán, tiêu thụ lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi Các đối tượng đã thu mua, vận chuyển, giết mổ và tiêu thụ 21 con lợn có biểu hiện mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi ra thị trường, bất chấp nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.