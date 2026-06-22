Lâm Đồng tiêu hủy hơn 3.700 con lợn nhiễm dịch tả châu Phi

Ngày 22/6, ông Lê Hoàng Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đức An, tỉnh Lâm Đồng cho biết ngành chức năng và chủ trang trại đã hoàn thành việc tiêu hủy toàn bộ số lợn dương tính với dịch tả châu Phi.

Bên cạnh đó, ngành chức năng cũng yêu cầu các trang trại, hộ chăn nuôi trên địa bàn tăng cường công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng nhằm phòng tránh nguy cơ dịch bệnh lây lan.

Trước đó, ngày 17/6, ngành chức năng và hai hộ chăn nuôi trên địa bàn thôn 7, xã Đức An đã kiểm tra đàn lợn hơn 3.700 con có biểu hiện lâm sàng điển hình của bệnh dịch tả lợn châu Phi như sốt cao, bỏ ăn, xuất huyết dưới da và chết nhanh.

Kết quả xét nghiệm của Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm thú y Trung ương II xác nhận các mẫu bệnh phẩm dương tính với vi rút gây bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Cũng theo ông Lê Hoàng Vinh, sau khi có kết quả xét nghiệm, ngành chức năng và chủ trại đã thống nhất phương án tiêu hủy toàn bộ số lợn còn lại trong chuồng; đồng thời, chuẩn bị đầy đủ địa điểm, phương tiện, trang thiết bị phục vụ tiêu hủy, đào hố chôn lấp bảo đảm yêu cầu theo quy định.

Bên cạnh đó, xã cũng phối hợp giám sát quá trình tiêu hủy, không để xảy ra tình trạng vận chuyển lợn bệnh, lợn nghi mắc bệnh từ trại chăn nuôi ra bên ngoài.

Tổ chức vệ sinh, tiêu độc, khử trùng tại khu vực có dịch, khu vực xung quanh ổ dịch, các ổ dịch cũ và khu vực có nguy cơ cao, đặc biệt tại các điểm giết mổ, buôn bán, nuôi nhốt động vật tập trung; đồng thời, khuyến cáo người dân khi phát hiện lợn bệnh, nghi mắc bệnh phải kịp thời báo cho cơ quan thú y; nghiêm cấm các hành vi giấu dịch, bán chạy, vứt xác động vật ra môi trường gây lây lan dịch bệnh.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng vào ngày 18/6/2026, trên địa bàn tỉnh hiện có 4 xã, phường ghi nhận dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi chưa qua 21 ngày, bao gồm Đức Linh, Đạ Tẻh 2; Đức An và Đông Gia Nghĩa. Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng cũng nhận định ổ dịch tại xã Đức An phát sinh trong khu vực có nhiều trại gia công, mật độ nuôi tương đối cao, tiềm ẩn nguy cơ lây lan nhanh nếu không được kiểm soát kịp thời.

Cũng liên quan đến dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi, ngày 11/5/2026, ngành chức năng tỉnh Lâm Đồng, chính quyền địa phương và đơn vị chủ trại đã hoàn thành việc tiêu hủy hơn 9.500 con lợn mắc dịch tả lợn châu Phi tại một trang trại ở thôn Hà Mỹ, xã Đạ Tẻh 3, tỉnh Lâm Đồng./.

Lâm Đồng tiêu hủy hơn 9.500 con lợn mắc dịch tả châu Phi Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Đạ Tẻh 3, từ ngày 4/5 đến ngày 8/5, Tổ xử lý ổ dịch tả lợn Châu Phi của xã đã triển khai phương án, xử lý tiêu hủy 9.556 con với tổng trọng lượng 356.861kg.