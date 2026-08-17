Chứng khoán 17/8: Dầu khí và cao su ngược dòng trong phiên thanh khoản thấp

Thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua phiên giao dịch đầu tuần 17/8 trong trạng thái giằng co, khi áp lực bán tiếp tục lấn át lực cầu. Thanh khoản sụt giảm mạnh, trong khi nhóm dầu khí và cao su trở thành những điểm sáng đáng chú ý.

VN-Index mở cửa trong sắc đỏ, sau đó lực cầu xuất hiện giúp chỉ số có thời điểm vượt mốc tham chiếu. Tuy nhiên, diễn biến giằng co kéo dài trong phần lớn thời gian giao dịch khi bên bán vẫn chiếm ưu thế.

Về cuối phiên, lực cầu bắt đáy được cải thiện nhưng chưa đủ mạnh để giúp thị trường đảo chiều. VN-Index kết thúc phiên giảm 1,62 điểm xuống 1.727,46 điểm.

Trên HNX, HNX-Index giảm 1,35 điểm, xuống 278,64 điểm. Ngược lại, UPCoM-Index tăng 1,17 điểm, lên 128,34 điểm.

Thanh khoản tiếp tục thấp với tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn chỉ đạt hơn 14.700 tỷ đồng. Riêng HOSE ghi nhận giá trị giao dịch gần 13.800 tỷ đồng, giảm hơn 5.400 tỷ đồng so với phiên trước. Diễn biến này cho thấy dòng tiền đang thận trọng hơn sau những phiên thị trường biến động mạnh.

Tại nhóm ngân hàng, sắc đỏ chiếm ưu thế. LPB giảm 2,86%, VPB giảm 1,39% và ACB giảm 1,35%. MSB, MBB, VIB, VCB, TCB và SHB cũng giảm dưới 1%. Ở chiều ngược lại, STB tăng 2,63%, HDB tăng 1,51%, SSB tăng 1% và BID tăng 0,28%.

Nhóm chứng khoán cũng phân hóa mạnh. VCI giảm 1,38%, CTS giảm 1,34%, BSI giảm 1,25%, FTS giảm 1,59% và VIX giảm 0,74%. Trong khi đó, SSI tăng 1,02%, HCM tăng 0,4%, TCX tăng 0,13% và ORS tăng 0,36%. Nhóm bất động sản diễn biến trái chiều. VIC giảm 1,2%, BCM giảm 2,44%, trong khi NVL, VPI, IJC, SIP và TAL cùng giảm dưới 1%.

Ở chiều tăng, NLG tăng 4,17%, TCH tăng 2,09%, PDR tăng 1,26%, DIG tăng 1,39%, KDH tăng 1,69% và VRE tăng 1,88%.

Trong bối cảnh thị trường chung chịu áp lực điều chỉnh, nhóm dầu khí nổi lên như một trong những điểm sáng của phiên. Theo đó, GAS tăng 4,08%, BSR tăng 2,56%, PVD tăng 1,11%, PLX tăng 1,23%, PVT tăng 1,75% và PVP tăng 2,25%.

Trên thị trường thế giới, giá dầu đồng loạt tăng trong phiên sáng 17/8. Khoảng 9h26 giờ Việt Nam, dầu WTI được giao dịch ở mức 82,03 USD/thùng, tăng 0,56 USD; dầu Brent đạt 89,21 USD/thùng, tăng 0,69 USD.

Cùng với dầu khí, nhóm cổ phiếu cao su cũng hút dòng tiền. PHR tăng 5,15%, TRC tăng 1,86%, DPR tăng 2,36%, trong khi GVR tăng 0,48%.Một số cổ phiếu vốn hóa lớn khác cũng tăng mạnh, góp phần hạn chế đà giảm của thị trường. BVH tăng 5,38%, CII tăng 5,73%, VTP tăng 2,43%, MWG tăng 1,52% và FRT tăng 2,87%.

Ở chiều giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, khối ngoại bán ròng gần 600 tỷ đồng trên toàn thị trường. VIC và VHM là hai cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất, với giá trị lần lượt 237,07 tỷ đồng và 106,16 tỷ đồng. Tiếp theo là ACB với 92,26 tỷ đồng, SSI 53,83 tỷ đồng và GMD 46,69 tỷ đồng.

Phiên giao dịch đầu tuần cho thấy lực cầu vẫn chưa đủ mạnh để hấp thụ áp lực bán, trong khi thanh khoản giảm sâu. Dòng tiền tập trung chọn lọc vào một số nhóm ngành và cổ phiếu riêng lẻ, nổi bật là dầu khí, cao su và một số mã vốn hóa lớn.

Trong những phiên tới, diễn biến thanh khoản và khả năng cải thiện của lực cầu sẽ tiếp tục là yếu tố đáng chú ý đối với xu hướng của thị trường./.

VN-Index chịu áp lực điều chỉnh cùng chiến lược tái cơ cấu danh mục Trước xu hướng điều chỉnh ngắn hạn, các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư hạ tỷ trọng dư nợ ký quỹ và tập trung vào các nhóm ngành có nền tảng cơ bản ổn định.

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