Đồng Nai bắt 2 đối tượng trộm thiết bị điện trên cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu

Chiều 17/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đồng Nai, cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự hai đối tượng Đặng Quốc Tín (sinh năm 1994, ngụ phường Long Thành) và Trương Ngọc Minh (sinh năm 2002, ngụ xã Long Phước) để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp thiết bị trên tuyến cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu.

Trước đó, rạng sáng 31/7, Tín và Minh bàn bạc rồi chuẩn bị một kềm cộng lực, lợi dụng thời điểm đêm khuya, vắng người tiếp cận khu vực cầu N3, đường dẫn cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu hướng đi Sân bay Long Thành (thuộc địa bàn ấp Đất Mới-Bà Ký, xã Long Phước) rồi dùng kềm cắt dây điện thành từng đoạn để lấy lõi đồng mang bán cho một người thu mua phế liệu (chưa rõ lai lịch) với giá 6 triệu đồng, sau đó chia nhau tiền tiêu xài.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an xã Long Phước tập trung lực lượng tiến hành truy xét và bắt được Tín, Minh. Qua đấu tranh, cả hai thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Trước đó, Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng) phản ánh, trong tháng 8/2026, các đơn vị liên quan đã kiểm tra hiện trường Dự án thành phần 2, cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu và ghi nhận tình trạng mất cắp các hạng mục trong hệ thống điện chiếu sáng. Đây là lần thứ 3 tuyến cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu xảy ra tình trạng mất cắp thiết bị.

Kết quả kiểm tra cho thấy vụ mất cắp xảy ra tại nút giao cao tốc với sân bay Long Thành. Hàng trăm mét dây cáp, cáp ngầm kết nối các trụ đèn, bảng điện của cột đèn chiếu sáng bị trộm với tổng giá trị gần 277 triệu đồng. Hệ thống điện chiếu sáng bị cắt trộm, ngắn mạch (chập điện) làm cháy tụ điện khiến đèn chiếu sáng không hoạt động.

Ban Quản lý dự án 85 đã gửi văn bản đến Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai, Công an thành phố Đồng Nai, Công an phường Long Thành, xã Long Phước trình báo vụ việc.

Theo Ban Quản lý dự án 85, việc mất cắp vật tư thiết bị tại Dự án thành phần 2 có tính chất nghiêm trọng, lặp đi lặp lại nhiều lần, gây thiệt hại lớn về tài sản của nhà thầu, đồng thời ảnh hưởng đến công tác quản lý chất lượng, an toàn trong quá trình vận hành công trình.

Ngoài thiệt hại về tài sản khó có khả năng thu hồi, vụ việc ảnh hưởng lớn đến kế hoạch tổ chức nghiệm thu tổng thể, bàn giao đưa toàn bộ cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu vào khai thác chính thức trước ngày 2/9/2026./.

Khởi tố 6 đối tượng cắt trộm dây điện chiếu sáng tại Khu du lịch Hồ Tuyền Lâm Các đối tượng lợi dụng đêm tối, khu vực vắng người qua lại để cắt trộm dây điện chiếu sáng tại Khu du lịch Hồ Tuyền Lâm, sau đó tách lấy lõi đồng bán cho các cơ sở thu mua phế liệu lấy tiền.