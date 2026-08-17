Cổ phiếu công nghệ nâng đỡ chứng khoán châu Á giữa lo ngại kinh tế Mỹ

Chứng khoán châu Á đa phần đi lên trong phiên 17/8, khi đà phục hồi của nhóm cổ phiếu công nghệ và kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hoãn tăng lãi suất đã lấn át những lo ngại về đà suy giảm của nền kinh tế số một thế giới.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 tăng 506,45 điểm (0,74%) lên 69.220,25 điểm, nối dài chuỗi tăng sang phiên thứ năm liên tiếp. Lực đẩy chính đến từ đà bứt phá của nhóm cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn như Kioxia, SoftBank và Tokyo Electron, giúp thị trường phớt lờ dữ liệu tăng trưởng kinh tế quý 2 của Nhật Bản thấp hơn dự báo.

Sắc xanh cũng lan tỏa mạnh mẽ tại các thị trường Trung Quốc. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 1,4% lên 3.982,65 điểm, trong khi chỉ số Hang Seng tại Hong Kong bứt phá 1,34% lên 25.453,23 điểm nhờ lực kéo từ các "gã khổng lồ" công nghệ như Alibaba, Tencent và JD.com.

Các thị trường Singapore và Bangkok cũng ghi nhận mức tăng. Ở chiều ngược lại, các sàn Sydney, Wellington, Mumbai và Manila lùi nhẹ. Riêng thị trường Seoul (Hàn Quốc) đóng cửa nghỉ lễ.

Giới phân tích cho biết tâm lý nhà đầu tư khu vực đang được định hình bởi các dữ liệu vĩ mô mới nhất từ Mỹ. Báo cáo cho thấy doanh số bán lẻ tháng Bảy giảm 0,6% cùng sự suy yếu trong tâm lý người tiêu dùng đã khiến kỳ vọng về khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng Chín giảm mạnh.

Dù thị trường cổ phiếu đang hưởng lợi từ kịch bản "tin xấu là tin tốt" đối với lãi suất, giới chuyên gia cảnh báo các số liệu này thực chất phản ánh sự hụt hơi của đà tăng trưởng kinh tế Mỹ.

Trọng tâm của giới giao dịch hiện dồn vào báo cáo tài chính của các tập đoàn bán lẻ lớn như Walmart và Target trong tuần này để đánh giá rõ hơn sức khỏe tiêu dùng, giữa bối cảnh giá năng lượng vẫn neo cao do những bế tắc địa chính trị xoay quanh eo biển Hormuz.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 17/8, chỉ số VN-Index giảm 1,62 điểm (0,09%) xuống 1.727,46 điểm. Chỉ số HNX-Index giảm 1,35 điểm (0,48%) xuống 278,64 điểm./.

Thị trường chứng khoán Mỹ hướng tới kỷ lục 4 năm tăng trưởng liên tiếp Nhờ làn sóng AI, chỉ số S&P 500 đang đứng trước cơ hội thiết lập kỷ lục 4 năm tăng trưởng hai con số liên tiếp, đồng thời dấy lên những cảnh báo về rủi ro "bong bóng" định giá.